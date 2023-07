Massimo Fattoretto si unisce ai leader della digital analytics al GA4 Summit e conduce un nuovo webinar con Matteo Zambon

ROMA, 15 Giugno 2023 – Massimo Fattoretto, CEO di Fattoretto Agency, CTO di BirredaManicomio e fondatore di 4ecom, annuncia la sua partecipazione al GA4 Summit, un evento di primo piano nel panorama della digital analytics e dell'e-commerce in Italia e in Europa. Fattoretto sarà protagonista, in particolare, dell’intervento “Nuove tecnologie applicate alla digital analytics: AI, ML, GPT-4”.

Il GA4 Summit, noto per la sua capacità di radunare i massimi esperti di digital analytics ed e-commerce, non è una semplice conferenza, ma un evento che mira a creare un punto di riferimento per la comunità professionale attraverso la collaborazione tra Tag Manager Italia e Ecommerce School. Quest'anno, Massimo Fattoretto si unirà a questa prestigiosa linea di relatori il 30 giugno (live a Bologna).

In dettaglio, durante lo speech in programma verranno toccate le seguenti tematiche:

• Il potere di Google Search Console;

• Fattoboost: un nuovo approccio alla SEO grazie ad AI e Machine Learning;

• L'intelligenza artificiale e la SEO;

• Il machine learning integrato ai propri dati come strumento ideale per i SEO;

• Targeting e personalizzazione con l'IA;

• Algoritmi di ricerca alimentati dall'IA;

• Miglioramento e affinamento della ricerca di parole chiave;

• La SEO predittiva come strategia da integrare sin da subito;

• L'ottimizzazione della ricerca visiva.

Prima del GA4 Summit, il 22 giugno (dalle 13:30 alle 14:30 sui canali social di Fattoretto Agency), Massimo collaborerà con Matteo Zambon, fondatore di Tag Manager Italia, per tenere il webinar intitolato "SEO Data-Driven: L'evoluzione dell'analisi dei dati con GA4 e AI". Destinato a SEO, eCommerce Manager e proprietari di eCommerce, tratterà l'impatto del passaggio a GA4, le strategie SEO data-driven e il modo in cui l'intelligenza artificiale e il machine learning stanno rivoluzionando l'analisi dei dati.

Massimo Fattoretto ha guidato la specializzazione in SEO per e-Commerce della sua agenzia, Fattoretto Agency, lavorando con importanti brand italiani ed internazionali. Oltre ad essere l’autore del libro "SEO per Store Manager", ha recentemente guadagnato l’attenzione per la creazione di Fattoboost, un tool che integra SEO, AI e Machine Learning per l'e-commerce.

Le altre attività in programma: Masterclass Analytics 4 per e-commerce

Il 20 giugno 2023, dopo il sold out delle precedenti edizioni, torna Masterclass Analytics 4 per e-commerce, il corso online di quattro ore tenuto da Giulia Cimitan, Head of Analytics e BI in Fattoretto Agency.

Si tratta dell’occasione per imparare direttamente da chi per professione si occupa di Digital Analytics in maniera operativa e tecnica tutti i giorni e non semplicemente di formazione. Un percorso funzionale a ottenere un incremento di vendite e marginalità del proprio negozio online o di quello dei clienti.

Per ulteriori informazioni su queste e altre opportunità di formazione, visitare il sito https://fattoretto.agency.

