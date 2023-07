Il modello tailor made di Vertus

L’approccio metodologico per trasformare una crisi aziendale in un’opportunità di crescita

Milano, 10 luglio 2023. Un’azienda che, trovandosi nella necessità di dover dismettere uno stabilimento produttivo o effettuare una ristrutturazione aziendale, intende prospettare un futuro occupazionale per le persone e il territorio, sceglie di affidarsi alle competenze di Vertus. Il gruppo, infatti, è in grado di offrire un supporto specializzato attraverso la riconversione di siti industriali con nuove produzioni, che ne custodiscano asset e know-how di valore.

Alla scoperta di Vertus e dei suoi servizi

Vertus, gruppo di società di consulenza con 40 anni di esperienza, comprende anche Gedi e KeyPartners: può così offrire servizi integrati a supporto della trasformazione di aziende, persone e processi in un’ottica di salvaguardia dei valori. In Italia, si conferma tra i primi operatori nel campo della reindustrializzazione di stabilimenti produttivi, grazie alla collaborazione e alle competenze dei suoi 50 professionisti altamente specializzati. “In uno scenario in continua trasformazione, pensiamo che assecondare e accompagnare un buon cambiamento sia il modo migliore per crescere”, afferma Alessandro Ielo, founder e managing partner di Vertus. Tra le diverse aree di competenza, Vertus è in grado di offrire anche servizi a supporto della people strategy, servizi di temporary management, e di finanza agevolata. Servizi che spesso sono integrati attraverso un approccio multidisciplinare e un supporto one-stop-shop.

Perché scegliere di reindustrializzare

I dati e le considerazioni sull’andamento economico del mercato italiano sembrano essere favorevoli, rispetto alle stime post pandemia inizialmente prospettate dagli analisti dei mercati. L’Italia, infatti, si dimostra un Paese molto resiliente con l’industria che migliora e i servizi in crescita. Nonostante i dati parlino di un mercato in ripresa, alcuni settori stanno vivendo una profonda trasformazione, per diverse ragioni. Ad esempio le variazioni della domanda, trainata dai trend del mercato; lo scenario geopolitico, sfociato in un aumento dei costi delle bollette energetiche; casi di default aziendale; il reshoring e infine la deglobalizzazione. Rimangono, quindi, aziende che si trovano nell’impossibilità di continuare la propria attività produttiva o che, per scelta strategica, decidono di chiudere un impianto produttivo o parte di esso. Queste società, a causa delle difficoltà che faticano a fronteggiare, necessitano di un supporto e per tale ragione scelgono di affidarsi alle competenze e all’esperienza del gruppo Vertus.

L’impresa al servizio delle imprese

L’approccio metodologico di Vertus inizia dall’analisi degli asset aziendali, inclusi, naturalmente, i dipendenti. Identificati i settori promettenti in cui riallocare gli asset e i parametri economici e finanziari, il progetto viene avviato attraverso una prima fase di scouting, in cui vengono contattate le aziende target per ottenere un match e raccogliere un primo interesse. Nel momento in cui si ottiene una manifestazione di interesse può intervenire la divisione di finanza agevolata, con l’obiettivo di favorire gli investimenti e individuare gli strumenti finanziari e fiscali più idonei al consolidamento dell’operazione. Il gruppo, infatti, può proporre soluzioni tailor made che permettano una copertura integrale del percorso di finanziamento, grazie al costante aggiornamento dei propri professionisti su normative e regolamenti relativi a misure che supportino investimenti aziendali. L’ultima fase si traduce nel closing, cioè la firma del contratto di cessione. Nei piani di reindustrializzazione il focus centrale è la salvaguardia dell’occupazione del personale. Per questo, il principale parametro per misurare il successo dell’operazione è il numero delle persone che restano occupate in azienda grazie alla riconversione. Parallelamente al binario industriale, Vertus percorre con grande attenzione anche quello del supporto al cambiamento per le persone: una sorta di outplacement in costanza di rapporto, nel quale i dipendenti dell’azienda vengono sollecitati sull’individuazione dei propri punti di forza, sull’identificazione di uno o più obiettivi professionali (all’interno della fabbrica o altrove) e sulla propria proposizione a possibili nuovi datori di lavoro.

Il caso Grimet-Socotherm

Negli anni, sono numerose le aziende che hanno deciso di affidarsi a Vertus per un supporto nella realizzazione di piani e interventi di reindustrializzazione. Pensiamo al caso studio di SocothermGrimet, in cui il gruppo guidato da Roberto Grigoli ha inglobato Socotherm, la storica fabbrica di Adria in provincia di Rovigo in Veneto, diventata in poco tempo nuovo motore di crescita. Vertus ha sviluppato e gestito il progetto della riconversione dell’intera area produttiva, resa possibile anche attraverso il prezioso intervento di Regione Veneto e di Confindustria.

VERTUS SRL

Via Sant'Orsola 3, 20123 Milano

info@vertus.it

+39 02 3966 0021