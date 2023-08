L’arte di eliminare il superfluo. Oknoplast presenta il nuovo portoncino Tenvis Design PRO

Milano, 30/08/2023 - Affascinare l’ospite sulla soglia della propria abitazione, lasciare il segno al primo impatto senza, però, abbandonare la sicurezza a scapito del design: è possibile?

La soluzione arriva da Oknoplast, leader nella progettazione e realizzazione di serramenti in PVC e alluminio, che presenta la nuova linea di portoncini in alluminio Tenvis Design PRO di Oknoplast. L’azienda ha, infatti, creato un perfetto mix di sicurezza, prestazioni ed eleganza. Per Oknoplast il design è molto importante, non solo a livello estetico ma anche performativo: la nuova linea Design PRO concilia un design ultramoderno ed essenziale a un forte impatto visivo che dà forma a uno stile ben riconoscibile.

Il tratto distintivo di questo nuovo portoncino in alluminio è la pratica e innovativa maniglia a gola, ottenuta da un’elegante nicchia incassata nella porta stessa, che garantisce al pannello un finish di estrema pulizia e ordine. Viene infatti eliminato il maniglione, che a volte può essere percepito come elemento di disturbo, optando per una maniglia sofisticata e originale che può anche essere retroilluminata con LED per un effetto di luci ed ombre altamente suggestivo.

I pannelli del portoncino Design PRO costituiscono una solida barriera contro tutti gli agenti atmosferici. Come le altre proposte Tenvis, anche la linea Design PRO è, infatti, dotata di lastre molto spesse che assicurano robustezza al pannello da 61 a 76 mm. Il suo rivestimento termico in polistirene estruso XPS garantisce, inoltre, elevata resistenza al fuoco e migliora anche il risparmio energetico della casa (Ud = 0,84 W/m2K), apportando ulteriori benefici in termini economici.

Inoltre, la linea Design PRO è accessoriata con una chiusura automatica che consente di bloccare l’anta in tre punti senza chiavi, con l’aggiunta di una rosetta ad anello che rappresenta un’ulteriore protezione contro i tentativi di scasso. Tutti i portoncini possono essere integrati con i più innovativi sistemi di Smart Home che permettono l’apertura tramite smartphone, telecomando o lettore di impronta digitale.

Per facilitare la scelta del prodotto, in modo che risulti coerente con lo stile dell’abitazione e della sua facciata, Oknoplast propone numerose finiture: da tonalità più opache a quelle metallizzate, fino all’iper realistico effetto legno. Tenvis Design Pro è, inoltre, disponibile anche con l’effetto bicolore.

PER INFORMAZIONI

OKNOPLAST

T. 0549 905424

oknoplast.it