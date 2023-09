Kronos Research partecipa a Token 2049 per rafforzare la sua posizione nel market-making in Asia

SINGAPORE, 13 settembre 2023 /PRNewswire/ -- TOKEN 2049 - Kronos Research è ottimista sulla crescita dei progetti riguardanti gli asset virtuali in Asia mentre la sua nuova dirigenza incontra i partner al Token 2049, il più grande incontro Web3 in Asia dei responsabili delle decisioni in tutto lo spettro che comprende finanza tradizionale, big tech e autorità di regolamentazione globali, imprenditori e creatori cripto-nativi.

In una dichiarazione, il nuovo CEO di Kronos, Hank Huang, ha detto che l'azienda rafforzerà la sua posizione come go-to-market maker sia negli scambi centralizzati che decentralizzati, garantendo ampia liquidità nei mercati delle criptovalute nonostante le attuali condizioni ribassiste del mercato.

"Prevediamo di investire più fondi e risorse nel market making mentre ci espandiamo in regioni come l'Asia, lavoriamo con DEX di recente istituzione e forniamo liquidità per asset popolari. Cogliamo l'opportunità per incontrare partner attuali e futuri e gli exchange anch'essi presenti al Token 2049" ha dichiarato Huang, facendo notare che l'azienda ha triplicato la propria quota di mercato nell'ultimo trimestre.

Huang ha dichiarato che Kronos sta aprendo una nuova sede a Singapore e ha ottenuto la registrazione di un nuovo fondo alle Isole Cayman. "Il regolamento statunitense sta spingendo le criptovalute verso l'Asia, visto che l'Asia sta attirando l'attenzione grazie al suo contesto normativo più aperto. Abbiamo inoltre ottenuto la registrazione di un fondo alle Cayman nell'ambito del nostro impegno per la conformità", ha osservato Huang.

Nel frattempo, Vincent Liu, il nuovo COO di Kronos ha annunciato che, sul fronte venture, hanno intenzione di investire in più progetti per trarre vantaggio dall'aumento dei protocolli di più alta qualità con più basse valutazioni durante l'attuale ribasso dei mercati.

"Il mercato ribassista funge da cartina tornasole naturale per i progetti che cercano solo rapidi profitti. Vogliamo investire in coloro che costruiscono pazientemente progetti forti durante periodi difficili, guidati da una missione a lungo termine, non da guadagni rapidi", ha osservato Liu.

Nuova visione manageriale

Huang e Liu, che hanno scalato le gerarchie in Kronos, sono stati nominati rispettivamente CEO e COO per guidare l'ambiziosa espansione di Kronos in regioni ad alta crescita.

"Nel nostro settore che si evolve rapidamente, la mia leadership mette l'accento sull'adattabilità e sul cogliere le nuove opportunità. Questo richiede un continuo apprendimento e l'affinamento delle competenze di base. Sebbene il futuro del mercato sia incerto, il nostro obiettivo è chiaro: sfruttare la nostra abilità nella ricerca per fornire una liquidità più robusta e più profonda per progetti e scambi", ha dichiarato Huang.

"Nel mezzo di questo mercato ribassista, adottiamo una costruzione senza sosta, diversificando le strategie, approfondendo la comprensione delle criptovalute e stringendo collaborazioni. Rimane salda la nostra dedizione al DNA di Kronos mentre ci uniamo a tutti i team, affrontiamo le sfide e guidiamo la crescita collettiva", ha dichiarato nel frattempo Liu.

Huang ha iniziato la sua carriera presso Allston Trading, eccellendo nel trading ad alta frequenza. Ha co-fondato 84 LLC e Coinful Capital, sviluppando sistemi e strategie di trading. È entrato a far parte di Kronos come CTO nel 2019, raggiungendo i vertici dei market maker. Ha conseguito una laurea in scienze informatiche e finanza al MIT.

Nel frattempo, prima di diventare COO, Liu guidava l'Asset Management e supervisionava il rischio e il trading in Kronos. La sua carriera di trading è iniziata a Belvedere Trading, un market maker di opzioni, dove ha trascorso oltre 8 anni e ha ricoperto la posizione di Partner and Director of Electronic Trading. Liu ha ricevuto una laurea e un master in ingegneria elettrica e informatica dalla Carnegie Mellon University.

In qualità di uno dei principali market maker del mondo, Kronos ha volume di trading di criptovalute medio giornaliero di miliardi in tutti i principali mercati globali, con un team di 100 professionisti in tutto il mondo.

Dal 2021, Kronos è passata dal concentrarsi principalmente sugli scambi centralizzati all'espansione nel settore degli scambi decentralizzati (DEX), diventando un fornitore chiave di liquidità per vari CLOB DEX (Central Limit Order Book DEX) basati su blockchain. Questo cambiamento strategico gli ha permesso di offrire liquidità in diversi ecosistemi blockchain Layer 1 e diversificare i propri servizi per includere la fornitura di liquidità a protocolli DeFi. Oltre ai CLOB DEX, Kronos fornisce liquidità anche ad altri tipi di DEX e protocolli DeFi e utilizza diversi modelli come RFQ (Richiesta di quotazione) e LP (Fornitore di liquidità) per offrire liquidità a piattaforme come 1inch e WOOFi.

