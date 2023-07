Maurizio Toccoli, Opzione Immobiliare Vincente: il Bestseller su come raggiungere il successo nel mercato immobiliare

Milano, 18.07.2023 – Sono tanti coloro che desiderano investire nel settore immobiliare ma solo pochi, alla fine, decidono di addentrarsi in questo mondo perché presi dalla paura dell’investimento. Quello che tuttavia molti non sanno è che esiste uno strumento, sconosciuto a tanti, capace di far ottenere all’investitore profitti elevati in un arco di tempo relativamente ridotto.

Per tutti coloro che desiderano fare affari nel Real Estate ma non sanno da dove iniziare, esce oggi il libro di Maurizio Toccoli “OPZIONE IMMOBILIARE VINCENTE. Come avere successo con l’opzione immobiliare attraverso il metodo Partnership Vincente” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per intraprendere questo tipo di operazione e gestire al meglio il proprio investimento, minimizzando il rischio.

“L’obiettivo del libro è quello di essere una vera e propria guida operativa per approcciarsi all’investimento immobiliare con l’utilizzo dell’opzione immobiliare. Questo strumento viene affrontato sotto molteplici aspetti, con esempi pratici, modelli e riferimenti che possono fin da subito consentirne l’utilizzo, anche a chi non è esperto nel settore immobiliare” afferma Maurizio Toccoli, autore del libro. “Ho deciso di adottare un linguaggio semplice così da essere comprensibile a tutti. Non mancano inoltre i riferimenti normativi e legislativi per chi desidera approfondire l’argomento”.

Secondo l’autore, addentrarsi in totale sicurezza in un mercato difficile e pieno di insidie come quello immobiliare, senza perdere tempo prezioso e capitali da investire, è possibile. Tutto sta nello studiare, capire e rendere proprie le metodologie ed i modelli operativi che Maurizio Toccoli ha opportunamente inserito nel libro.

“L’idea di scrivere un libro sull’opzione immobiliare deriva dal desiderio dell’autore di colmare la mancanza di una modalità operativa nel mondo dell’investimento immobiliare” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Rispetto alla classica cessione del preliminare si parla poco di questo strumento. Questo ha fatto sì che, utilizzandola in maniera sistematica con notevole successo, l’autore decidesse di condividere con i propri lettori i dettagli, la modulistica e soprattutto i passaggi esatti per applicare l’opzione immobiliare nella maniera più semplice possibile”.

“Ho sempre apprezzato Giacomo Bruno per le sue idee imprenditoriali. Dopo averlo conosciuto e scambiato alcune idee su quello che poteva essere lo sviluppo del mio progetto editoriale, è stato naturale affidarsi a lui ed al suo preparatissimo team” conclude l’autore. “Da qui alla creazione di un manuale capace di diventare il nuovo punto di riferimento per l’investitore immobiliare evoluto, il passo è stato breve”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/3CFN3Ec

Maurizio Toccoli, nato a Trento nel 1976, dopo la formazione universitaria economico/aziendale, si dedica fin da subito alle pubbliche relazioni affascinato dal mondo dell’hôtellerie e della pianificazione strategica dell’attività ricettiva, raggiungendo un ruolo di responsabilità in un gruppo alberghiero internazionale. Desideroso di ritornare a Trento, per un periodo sabbatico, riscopre l’attività di intermediazione immobiliare di famiglia. Poi, da un incontro casuale con l’attuale socio, Andrea, nasce PERSONAL RE ®, che in pochi anni diventa un’azienda leader di mercato con diverse sedi in Trentino Alto Adige con un innovativo approccio ed una strategia di marketing orientata al Cliente. Sito web: http://www.mauriziotoccoli.it/

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 31 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.000 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È un pioniere dell’Intelligenza Artificiale e di ChatGPT. È considerato il più esperto di “book funnel” e il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it

