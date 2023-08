Innovazione Finanziaria a Portata di Tutti: vi presentiamo RE-Lender

Milano (MI), 31 Agosto 2023 - RE-Lender, un nome destinato a ridefinire il panorama fintech, è una piattaforma tecnologica di ultima generazione che tramite il lending crowdfunding permette alle imprese di ricevere un finanziamento da piccoli e medi investitori, che desiderano far fruttare i propri risparmi sostenendo l’economia reale.

RE-Lender nasce nel 2019 dall’idea di due imprenditori italiani: Paolo Manetta e Francesco Marella, entrambi con un background consolidato nel settore finanziario e tecnologico e con pregresse esperienze di successo in operazioni di finanza straordinaria (IPO, acquisizioni e fusioni).

La piattaforma apre le porte a un nuovo mondo di possibilità innovative e uniche sul mercato, eliminando le barriere che un tempo limitavano l'accesso a opportunità di investimento e finanziamento.

Questo si traduce in un ambiente più democratico e inclusivo, in cui sia gli investitori sia le aziende possono beneficiare delle soluzioni offerte.

Dal 2019 ad oggi la piattaforma ha raccolto oltre € 35 milioni da oltre 33.000 utenti registrati, finanziando più di 35 società.

Dopo 12 mesi dalla sua nascita, la società ha inoltre raggiunto il break-even point (punto di pareggio), chiudendo il 2020 con un EBITDA e flusso di cassa positivo, con un CAGR (Tasso annuo di crescita composto) 2019-2021 dell’85%.

Per gli Investitori: Democrazia Finanziaria alla Portata di Tutti

Attraverso un processo di registrazione semplice e gratuito e un investimento minimo a partire da 50 euro, RE-Lender offre investimenti ad alto rendimento a risparmiatori con ogni tipo di esigenza finanziaria.

In termini di vantaggi, gli utenti della piattaforma possono beneficiare di:

Diversificazione del Portafoglio: RE-Lender offre la possibilità di diversificare gli investimenti attraverso una vasta gamma di progetti e settori molteplici e diversi tra loro, riducendo al minimo i rischi associati a un'unica opportunità di investimento.

RE-Lender propone infatti settori d’investimento altamente ricercati e apprezzati dal mercato.

Questi includono il settore immobiliare, energetico rinnovabile, farmaceutico e tecnologico, garantendo che ogni progetto abbia un significativo impatto positivo sulla comunità, sull'ambiente e sull'imprenditoria italiana.

Accesso a Progetti ad Alto Rendimento: Gli investitori possono selezionare autonomamente l'azienda su cui desiderano investire, scegliendo tra una selezione accurata di aziende fornite da RE-Lender.

I rendimenti mensili, distribuiti sotto forma di interessi, variano dall'8% al 10% annuo. Questo crea un'opportunità di guadagno interessante per gli investitori.

Trasparenza e Controllo: Utilizzando il suo modello proprietario RE-Lender Score, la piattaforma seleziona attentamente e in modo affidabile le migliori aziende italiane.

Questo modello valuta in modo rigoroso i parametri aziendali rilevanti per la valutazione della solvibilità delle imprese.

Inoltre, l'analisi finanziaria prodotta da società di rating indipendenti rafforza ulteriormente il processo di valutazione.

Questo assicura che gli investitori abbiano informazioni affidabili per prendere decisioni informate.

Al termine del processo di valutazione e al momento della pubblicazione dei progetti, RE-Lender fornisce agli investitori informazioni chiare sugli stessi e sulle performance delle società richiedenti.

Ciò permette agli investitori di prendere le migliori scelte per il proprio investimento.

Per le Aziende: RE-Lender Realizza le Ambizioni Finanziarie Delle Imprese Italiane

RE-Lender è anche lo strumento ideale per le aziende che cercano finanziamenti su misura per la propria crescita e il raggiungimento dei propri obiettivi.

La piattaforma offre un nuovo modo di ottenere finanziamenti agili e personalizzati, superando le sfide legate ai processi di prestito tradizionali.

Le aziende che si rivolgono a RE-Lender possono beneficiare dei seguenti vantaggi:

Accesso Semplificato al Capitale: RE-Lender semplifica significativamente il processo di ottenimento di finanziamenti, consentendo alle aziende di accedere rapidamente ai fondi necessari per espandersi, innovare e realizzare progetti.

Questo riduce il carico amministrativo e il tempo necessario per ottenere finanziamenti.

Soluzioni su Misura: le modalità di finanziamento offerte da RE-Lender sono altamente personalizzabili, adattandosi alle esigenze uniche di ciascuna azienda e offrendo piani di rimborso flessibili in base alla tipologia e alla durata.

Questo permette alle aziende di strutturare i finanziamenti in modo ottimale per il proprio ciclo di sviluppo.

Crescita Accelerata: grazie all'accesso più rapido al finanziamento, le aziende possono concentrarsi sulla realizzazione dei propri piani di innovazione e sviluppo, promuovendo la creazione di nuovi prodotti e servizi che avranno un impatto economico e sociale positivo.

Questo crea un circolo virtuoso di crescita sia per le aziende che per l'economia in generale.

Informazioni su RE-Lender:

La piattaforma offre soluzioni di finanziamento su misura, accelerando la crescita delle aziende e offrendo opportunità di investimento diversificate e redditizie agli investitori.

I founder di RE-Lender vantano un curriculum d’eccezione grazie anche alle pregresse esperienze imprenditoriali e manageriali.

Paolo Manetta ha un background consolidato nel settore bancario, dei servizi finanziari e del fintech e Francesco Marella è un imprenditore di terza generazione nel real estate, con un’esperienza pregressa di una operazione sulla Borsa Italiana, tramite la società NOVA RE S.p.A., per la realizzazione di una delle prime SIIQ (REIT) italiane.

Per maggiori informazioni su RE-Lender e per esplorare le opportunità di investimento e finanziamento disponibili è possibile visitare il sito web: www.relender.eu.

