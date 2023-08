I risultati dell' Adecco Group: Q2 2023

COMUNICAZIONE AD HOCai sensi dell'art. 53 Regole di quotazione di SIX Swiss Exchange

ZURIGO, 3 agosto 2023 /PRNewswire/ -- Risultati Q2 2023

Forte crescita dei ricavi, ulteriore guadagno di quote di mercato, buona gestione dei costi

Denis Machuel, CEO di Adecco Group, ha commentato:

"Il gruppo ha registrato un altro trimestre di accelerazione dei ricavi e aumento delle quote di mercato. L'azienda Adecco ha visto una crescita in tutte le regioni, a un livello che ha continuato a superare i suoi concorrenti e con un miglioramento dei margini sottostanti. Adecco USA ha ottenuto un miglioramento sequenziale e vede ulteriori segni di progressione del turnaround. In LHH, sia la transizione professionale che le aziende EZRA hanno ottenuto trimestri record e redditività rafforzati per il GBU nel suo complesso. Akkodis ha registrato una forte crescita nella consulenza, con eccellenti progressi negli Stati Uniti, mentre il lato del personale dell'azienda è stato ostacolato dalla contrazione delle assunzioni nel settore tecnologico. Il lavoro di integrazione e la cattura delle sinergie stanno progredendo senza problemi. in tutto il Gruppo continuiamo a promuovere la produttività e la disciplina dei costi, col G&A in calo nel trimestre e la consegna saldamente in linea rispetto al piano di risparmio impegnato. Guardando al futuro, pur riconoscendo un ambiente macroeconomico difficile, vediamo uno slancio positivo, determinato dalla forza del nostro portafoglio unico e dalla nostra costante attenzione alle prestazioni".

