Mercatini di Natale Alto Adige: date e consigli sui 3 più famosi

Bolzano, 14/11/2023 - A meno di un mese da Natale, la magia delle festività inizia a diffondersi nel cuore del Trentino Alto Adige con l'apertura dei tradizionali mercatini. Questi affascinanti bazar, tra le bancarelle più celebri d'Italia, prenderanno vita in incantevoli località come Bolzano, Merano, Bressanone e molte altre, trasformando le piazze e le strade in un tripudio di luci, colori e atmosfera natalizia.

Le preparazioni sono già in corso, c’è chi sta già prenotando tutti quegli alloggi vicino ai mercatini di Bolzano, e a partire dal mese di novembre, i primi stand natalizi apriranno le porte agli appassionati di atmosfera natalizia, dando il via a una tradizione che unisce la magia del Natale alla ricchezza della cultura locale. Ogni città ha il suo momento speciale per dare il via ai festeggiamenti, garantendo un'affascinante esperienza a chiunque decida di immergersi in questo mondo incantato.

Le date e i programmi di queste imperdibili iniziative variano da località a località, offrendo una vasta gamma di eventi, dalla degustazione di prelibatezze locali all'acquisto di regali unici e artigianato tipico.

È possibile trovare stand di oggetti natalizi fatti a mano, delizie gastronomiche locali e intrattenimenti culturali che rendono l'esperienza dei mercatini di Natale dell’Alto Adige un'occasione unica e indimenticabile per tutti. Per gli amanti della tradizione e delle atmosfere festive, queste manifestazioni sono un appuntamento da non perdere.

ll Magico Mercatino di Natale di Bolzano: Luminarie, Delizie e Divertimento per Tutti

Dal 24 novembre al 6 gennaio 2024, il cuore di Bolzano batte al ritmo del Natale con il più grande mercatino d'Italia. In Piazza Walther, nel centro della città dell'Alto Adige, si accenderanno le luci e l'atmosfera delle caratteristiche bancarelle durante l'intero periodo dell'Avvento.

70 anni di bancarelle deliziose allieteranno il percorso, colmando gli occhi e il palato dei visitatori con biscotti natalizi e opere d'arte artigianali. Attorno al Duomo di Bolzano, l'atmosfera si anima con attrazioni speciali per i più piccoli, dai pony a gioiose giostre.

Orari e Luoghi:

Date: 24 novembre – 6 gennaio 2024.

Luogo: Piazza Walther, Bolzano.

Orari: Lunedì – giovedì: 11:00 – 19:00; Venerdì – domenica/festivi: 10:00 – 19:00; 24 dicembre 2023: 10:00 – 14:00; 25 dicembre 2023: chiuso; 31 dicembre: 10:00 – 18:00; 1 gennaio: 12:00 – 19:00.

La sicurezza è una priorità durante i festeggiamenti natalizi, come dichiarato dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. In vista delle stime di 800.000 presenze dal 23 novembre 2023 al 6 gennaio 2024, il Mercatino di Bolzano adotta misure concrete.

Circa 50 volontari, appartenenti a associazioni locali, tra cui gli alpini e il "Goer", garantiranno la sicurezza presso gli accessi e nei luoghi chiave del centro storico. Una sorveglianza notturna alle casette di Piazza Walther e al Parco Berloffa, con 62 e 32 espositori rispettivamente, contribuirà a mantenere un'atmosfera serena.

Il traffico sarà indirizzato verso le aree di sosta nelle vicinanze della Fiera, con un servizio navetta per Piazza Verdi una volta esauriti i parcheggi cittadini. Forze dell'ordine e polizia municipale intensificheranno i controlli, con particolare attenzione all'area della stazione ferroviaria.

Il Mercatino di Natale di Bolzano come sempre promette di essere un'esperienza indimenticabile, dove la tradizione natalizia si unisce a misure di sicurezza oculate per regalare a residenti e visitatori momenti magici e spensierati.

L'Incanto Natalizio a Merano: Mercatini, Luci e Atmosfera Fiabesca

Nel cuore della pittoresca città termale di Merano, il Natale prende vita con l'arrivo di decine di casette che formano il suggestivo mercatino natalizio.

Le porte del Mercatino di Natale di Merano si aprono il 24 novembre, avvolgendo la città in un'atmosfera festosa che perdura fino al 6 gennaio 2024. Le sue sedi, Lungopassirio, lungo il fiume cittadino, e Piazza Terme, nel centro storico, si trasformano in scenari magici sotto le luci che illuminano le bancarelle, creando un contrasto suggestivo con le cime innevate delle montagne circostanti.

Le opzioni di intrattenimento sono molteplici, da emozionanti sessioni di pattinaggio sul ghiaccio a attrazioni appositamente pensate per i più piccoli. Il Mercatino di Natale di Merano offre una vasta gamma di attività per tutte le età, regalando un'esperienza completa e coinvolgente.

Date e Orari:

Date: 24 novembre – 6 gennaio 2024.

Luoghi: Lungopassirio e Piazza Terme, Merano.

Orari: Lunedì – giovedì: 11:00 – 19:00; Venerdì – sabato/festivi: 10:00 – 20:00; Domenica: 10:00 – 19:00; 24 dicembre 2023: 10:00 – 15:30; 25 dicembre 2023: chiuso; 31 dicembre: 10:00 – 15:30; 6 gennaio: 12:00 – 20:00.

Per coloro che optano per il treno, la stazione di Merano dista soli dieci minuti a piedi dai mercatini di Natale. Per chi invece predilige l'auto, sono disponibili parcheggi a pagamento presso Terme di Merano, Karl Wolf e Plaza. In alternativa, parcheggi gratuiti come quelli in Piazza Prader o presso la stazione ferroviaria di Maia Bassa offrono comode alternative a breve distanza dai magici mercatini.

Bressanone: Uno Scenario Incantato per i Mercatini di Natale

Nel cuore del centro storico di Bressanone, circondato dall'imponente abbraccio del Duomo barocco, prende vita un mercatino di Natale che incanta i visitatori con la sua atmosfera fiabesca. Dal 24 Novembre fino al 6 gennaio 2024, Piazza del Duomo si trasforma in un palcoscenico incantato, in cui l'antica tradizione artigiana si fonde con il calore delle dimore secolari.

Un viaggio tra souvenir in vetro e ceramica, una riscoperta delle autentiche tradizioni della località montana del Trentino Alto Adige.

Le bancarelle del mercatino di Bressanone offrono non solo opere artigianali di alta qualità, ma anche delizie culinarie per i palati più raffinati. Le specialità trentine si svelano in ogni angolo, invitando i visitatori a un'esperienza gastronomica indimenticabile.

I mercatini di Natale di Bressanone non sono solo un'ode alle tradizioni, ma anche un luogo di divertimento per tutta la famiglia. I più piccoli potranno pattinare sul ghiaccio e lasciarsi sorprendere dall'Angelo del Natale, portatore di gioia e piccoli doni.

Date e orari:

Date: 24 novembre al 6 gennaio 2024.

Orari: Lunedì – giovedì: 11:00 – 19:00; Venerdì – domenica/festivi: 10:00 – 19:00; 24 dicembre 2023: 10:00 – 16:00; 25 dicembre 2023: chiuso; 31 dicembre: 10:00 – 16:00; 1 gennaio 2024: 12:00 – 19:00; 6 gennaio: 10:00 – 18:00.

Per chi opta per il treno, la stazione di Bressanone è a pochi passi da Piazza Duomo, mentre per chi preferisce l'auto, l'uscita consigliata dall'Autostrada del Brennero A22 è Chiusa/Val Gardena se si giunge da sud o Bressanone/Varna se si giunge da nord. Da qui, è un facile tragitto verso il cuore del mercatino natalizio.