Matteo Rappelli: “L’aumento dei tassi d’interesse valorizza le obbligazioni: capitale al sicuro e rendimenti oltre il 4%”

Il mercato offre grandi opportunità, da cogliere puntando su diversificazione, timing preciso e manutenzione dell’investimento

Milano,9/01/2024 Gli italiani sono storicamente un popolo di risparmiatori e i numeri lo confermano: nel fare investimenti l’80 per cento di loro opta per strumenti che consentono di proteggere il capitale. E il desiderio di poter contare sulla certezza di riavere la somma investita alla scadenza risulta ancora più forte davanti ad una situazione internazionale ed economica di forte instabilità come quella attuale.

Va quindi a loro favore la recente evoluzione del mercato finanziario, che nell’ultimo anno ha registrato un deciso aumento dei tassi d’interesse. “Per la prima volta da dieci anni a questa parte è possibile investire in obbligazioni, quindi avere il capitale protetto alla scadenza, senza dover rinunciare ad avere rendimenti anche significativi” spiega Matteo Rappelli, consulente finanziario, sottolineando come oggi sia possibile guadagnare anche oltre il 4%.

Da qui il consiglio di non lasciarsi sfuggire un’opportunità tanto vantaggiosa. “Per chi è interessato ad investire, questo è il momento giusto per farlo. Del resto – prosegue il consulente finanziario – è molto probabile che condizioni tanto favorevoli non dureranno a lungo ed è difficile che nei prossimi mesi i tassi di interesse salgano ancora”. Senza considerare che è possibile fare buoni investimenti anche acquistando vecchie obbligazioni che hanno rendimenti inferiori rispetto a quelle disponibili oggi, ma possono essere acquistate a prezzi molto più bassi.

Le opportunità offerte dal mercato finanziario sono molte e diverse tra loro. “Ci troviamo in una situazione decisamente democratica. In questo momento sia i piccoli che i grandi investitori possono trovare soluzioni adatte alle loro esigenze” aggiunge Rappelli, sottolineando però come per tutelarsi sia fondamentale “prevedere una corretta diversificazione, investendo su pacchetti che comprendano diverse obbligazioni, e concordare un timing preciso, che dovrà essere attorno ai quattro o cinque anni”. Altro aspetto determinante da considerare è quello della manutenzione. “È importante scegliere professionisti capaci non solo di consigliare la formula più adatta a ciascuno, ma anche di effettuare una corretta manutenzione dell’investimento nel tempo. Il mondo è in continuo cambiamento, è importante affidarsi ad un professionista che monitori continuamente il mercato e sia pronto a comprare titoli o a vendere quelli già acquistati per massimizzare i rendimenti dell’utente”.

Contatti: matteo.rappelli@azimut.it