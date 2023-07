Matrimoni e social: i consigli dell’esperto music designer Antonio Nasca

Il fondatore de La Semicroma Weddings & Events spiega l’importanza dei social network nel settore del wedding

Roma, 6 giugno 2023 - Nonostante i dati Istat confermino ancora che il matrimonio sia un’istituzione in crisi, soprattutto sotto forma di rito religioso, i millennials che oggi decidono di fare il grande passo non badano a spese, consapevoli che quel giorno avranno gli occhi puntati addosso non solo degli ospiti presenti “fisicamente” ma anche della loro community social. Probabilmente, il giorno del matrimonio sarà dunque l’evento più “instagrammato” e documentato della vita.

“Il web è sicuramente lo strumento più utilizzato da chi si appresta ad organizzare le proprie nozze ed è a caccia di idee, spunti e riferimenti: dalla scelta della location, a quella dell’abito fino ad arrivare alla selezione dei professionisti del settore a cui affidarsi. Io stesso, da music designer ed esperto di wedding planning, suggerisco di consultare il lavoro di noi professionisti del settore anche attraverso i nostri profili social, dando un’occhiata a foto, reels, stories su Instagram e su Facebook, così come su Youtube”. È quanto dichiara Antonio Nasca, event music planner pluripremiato anche all’Italian Wedding Awards come Migliore Intrattenimento Musicale e titolare de La Semicroma Weddings & Events, agenzia romana specializzata in progettazione musicale di eventi privati e corporate, affermata nel panorama nazionale per aver realizzato matrimoni da fiaba. “Credo nell’efficacia dello storytelling sui social network, avere un feed curato su Instagram o una Fanpage ricca di contenuti è un supporto in più per chi vuole capire qual è il valore aggiunto che un professionista del settore può realmente apportare all’evento”, prosegue l’imprenditore.

“I canali social sono fondamentali come finestra sul nuovo. Per noi che lavoriamo nel settore dell’intrattenimento risulta perciò fondamentale informarci, rinnovarci e tenere d’occhio le nuove tendenze così da rimanere sempre al passo con le richieste del cliente e poter dare il prodotto e la performance migliore, avvicinandoci a gusti e aspettative di chi affida proprio a noi la pianificazione del suo evento importante, che sia un compleanno, una festa aziendale o un matrimonio”, dichiara il titolare de La Semicroma Weddings & Events.

Il matrimonio oggi è uno spettacolo curato nel dettaglio, una performance in cui la musica ha un ruolo chiave perché oltre a fare da colonna sonora all’evento è ciò che ne decreta realmente la buona riuscita. L’arrivo degli sposi, il momento del sì, il taglio della torta, la festa e l’open bar, ogni fase delle nozze è condivisa e raccontata in real time, dando la possibilità di partecipare all’evento anche a chi non ha potuto presenziare. “È proprio per questo che per vivere il più serenamente possibile quel giorno è prioritario affidarsi a un team di professionisti che curi ogni piccolo particolare, così da alleggerirsi da tante incombenze e godere appieno ogni istante. “Scegliete dunque un professionista della musica che sappia tradurre i vostri desideri in una scaletta musicale in grado di rendere memorabile il vostro matrimonio, sia per i vostri ospiti che per chi, impossibilitato a partecipare, magari lo seguirà con curiosità dietro uno smartphone”. È questo l’invito del music designer, imprenditore e artista romano attento anche al social media marketing.

https://lasemicromaweddings.com/

