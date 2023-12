Mirko e Simone Sabia, Affitti Brevi Vincenti: il Bestseller su come avviare un business immobiliare di successo

Il Real Estate è da sempre il settore preferito dagli italiani che desiderano investire. Peccato che, allo stesso tempo, sia un mondo pieno di insidie da tenere in considerazione. Quello che molti non sanno è che gli affitti brevi rappresentano un’ottima opportunità per chi desidera mettere a reddito i propri immobili. Il segreto? Sta nell’affidarsi ad una società di property management.

Per tutti coloro che desiderano saperne di più di questo strumento così di tendenza, esce oggi il libro di Mirko e Simone Sabia “AFFITTI BREVI VINCENTI. Come Avviare, Gestire e Scalare Il Business degli Affitti Brevi Grazie Al Metodo Sabia Estate” (Bruno Editore). Al suo interno, gli autori condividono con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per imparare a guadagnare dalle locazioni brevi in maniera rapida ed efficace.

“Più che un libro, la nostra pubblicazione editoriale si può definire una vera e propria guida pratica in grado di rispondere a tutte le domande possibili sul mondo delle locazioni brevi” afferma Mirko Sabia, autore del libro. “Al suo interno raccontiamo chi siamo, da dove veniamo e perché il lettore dovrebbe ascoltarci. Oltre a questo, condividiamo tutto ciò che c’è da sapere sulle locazioni a breve termine e sul property management, andando poi ad esplorare pagina dopo pagina un’area geografica italiana, che non è solo la nostra amata terra, ma anche una zona ricca di opportunità di business: la Liguria” aggiunge Simone Sabia, co-autore del libro.

Secondo gli autori, la migliore strategia possibile che può davvero permettere al lettore di avere successo nel mondo degli affitti brevi è di fare azione massiccia, ossia di mettere in pratica tutte le nozioni presenti in questo libro, a partire dal primo passo. Solo facendo così è possibile pensare di creare la propria fortuna, tanto nel mondo immobiliare quanto in qualsiasi altro settore.

“Con questo libro i fratelli Mirko e Simone Sabia fanno chiarezza, una volta per tutte, sul mondo degli affitti brevi. Online ci sono davvero troppe informazioni e alcune di queste non sono soltanto fuorvianti, ma rischiano di illudere e impaurire le persone potenzialmente interessate a questo modello di business” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Il loro manuale, va a semplificare la comprensione di questo settore di mercato, così suggestivo e di tendenza in questo momento, così da permettere a chiunque di accedere a tutte le informazioni necessarie per non commettere errori e massimizzare i risultati”.

“Da anni seguivamo Giacomo Bruno su internet, pertanto sapevamo quanta cura e dedizione mette nel suo marketing editoriale. È stato semplice quindi prendere la decisione di affidarci al suo team” concludono gli autori. “Lo staff Bruno Editore ci ha assistito con professionalità in tutte le fasi di pubblicazione, permettendoci di dar vita a questa pubblicazione che siamo certi sarà di grande utilità per tanti”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/46SNb01 Mirko Sabia, nato a Potenza nel 1987, vive a Sanremo in Liguria con la sua famiglia. Appassionato di viaggi, lascia il posto fisso nel 2012 per partire verso Australia e Nuova Zelanda dove passa un anno e mezzo (di cui 7 mesi vissuti in tenda) ad imparare l’inglese e le nuove culture. Tornato in Italia nel 2014 decide di studiare digital marketing e in pochi anni crea un’azienda di marketing e advertising, aiutando migliaia di persone a creare e digitalizzare il proprio business. Nel 2022 crea, assieme al fratello Simone, un’agenzia dedicata agli affitti brevi, passando in pochi mesi da zero a oltre 90 appartamenti in gestione. Simone Sabia nato a Pietra Ligure nel 1996. Dopo il diploma in CAT (ex geometra), inizia il suo percorso in agenzia immobiliare come consulente fino all'ottenimento dell'abilitazione come agente d'affari in mediazione pochi anni dopo. Durante il primo lockdown si affaccia alle locazioni brevi come property manager, gestendo immobili di famiglia per poi allargarsi al pubblico. Spinto da ambizione e una grande fame di successo, si è focalizzato nel settore immobiliare degli affitti brevi con l'obiettivo di rendere felici sia i proprietari che gli ospiti da tutto il mondo. http://sabiaestate.com

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 31 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.000 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È un pioniere dell’Intelligenza Artificiale e di ChatGPT. È considerato il più esperto di “book funnel” e il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it