La 134a Fiera Cantonale ha avviato attività di promozione in Italia, Ungheria e Austria, portando i punti salienti della prossima esposizione ai rappresentanti delle imprese locali

GUANGZHOU, Cina, 22 settembre 2023 /PRNewswire/-- Xu Bing, Vicedirettore generale del Centro per il commercio estero cinese, ha guidato un tour promozionale di successo che rappresenta la Fiera di importazione ed esportazione della Cina ("Fiera di Canton") in Italia, Ungheria e Austria, per facilitare una collaborazione completa con le istituzioni industriali e commerciali locali, spianando la strada ad un futuro prospero per la Fiera di Canton.

In questa campagna, si tengono tre conferenze promozionali per la prossima Fiera di Canton in autunno, dove hanno partecipato circa 200 imprenditori locali dei tre paesi. La delegazione ha inoltre visitato rinomate organizzazioni locali come la Camera di commercio e dell'industria ungherese, l'Associazione Nazionale degli imprenditori e datori di lavoro, l'Agenzia commerciale italiana, Confimprese Italia, la Camera economica federale austriaca e l'Associazione imprenditoriale cinese austriaca. Queste visite hanno ottenuto risposte positive dalla comunità imprenditoriale locale.

Inoltre, Xu e il suo team hanno visitato Coop Italia, un acquirente italiano di lunga data della Fiera di Canton, e hanno creato una nuova partnership con Branch UNSIC Piemonte In Italia. Xu Bing ha sottolineato l'impegno della Fiera a svolgere un ruolo sempre più attivo nella promozione della cooperazione commerciale tra Cina e le nazioni in tutto il mondo. La Fiera di Canton si impegna a facilitare lo scambio di informazioni aziendali e a promuovere la cooperazione per progetti di marketing, al fine di fornire servizi più pratici ai membri delle istituzioni industriali e commerciali che partecipano alla fiera.

Caratterizzata da una pietra miliare significativa nel panorama commerciale in Cina, la Fiera di Canton si sta preparando alla sua 134a edizione, destinata ad aprire i suoi spettacoli fisici e virtuali in occasione del 15 ottobre. Una straordinaria mostra per i partecipanti, caratterizzata da un'area espositiva ancora più ampia meticolosamente progettata per offrire una struttura ed un flusso ottimali. Inoltre, l'edizione di quest'anno vanta una selezione d'élite di espositori, un Padiglione Internazionale curato meticolosamente, una serie di attività volte a migliorare il commercio ed un approccio incentrato sull'acquirente, che garantisce la massima praticità a tutti i visitatori.

La 134a Fiera di Canton apporterà modifiche ad alcune sezioni espositive. Pianifichi il suo viaggio in base alle ultime sezioni della mostra. Per ulteriori informazioni, visiti il sito ufficiale della Fiera di Canton: https://www.cantonfair.org.cn/en-US/posts/646531331412942848 . Da questa sessione, gli acquirenti stranieri che parteciperanno in loco devono pre-registrarsi. Per ulteriori dettagli, visiti il sito: https://www.cantonfair.org.cn/en-US/pages/655692320955457536

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2218275/image.jpg

