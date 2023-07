La Fondazione Rockefeller annuncia la nuova vicepresidentessa del Bellagio Center

Elena Gelosa entra a far parte del Bellagio Center della Fondazione Rockefeller con la qualifica di Vicepresidentessa, prendendo il posto di Pilar Palaci á.

BELLAGIO, Italia, 28 luglio 2023 /PRNewswire/ -- La Fondazione Rockefeller ha annunciato che Elena Gelosa ha assunto la carica di Vicepresidentessa del Bellagio Center, dove sovrintenderà a tutte le attività strategiche e operative e fungerà da rappresentante della Fondazione Rockefeller in Italia. Gelosa assumerà la suddetta carica presso la Fondazione Rockefeller in settembre, dopo aver trascorso sei anni al servizio dell'Università Bocconi. Sostituirà Pilar Palaciá, la quale ha ricoperto tale ruolo presso il Bellagio Center per ben 18 anni.

"È con vivo entusiasmo che diamo il benvenuto a Elena Gelosa, leader comprovata e forza unificante, in seno alla Fondazione Rockefeller in un momento in cui ci troviamo di fronte a una serie di sfide e opportunità uniche", ha dichiarato Natalye Paquin, Direttrice operativa presso la Fondazione Rockefeller. "Il Bellagio Center è uno dei luoghi più speciali al mondo ed è qui che hanno preso vita collaborazioni e innovazioni che hanno fatto progredire la società. Elena porterà avanti questa importante tradizione identificando, al tempo stesso, nuovi modi per aiutare tutti noi a promuovere il benessere dell'umanità".

"Sono alquanto entusiasta di entrare a far parte della Fondazione Rockefeller, di unirmi a questo team eccezionale e di sovrintendere all'operato del Bellagio Center per continuare a innovare e per dare nuovo impeto a iniziative volte a far fronte a questioni pressanti e a migliorare il benessere delle persone", ha dichiarato Gelosa, Vicepresidentessa subentrante del Bellagio Center della Fondazione Rockefeller. "Mi impegno a rafforzare ulteriormente il Bellagio Center e a garantire che la sua capacità unica di riunire le menti più brillanti possa garantire un futuro migliore per tutti. È giunto il momento di lasciare il mondo a bocca aperta!"

Gelosa diventerà l'ottava persona ad assumere la guida del Bellagio Center dalla sua istituzione nel 1959. Esso vanta una lunga tradizione nel riunire i massimi esperti dei rispettivi rami per risolvere i problemi più pressanti che affliggono il mondo, compresi convegni che hanno portato alla creazione della Global AIDS Vaccine Initiative (GAVI) e hanno cambiato il corso della filantropia coniando l'espressione "investimenti a impatto" nel 2007.

Nei 60 dalla sua fondazione, al programma di specializzazione del Bellagio Center hanno partecipato più di 5.000 individui provenienti da 130 Paesi diversi, di cui 100 sono stati insigniti del premio Nobel. Ogni anno, esso accoglie un centinaio di esperti annoverati tra le voci più autorevoli dei rispettivi settori per promuovere il benessere dell'umanità rendendo le opportunità universali e sostenibili. Tra gli ex specializzandi compaiono Ruth Bader Ginsburg, giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti, Dikgang Moseneke, ex giudice capo del Sudafrica Dikgang Moseneke, la famosa autrice Maya Angelou e l'attivista per i diritti umani Ilwad Elman.

