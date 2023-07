Krono System | Eurocomponenti, tradizione ed innovazione, per un’azienda che guarda al futuro

Mansuè (Tv) 25 luglio 2023. Interprete di rilievo nel mondo delle superfici e dei componenti per l’arredo, da oltre quarant’anni Krono System Eurocomponenti realizza pannelli rivestiti per le aziende di arredamento, concretizzando le istanze più innovative del settore e distinguendosi a livello internazionale per l’elevata qualità e la tecnologia delle soluzioni proposte.

Prodotto interamente italiano, venduto in tutto il mondo, ci racconta una storia d’eccellenza e di passione: una storia familiare, caratterizzata dall’amore per la ricerca e l’innovazione.

Tradizione, impegno e ricerca: l’anima di Krono System | Eurocomponenti

L’azienda nasce nel 1976 a Mansuè, un piccolo comune in provincia di Treviso, dall’intraprendenza del giovane Silvio Montagner, capace di intuire e cogliere le opportunità che il mondo del legno poteva offrire, negli anni d’espansione verso la dimensione industriale.

Krono System | Eurocomponenti è stata determinante per il territorio, dando impulso, infatti, allo sviluppo di una nuova zona industriale dedita alla filiera dell’arredo legno, presto divenuta parte di uno dei più significativi vertici del triangolo produttivo Venezia-Padova-Treviso.

La curiosità e il continuo desiderio di migliorarsi hanno sempre contraddistinto Silvio Montagner e i suoi collaboratori, spingendoli a guardare oltre confine. Sin dagli inizi partecipano alle principali fiere di settore, come l’Interzum di Colonia, e osservano in particolare i processi produttivi delle imprese più evolute, conoscendo così materiali inediti e lavorazioni innovative, da cui trarre nuovi stimoli e progettualità.

Nel Duemila l’azienda introduce i moderni prodotti PVC e PET, per poi sperimentare e lavorare sugli acrilici: la nuova frontiera nel campo dei polimeri. Una svolta imprenditoriale, segnata anche dall’ingresso formale, nella gestione, della figlia Valentina, cresciuta assorbendo tutta la passione e il valore del saper fare impresa.

Oggi Krono System | Eurocomponenti è una realtà internazionale, presente in 38 Paesi del mondo: accrescendo il settore delle superfici, è diventata simbolo di una produzione sostenibile.

La sostenibilità: un impegno concreto e possibile

Al centro della filosofia aziendale non ci sono soltanto la qualità e la propensione all’innovamento: da sempre la famiglia Montagner crede nella necessità di immaginare nuove opportunità per l’arredo, attraverso un ciclo produttivo che generi maggior benessere, per le persone e l’ambiente. Per questo, la parte produttiva è stata ottimizzata, grazie alle automazioni e potenzialità dell’Industria 4.0. I nuovi macchinari installati permettono performance migliori e al tempo stesso uno spazio di lavoro più silenzioso.

E da tempo si persegue un processo che non prevede l’utilizzo di alcun solvente nel ciclo produttivo, prediligendo metodi efficaci e sostenibili, dallo sviluppo del prodotto al suo imballaggio.

Le superfici vengono realizzate utilizzando esclusivamente pannelli certificati FSC® e PEFC rivestiti con materiali innovativi dando vita a soluzioni nel totale rispetto dell’ambiente.

Design su misura per l’arredamento: la vasta gamma di semilavorati e componenti bordati

Krono System | Eurocomponenti propone un’ampia offerta di superfici dedicate a tutte le soluzioni d’arredo. Questi prodotti sono disponibili in diversi materiali e finiture, lasciando piena libertà di progettazione e posizionandosi anzitempo rispetto all’offerta classica.

LINOIL - Linoleum è una superficie ecosostenibile a basso impatto ambientale che nasce dall'unione di sei materie prime naturali, con l'olio di lino come componente principale. Grazie alla sua versatilità e alla vasta gamma di colori naturali disponibili, è possibile utilizzare il LINOIL per rivestire pannelli, ante e boiserie. Questo materiale conferisce un look elegante, trasformando l'ambiente in uno spazio in cui la natura diventa protagonista.

GLAKS è la superficie innovativa che reinterpreta il vetro. Infrangibile e resistente ai graffi, è la soluzione ideale in cucina, offrendo sicurezza e leggerezza senza rinunciare all’impatto visivo.

ACRYL+ è il miglior sostituto ai laccati lucidi di alta qualità. Anziché utilizzare solventi per la laccatura, il pannello in legno viene rivestito e bordato con una lamina sottile in acrilico.

FORMEX, prodotto con la medesima procedura, è invece il rivestimento ideale per chi cerca una superficie super opaca. Realizzato tramite un particolare trattamento, è resistente ai graffi ed anti-impronta.

LIGNA è il rivestimento ecosostenibile che sostituisce l’impiallacciatura del legno mantenendone le caratteristiche visive e tattili, come l’effetto calore. È composto da una pergamena vegetale su cui vengono impresse venatura e colori tipici del legno, diventandone così l’alternativa ecologica.

I TOP CUCINA di Krono System | Eurocomponenti sono stati progettati per offrire la massima personalizzazione. Disponibile in un’ampia gamma di spessori da 6 a 60 mm, il piano può essere realizzato su misura combinando il foro lavello e il foro cottura, l’alzatina e lo schienale, il lavello integrato e la sagomatura.

Krono System | Eurocomponenti continua a guardare al futuro con entusiasmo, facendo della sostenibilità il faro che guiderà la progettazione di nuove soluzioni innovative.

Krono System | Eurocomponenti

Via Sali, 25, 31040 Mansuè TV

Tel: +39 0422 850418

https://www.eurocomponenti.com/