Il mercato cinese impossibile da ignorare: sbloccare il potenziale di Weixin per la crescita aziendale

CANNES, Francia, 27 giugno 2023 /PRNewswire/ -- Dal 2019, il processo di digitalizzazione del mercato cinese dei consumatori è stato accelerato in modo significativo, determinato dal cambiamento dei comportamenti dei consumatori e dalle dinamiche di mercato. Questo cambiamento rivoluzionario si è ulteriormente intensificato negli ultimi tempi, creando nuove opportunità e sfide per i marchi per adattarsi e prosperare nel panorama digitale.

A distanza di tre anni, Tencent Marketing Solution ha partecipato al 70° Festival internazionale della creatività Leoni di Cannes, dove Zeus Jiang, Vice Presidente aziendale di Tencent, si è unito ai leader del settore in una discussione sulla Visione a lungo termine nel marketing digitale il 20 giugno. La discussione ha sottolineato l'importanza della digitalizzazione e del marketing scientifico per le operazioni sostenibili del marchio.

Kiki Fan, General Manager della divisione Industrial Sales Operations di Tencent Marketing Solution ha inoltre tenuto un discorso di apertura il 21 giugno intitolato: "Il mercato digitale cinese: un piano di crescita" ("China Digital Market: A Growth Roadmap"), in cui ha condiviso preziose intuizioni derivanti da anni di esperienza nel mercato cinese. Inoltre, Tencent Marketing Insights (TMI) ha collaborato con Boston Consulting Group (BCG) per svelare il rapporto "Un nuovo capitolo verso il futuro digitale: il rapporto 2023 sulle tendenze digitali nel mercato del lusso cinese" ("A New Chapter to Digital Future - 2023 Report on Digital Trends of China's Luxury Market"), condividendo analisi e previsioni approfondite. Tencent Marketing Solution ha inoltre colto l'occasione per migliorare la propria Joint Business Partnership (JBP), rafforzando gli sforzi collaborativi con i partner come parte del suo costante impegno.

I leader del settore esplorano la visione a lungo termine nel marketing digitale:

Approfondimenti di Zeus Jiang e importanti figure del mondo pubblicitario

(Dai Lijuan intervista Zhang Guohua e Zeus Jiang)

Il 20 giugno, Zeus Jiang, Vice Presidente aziendale di Tencent, ha partecipato a un dibattito organizzato dal media "Modern Advertising" insieme a Zhang Guohua, presidente della China Advertising Association e vicepresidente globale dell'International Advertising Association, e Dai Lijuan, caporedattore di "Modern Advertising". La discussione è incentrata sul tema della Visione a lungo termine nel marketing digitale. Zeus Jiang ha dichiarato: "Da un lato, i marchi dovrebbero concentrarsi sulla digitalizzazione degli asset delle commodity e di massa, sfruttando la tecnologia per migliorare l'efficienza delle raccomandazioni e le capacità di ottimizzazione delle pubblicità. D'altro canto, i marchi possono utilizzare il marketing scientifico per sfruttare appieno gli scenari multi-traffico di Tencent, collegando in modo efficace le caratteristiche del prodotto e i risultati desiderati per ottenere operazioni sostenibili a lungo termine".

Innovazione nel commercio sociale

Connessione perfetta con i consumatori tramite Weixin Brand.com 2.0

(Kiki Fan parlando a Cannes Lions)

"Weixin è diventata un'area per la distribuzione da parte dei brand di informazioni utili ai propri clienti. Attraverso i consigli degli amici, la navigazione degli articoli, la visione di video, la ricerca di informazioni, l'acquisto di prodotti e i programmi di fidelizzazione, stiamo ridefinendo il nuovo percorso del cliente online per i nostri clienti e stiamo creando una connessione più profonda con i loro clienti", ha spiegato Kiki Fan, General Manager della divisione Industrial Sales Operations di Tencent Marketing Solution. Oggi i consumatori cercano sempre più brand in linea coi loro valori, rendendo fondamentale una comunicazione efficace tra marchi e consumatori. Weixin Mini-Programs è diventato uno spazio per la crescita esplosiva e l'evoluzione di Brand.com 2.0. I dati rivelano che nel 2022, le vendite di Weixin Mini-Program hanno raggiunto trilioni di RMB di transazioni, registrando un notevole aumento del 460% dal 2019. I marchi globali hanno istituito flagship store ufficiali e centri di assistenza clienti all'interno del Weixin Mini-Program, integrando perfettamente gli elementi social con il robusto ecosistema di servizi di Tencent. Questo approccio innovativo rappresenta un nuovo paradigma nel commercio sociale, spianando la strada a una gestione personalizzata del marchio nell'era digitale cinese.

Per supportare i marchi nelle loro attività di marketing, Tencent Marketing Solution ha introdotto uno strumento intelligente chiamato RACE. Sfruttando vari dati dalle sue diverse piattaforme, RACE fornisce preziose informazioni sulle strategie di marketing basate sulla scienza. Questi approfondimenti guidano i marchi nell'ottimizzazione del posizionamento pubblicitario e nella massimizzazione dell'efficienza del marketing.

Crescita resiliente nella spesa del mercato del lusso di Cina

Innovazione digitale, brand equity e crescita sostenibile

Per aiutare i marchi di lusso a sfruttare il potenziale del mercato cinese, Tencent Marketing Solution ha organizzato una conferenza stampa sul tema "Un nuovo capitolo per il futuro digitale" il 20 giugno, svelando il Rapporto 2023 di Tencent Luxury e condividendo preziose intuizioni e strategie efficaci per il marketing dei marchi di lusso.

(Dan Shu condividendo approfondimenti alla conferenza stampa)

Nel panorama digitale odierno in continua evoluzione, in cui le interazioni consumatore-brand sono sempre più digitalizzate, è fondamentale per i brand elevare le proprie strategie di marketing digitale. "Negli ultimi tre anni, Weixin ha introdotto molti formati pubblicitari innovativi per migliorare l'impatto sui nostri clienti. Inoltre, i nostri strumenti intelligenti per i dati ci consentono di aiutare i nostri clienti a misurare l'entità di questo impatto e altri parametri rilevanti", ha dichiarato la Signora Fan.

Il rapporto sottolinea che il mercato cinese si è completamente ripreso e ha dimostrato una forte resilienza. Si stima che la spesa per il lusso dei consumatori cinesi crescerà del 15-20% e raggiungerà i 550 miliardi di RMB entro la fine del 2023. Veronique Yang, Amministratore Delegato e Senior Partner di BCG, ha dichiarato: "Le forze alla base della spesa di lusso sono la classe medio-alta e i consumatori benestanti in Cina. Riteniamo che, nonostante gli alti e bassi del macroambiente, questo gruppo di consumatori rimane relativamente intatto e le esperienze di lusso in Cina sono quasi paragonabili ai mercati internazionali in questo momento".

Il fiorente ecosistema digitale è uno dei fattori chiave alla base delle forti prestazioni del mercato cinese. Lin An, Amministratore Delegato e partner di BCG, sottolinea l'importanza di comprendere i principali percorsi dei consumatori di ciascun marchio e il ruolo dei diversi punti di contatto. Ha dichiarato: "Dobbiamo sapere esattamente quali sono i percorsi chiave per i consumatori del nostro marchio, qual è il ruolo di tutti i diversi e complessi punti di contatto, come assegnare le risorse e quale tipo di prodotti e servizi da fornire. Riteniamo che questo gruppo di consumatori sia il motore futuro della crescita in Cina, e catturarli e attivarli porrà domande impegnative per i marchi".

Per quanto riguarda il soddisfacimento della domanda dei consumatori di digitalizzazione e delle esigenze aziendali dei brand, Dan Shu, Responsabile di Lusso e Bellezza presso Tencent Marketing Solution, ha sottolineato l'importanza di concentrarsi sulle risorse del marchio per lo sviluppo a lungo termine dei marchi di lusso. Ha dichiarato: "Ci rendiamo conto che dovremmo concentrarci maggiormente sull'asset del marchio rispetto al volume delle vendite tramite promozioni, quindi stiamo facendo il lavoro sostenibile per formulare strategie sostenibili per i marchi di lusso all'interno dell'ecosistema Tencent". Per stabilire l'equità del marchio, vengono adottati vari approcci come il marketing dei festival, il marketing degli eventi e l'attivazione dei giovani. I marchi possono sfruttare il Mini-Programma Weixin, il traffico a pagamento, Weixin Search e il travel retail per promuovere la crescita del business. George Xie, responsabile della pianificazione del settore dei beni di lusso e di bellezza di Tencent Marketing Solution, ha evidenziato l'impatto dell'ondata digitale sul consumo di lusso. Ha dichiarato: "Sotto lo sviluppo dell'onda digitale, i canali online trasformati, l'evoluzione dei comportamenti dei consumatori e le strategie innovative di marketing digitale hanno plasmato congiuntamente una nuova esperienza di consumo di lusso".

Aggiornamento della partnership commerciale congiunta globale

Stimolare i marchi per una crescita sostenibile

Durante il Festival Internazionale della Creatività di Cannes, Tencent Marketing Solution ha avviato ampie discussioni con i suoi quattro partner strategici, GroupM, Publicis Groupe, Omnicom Media Group e Dentsu, con un aggiornamento della partnership commerciale congiunta globale.Ethen Zhang, vice direttore generale del dipartimento vendite di canale, Tencent Marketing Solution, ha sottolineato il potenziale collaborativo. "Con l'ecosistema di prodotti di Tencent e la rete globale di clienti dei nostri partner, abbiamo l'opportunità di approfondire la nostra collaborazione in aree come strategie di marketing integrate, partnership di contenuti, sfruttando la scienza del marketing e la tecnologia pubblicitaria e altro ancora. Insieme, forniremo soluzioni sostenibili che fanno davvero la differenza per i nostri stimati clienti".

