La Fiera Internazionale Cinese delle piccole e medie imprese si terrà in Guangdong

GUANGZHOU, China, 21 giugno 2023 /PRNewswire/ -- Il 15 giugno si è tenuta a Pechino la conferenza stampa per la 18esima Fiera Internazionale Cinese delle piccole e medie imprese e per il secondo Summit di Cooperazione Internazionale delle PMI.

Secondo la conferenza stampa, la 18esima Fiera Internazionale Cinese delle piccole e medie imprese (CISMEF) e il secondo Summit di Cooperazione Internazionale PMI (SMEICS) si terranno a Guangzhou, tra il 26 e il 30 giugno, offrendo una solida piattaforma alle PMI di tutto il mondo per aumentare gli scambi e la cooperazione.

La CISMEF e lo SMEICS sono organizzati congiuntamente dal Ministero dell'Industria e dell'Informatica, dall'Amministrazione Statale per la Regolamentazione del Mercato e dal Governo Popolare della Provincia del Guangdong, con il Vietnam e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale (UNIDO) invitati come ospiti d'onore ad organizzare mostre e forum per contribuire a promuovere gli scambi e la cooperazione tra le PMI di tutto il mondo.

Gli eventi che saranno organizzati offline per la prima volta dopo la pandemia di COVID-19 coprono una superficie espositiva di oltre 80.000 metri quadrati. Più di 1.600 espositori nazionali e 300 esteri hanno promesso di partecipare agli eventi, durante i quali esporranno le loro ultime tecnologie, attrezzature e prodotti in più di 3.200 stand. Oltre 15.000 metri quadrati di spazio espositivo sono stati destinati agli espositori stranieri, con un aumento del 50% rispetto all'edizione precedente.

Gli organizzatori hanno dichiarato che le PMI nazionali ed estere, specialmente quelle dell'industria manifatturiera, hanno mostrato grande entusiasmo per gli eventi. Il loro obiettivo è quello di aumentare la loro presenza sui mercati nazionali ed esteri, senza risparmiare gli sforzi per espandere il commercio, gli investimenti e la cooperazione.

Oltre al Vietnam e all'UNIDO, più di 50 Paesi e regioni, tra cui Germania, Grecia, Canada, Brasile, Nuova Zelanda, Tailandia, Iran, Egitto e le regioni amministrative speciali di Hong Kong e Macao così come Taiwan della Cina, hanno tutti promesso di inviare delegazioni di scambi commerciali e di investimenti agli eventi.

Lo SMEICS comprende un forum principale e uno parallelo, oltre a sei sottoforum e sei eventi a tema, creando una piattaforma per le PMI di tutto il mondo per mostrare i loro risultati di sviluppo ed aumentare gli scambi e la cooperazione.

Secondo gli organizzatori, durante i cinque giorni degli eventi si prevede la conclusione di una serie di accordi di investimento, commercio e cooperazione.

