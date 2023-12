Italy Sotheby’s International Realty apre a Napoli Con una posizione strategica all’interno dello storico Palazzo Partanna, l’ufficio è l’undicesimo del brand in Italia

Napoli, 4 dicembre 2023. “La decisione di aprire il nostro 11esimo ufficio a Napoli - commenta Lodovico Pignatti Morano, Managing Partner di Italy Sotheby’s International Realty - è stata guidata dalla crescente domanda nel territorio, che offre opportunità uniche per investimenti e acquisti di prestigio. Siamo presenti nella zona da diversi anni, e solo negli ultimi quattro abbiamo concluso 40 operazioni per un transato di circa 130 milioni di euro. Napoli, insieme alle isole di Capri, Ischia e Procida e alla Costiera Amalfitana, rappresenta un mercato in continua espansione, con una ricca storia culturale e un'architettura senza tempo che attrae sia investitori nazionali che internazionali”.

Con l’apertura dell’11esimo ufficio in Italia, Italy Sotheby’s International Realty, leader nel settore immobiliare di lusso, conferma una crescita costante che negli ultimi 11 anni, dal primo ufficio a Milano, si è caratterizzata per la proposta di servizi di alta qualità pensati per rispondere alle esigenze di ogni cliente.

“La nostra clientela in questa zona – spiegano Lodovico Pignatti Morano e Sabrina Majello, Head of Sales dell'ufficio di Napoli - è infatti estremamente diversificata, con una percentuale significativa di acquirenti nazionali, circa il 70% del totale, e internazionali, soprattutto americani e nord europei da Svizzera, Belgio e Germania”.

Situato in posizione strategica all’interno dello storico Palazzo Partanna in Piazza dei Martiri, nel cuore di Napoli, l’ufficio conta 5 professionisti del settore con una profonda conoscenza del territorio e attualmente gestisce un portfolio di oltre 60 proprietà che spaziano dalle dimore più iconiche con vista sui Faraglioni di Capri agli eleganti appartamenti metropolitani. Tra queste, tre le proposte che si distinguono per lusso ed eleganza:

- una villa di design a picco sul mare a Positano

- un’imponente tenuta nel cuore di Capri

- una villa panoramica immersa nel verde a Napoli

Le richieste, in generale, si concentrano maggiormente su ville con vista panoramica o penthouse in zone prestigiose come Posillipo e Chiaia. Con una particolare attenzione per proprietà immerse nel verde, anche in città. Soluzioni che catturano l’attenzione degli acquirenti, sia italiani che internazionali, e che negli ultimi sei mesi hanno portato tre vendite record per un valore compreso tra i 5 ei 10 milioni di euro ciascuna: Villa Stella a Napoli, Villa Thun a Capri e Villa Le Baste in Costiera Amalfitana. Ma sono tante le proprietà di interesse storico vendute negli ultimi anni, come la villa di Oscar Wilde a Posillipo e Villa La Solitaria a Capri.

Molto attivo in questa zona anche il Dipartimento Retreats, che gestisce proprietà esclusive con servizi di lusso dedicati per l’affitto breve. Le località più richieste sono lungo la suggestiva Costiera Amalfitana, soprattutto Sorrento e Positano, e Capri, mentre tra le caratteristiche preferite, la presenza di una piscina e la vicinanza al mare. A Napoli, invece la ricerca è per appartamenti di lusso, con posizione centrale e terrazze panoramiche.

“Questa apertura - concludono Pignatti Morano e Majello – va nella direzione di un obiettivo per noi primario, quello di assicurare alla nostra clientela una copertura capillare del territorio, espandendoci nelle aree più richieste, per rappresentare le dimore italiane più prestigiose e per raccontarne la storia e la bellezza”.

Italy Sotheby’s International Realty

Palazzo Partanna, Piazza dei Martiri 58, Napoli

Telefono: + 39 081 0900288

naples@sothebysrealty.it

https://www.italy-sothebysrealty.com/it/