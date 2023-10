Il conto corrente a canone azzerabile

Si fa presto a dire “conto corrente”. Il segmento è davvero ampio e variegato, per numero di offerte e qualità delle stesse; ma un tema resta caro ai correntisti e ricorre nella comparazione delle diverse tipologie messe a disposizione dal mercato: la riduzione del canone

Ridurre il canone mensile: il modello dei conti corrente con canone che puoi azzerare in base alle proprie esigenze.

Milano, 27 Ottobre 2023 -. Un’alternativa valida e mirata alla riduzione del costo del canone possono essere i conti a canone azzerabile, ossia la potenziale riduzione o eventuale azzeramento del canone in caso di sussistenza di appositi requisiti (es. clientela under 30) o determinate condizioni (es. acquisto di un prodotto che prevede sconti o promozioni).

Le spese di un conto corrente dipendono soprattutto dalla gestione, dai servizi collegati al conto, dal numero di operazioni e dai canali di utilizzo. Con l’arrivo del digitale, sfruttando l’efficienza della tecnologia, gli istituti di credito hanno lasciato spazio a nuove formule di conto corrente con costi operativi e di assistenza ridotti, offrendo un’alternativa ai conti tradizionali.

Aprire un conto a canone azzerabile con la possibilità di riduzione del costo del canone offre una soluzione conveniente per coloro che desiderano ridurre o addirittura azzerare il canone. Esaminiamo i principali vantaggi:

Potenziale riduzione o azzeramento dei costi del canone: Il vantaggio principale di un conto con possibilità di riduzione è la flessibilità di diminuire o annullare completamente il canone mensile in relazione alle condizioni economiche riportate nella documentazione precontrattuale di riferimento dei prodotti. Ad esempio, l'utilizzo regolare della carta di debito o l'adesione a determinati servizi online può consentire di ottenere sconti o rimborsi sul canone.

Con il Conto Corrente BNL X, modulo smart, ad esempio, è previsto uno sconto di 6,40 € sul canone mensile nel caso in cui l’intestatario risulti avere meno di 30 anni o, ad esempio uno sconto di 2,00 € in caso di accredito dello stipendio/pensione, in coerenza con la documentazione informativa della banca.

1. Controllo delle spese: Gli utenti sono incentivati a tenere in considerazione i servizi inclusi e a gestire il conto in modo oculato per usufruire delle riduzioni di canone se coerenti con le proprie esigenze. Ciò può portare a una migliore gestione finanziaria complessiva.

3. Convenienza: Nonostante un canone mensile potenziale, i conti a canone azzerabile offrono comunque la convenienza di altri conti tradizionali. Mantenendo un certo livello di attività o adempiendo a requisiti specifici, gli utenti possono godere di un'esperienza bancaria con spese personalizzabili.

3. Personalizzazione delle azioni: Ogni istituto bancario può offrire diverse opzioni per ridurre il canone. Gli utenti hanno l'opportunità di personalizzare le loro azioni in base alle loro esigenze e preferenze finanziarie, ottimizzando così le caratteristiche disponibili. Ad esempio, I conti a canone azzerabile come il Conto Corrente BNL X Semplifica ogni giorno, modulo smart presentano operazioni “pay per use”, ossia “paghi ciò che usi”.

4. Incentivi e promozioni: Alcune banche potrebbero offrire promozioni o incentivi per incoraggiare i clienti a ottenere riduzioni di canone a cui poter aderire se coerenti con le esigenze del Cliente

In conclusione, aprire un conto a canone azzerabile offre la possibilità di risparmiare adattando l'esperienza bancaria alle proprie esigenze finanziarie. A fronte di determinate condizioni o requisiti specifici, è possibile ridurre o eventualmente azzerare il canone mensile, garantendo una gestione efficiente e consapevole delle finanze personali. Prima di scegliere un conto, è sempre consigliabile esaminare attentamente i termini e le condizioni offerti dall'istituto bancario avendo cura di visionare in tempo utile prima della conclusione del contratto la documentazione precontrattuale di riferimento (Fogli informativi e Documenti informativi sulle spese)*.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni economiche e contrattuali, consultare i Fogli informativi su bnl.it

