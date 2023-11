La Taqueria di Shaan, Bergamo: “Ristorante indiano e messicano, fusion tra culture e buon gusto, menù anche veg e gluten free”

La cucina indiana e messicana in un’unica location con un ricco menù e tantissime varianti anche per vegetariani, vegani e celiaci

Seriate (Bergamo), 10 novembre 2023. Per tutti gli appassionati sia della cucina indiana che di quella messicana, la Taqueria di Shaan di Bergamo offre il meglio dei sapori esotici nella stessa location: dagli autentici curry indiani a gustosi tacos messicani, ottimo rapporto qualità-prezzo per un’esperienza culinaria unica.

Shaan è un brand della ristorazione fusion di qualità che nasce dalla collaborazione tra i fratelli Gina e Lucky, di origini indiane; insieme hanno deciso di intraprendere l’attività della ristorazione aprendo due locali etnici con proposte ‘food and drink’ di cucina messicana e indiana: La Taqueria di Shaan in Viale Papa Giovanni XXIII, 84 a Bergamo e MexShaan in Via Cassinone, 8 a Seriate. Due location una filosofia: offrire la migliore cucina fusion, con un menù dedicato anche a coloro che mangiano senza glutine e a chi predilige una dieta vegetariana e vegana.

“La Taqueria è un locale dove esprimiamo la nostra identità indiana e multiculturale grazie ad interpretazioni gastronomiche in chiave moderna che coniugano bene i sapori orientali e occidentali: una cucina profumata di buono e variegata, che offre note gustative sorprendenti attraverso i suoi colori e le sue mille sfumature di sapori autentici”, spiega Gina, chef del locale. “Un luogo per tutti, piccolo e accogliente, caratterizzato da una forte personalità e dalla cordiale accoglienza del nostro staff. Tutte le nostre pietanze sono preparate con ingredienti selezionati e freschi che vengono cucinati al momento, con lo scopo di garantire il massimo del gusto ai nostri ospiti in un ambiente conviviale. Tutti i nostri piatti sono anche nella variante senza glutine e con la possibilità di scegliere il piccante su misura in base ai propri gusti. Teniamo molto - sottolineano - a preservare i sapori originali delle materie prime, le spezie devono essere il tocco finale che arricchisce senza coprire il gusto del cibo. I sapori troppo forti annullano la creatività e noi desideriamo che ogni piatto abbia la sua identità e che resti inconfondibile”.

La cucina firmata Shaan è attenta ai clienti con particolari esigenze alimentari ed è l’unico ristorante messicano iscritto all’AIC (Associazione Italiana Celiachia) di Bergamo che propone anche un goloso assortimento di specialità di pasticceria.

La sala interna è perfetta per chi, a pranzo o a cena, vuole concedersi un momento di incontro condividendo i piaceri del palato, sia cercando il calore delle spezie indiane che l’intensità dei sapori messicani, come: i tacos, favolose tortillas fresche fatte in casa con farina, acqua, olio, sale ed arricchite con una serie di abbinamenti di carne o di pesce. E poi ci sono i nachos, serviti con salsa al formaggio, con il tradizionale pico de gallo oppure con la classica guacamole di avocado. Da non perdere le quesadillas, tipico piatto dello street food messicano a base di tortillas ripiene di formaggi. Per poi passare ai variopinti sapori indiani degustando: il Samosa Chat, uno degli snack più famosi in tutta l’India, costituito da fagottini di farina ripieni di patate speziate e conditi con zuppa di ceci, salsa al tamarindo e yogurt o il Punjabi Thali, piatto tipico della regione del nord India, a base di lenticchie nere al burro servite con riso basmati, pane naan e chutney.

“L’atmosfera dei nostri locali combina elementi accoglienti dell’India con l’energia vivace del Messico, con musica di sottofondo che spazia tra le due trazioni per offrire ai nostri ospiti un’esperienza multisensoriale da ricordare. La grande passione che ci lega al mondo della ristorazione ci sta spingendo verso un progetto ancora più ambizioso – anticipa Lucky - quello di aprire un ristorante indiano gourmet rivisitato in chiave occidentale che offra percorsi enogastronomici all'avanguardia, fiore all'occhiello dell'alta ristorazione indiana a Bergamo”.

Contatti:

La Taqueria di Shaan - Viale Papa Giovanni XXIII, 84 Bergamo

Ristorante MexShaan - Via Cassinone, 8 Seriate (Bg)

https://www.mexshaan.com/