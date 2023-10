Il nuovo stabilimento high-tech di Vetropack Italia

Milano, 26 Ottobre 2023. Il Gruppo Vetropack è un’azienda leader in Europa nella produzione di imballaggi in vetro per l’industria alimentare e delle bevande e conta circa 4000 dipendenti in nove stabilimenti, con un fatturato netto nel 2022 di CHF 899,4 milioni. Nel 2023 ha spostato la produzione dalla vetreria di Trezzano sul Naviglio (MI), acquisita nel 2015, nella nuova sede di Boffalora sopra Ticino (MI), a soli 25 chilometri di distanza. L’evento d’inaugurazione si è svolto ieri, mercoledì 25 ottobre, mentre il processo di riscaldamento dei forni produttivi è stato avviato già a partire da maggio 2023.

Il nuovo stabilimento è frutto di un investimento di oltre 400 milioni di franchi svizzeri e permette all’azienda di consolidare la propria presenza sul territorio italiano che richiede standard qualitativi sempre più elevati. "Il mercato italiano riveste una grande importanza per noi e, con i suoi famosi marchi, gioca un ruolo centrale nella nostra strategia globale. Con l’avvio della messa in servizio del nuovo sito, abbiamo raggiunto un importante traguardo in Italia." Sono le parole di Johann Reiter, CEO di Vetropack Holding Ltd.

Tecnologie all’avanguardia e sostenibilità

Con una superficie di 347.000 mq, dei quali 170.000 destinati agli impianti produttivi veri e propri, il nuovo sito garantisce un aumento produttivo del 70% utilizzando un approccio più sostenibile e tecnologie avanzate che assicurano maggiore flessibilità, efficienza e sostenibilità dei processi. A partire dalla gestione del cantiere, fino alle pratiche e alle tecnologie all’avanguardia, lo stabilimento di Boffalora sopra Ticino è stato progettato con un approccio più sostenibile ed efficiente: è stato costruito utilizzando la materia seconda generata dalla demolizione del sito preesistente, mentre una serie di misure tecnologicamente avanzate consentono un utilizzo estremamente efficiente delle risorse e una significativa riduzione dell'impatto ambientale dell’azienda. Ad esempio, l'acqua e il calore residui dei forni vengono riutilizzati attraverso innovativi sistemi di ricircolo e le emissioni sono notevolmente ridotte grazie ai più moderni sistemi di filtraggio.

Secondo la Strategia 2030 del Gruppo, lo stabilimento si concentrerà anche maggiormente sull’utilizzo di vetro riciclato che può anche essere fuso con un minore apporto di energia rispetto alla materia prima vergine, consentendo un notevole risparmio di risorse. Le tecnologie avanzate del nuovo sito offriranno anche una maggiore flessibilità produttiva con lavorazioni ad hoc, come ad esempio le cosiddette semi-specialità, ossia packaging in lotti ridotti che si discostano dalla norma.

Christoph Burgermeister, Project Manager di Vetropack Holding Ltd ha dichiarato: “A Boffalora sopra Ticino, il Gruppo Vetropack sta investendo in tecnologie smart e ad alto rendimento, al fine di consentire maggiore flessibilità, lavorazioni ad-hoc e, al contempo, un più efficiente uso delle risorse. Grazie a tecnologie e processi moderni, siamo in grado di produrre in modo più flessibile, andando incontro alle crescenti richieste di imballaggi di alta qualità, anche in quantità contenute, come le semi-specialità”.

Obiettivo: futuro

Quello di Boffalora sopra Ticino è l’unico stabilimento Vetropack attivo in Italia. A tutti i 301 dipendenti è stato offerto il trasferimento, dopo aver partecipato già a partire dal 2020 ad un accurato corso di formazione sulle tecnologie di ultima generazione attive nella nuova sede. L’infrastruttura, inoltre, è predisposta per un’eventuale ulteriore espansione che Vetropack ritiene probabile nel medio termine e, nonostante un rilevante incremento dei volumi di produzione per singolo individuo, anche la forza lavoro continuerà a crescere. L’obiettivo è quello di continuare a stare al passo con le future esigenze produttive e con le richieste del mercato, per offrire sempre prodotti di qualità con efficienza e sostenibilità.

Per maggiori informazioni

Sito web: https://www.vetropack.com/it

Contatti: https://www.vetropack.com/it/chi-siamo/contatto/