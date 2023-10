La remunerazione rimane il fattore principale per gli studenti nella scelta di nuovi lavori

La ricerca condotta da Universum dimostra che gli studenti si concentrano su stipendio e formazione/sviluppo più di ogni altro fattore, una tendenza verso le priorità di carriera tradizionali in un'economia globale incerta.

NEW YORK, 11 ottobre 2023 /PRNewswire/ -- Le classifiche delle Aziende più Attrattive al Mondo del 2023 (WMAE) quest'anno favoriscono le aziende in grado di offrire alti guadagni futuri, retribuzioni competitive e formazione e sviluppo professionale.

"I WMAE 2023 evidenziano vittorie ben meritate da parte di aziende tradizionali come JP Morgan e Mercedes Benz, entrambi dei quali hanno guadagnato terreno significativo quest'anno", afferma Yusuf Azoz, Amministratore Delegato di Universum.

Universum, leader globale nella costruzione dell'employer brand, ha intervistato oltre 172.000 studenti delle facoltà di economia, ingegneria e informatica delle 9 maggiori economie tra ottobre 2022 e maggio 2023. La ricerca ha anche rilevato:

Apple e Google hanno mantenuto le prime posizioni nel 2023. Gli studenti di economia scelgono Apple, Google e JP Morgan più di qualsiasi altra azienda; gli studenti di ingegneria preferiscono Google, Microsoft e il Gruppo BMW; mentre gli studenti di informatica classificano Google, Microsoft e Apple tra i primi tre.

Facebook continua a scivolare - ora occupa la posizione n. 35 tra gli studenti di economia (in calo di 6 posizioni), la posizione n. 34 tra gli studenti di ingegneria (in calo di 10 posizioni) e la posizione n. 18 tra gli studenti di informatica (in calo di 3 posizioni).

Tesla, nonostante la sua reputazione come luogo di lavoro impegnativo, è salita rapidamente nelle classifiche nel 2023. È apparsa per la prima volta nelle classifiche degli studenti di economia alla posizione n. 38, si è classificata alla posizione n. 16 tra gli ingegneri (in salita di 10 posizioni) e alla posizione n. 19 tra gli studenti di informatica (in salita di 9 posizioni).

La flessibilità lavorativa e l'equilibrio tra lavoro e vita privata sono ancora più importanti nel 2023 - una continuazione di un trend pluriennale per entrambi questi attrattori chiave.

Richard Mosley, Direttore Clienti Globali di Universum, afferma che lo studio del 2023 offre uno sguardo unico ai compromessi che gli studenti fanno nella scelta del loro primo datore di lavoro: "Fattori legati alla qualità della vita, come la flessibilità lavorativa e l'equilibrio tra lavoro e vita privata, sono entrambi prioritari per i giovani, ma gli studenti sono disposti a 'scambiare' questi per altri fattori come uno stipendio più alto o buone referenze."

Per saperne di più su questi temi e altro ancora, scaricate una copia integrale del rapporto sulle Aziende più Attrattive al Mondo: https://universumglobal.com/wmae2023/

Informazioni su Universum

Universum, parte del Gruppo StepStone, è un leader globale nel settore della costruzione del brand del datore di lavoro. Con oltre 30 anni di esperienza, conduciamo ricerche in 60 mercati in tutto il mondo e abbiamo una presenza fisica in 20 paesi. Le nostre intuizioni basate sui dati informano 1.700 clienti in tutto il mondo, tra cui molte aziende Fortune 500, oltre a partner mediatici globali che pubblicano le nostre classifiche e relazioni annuali. Per saperne di più, visitate universumglobal.com.

