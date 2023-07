Nasce in India Steriline Asia Private Limited

Como, 22/06/2023 - Forti di una collaborazione trentennale nel settore del primary packaging farmaceutico, con oltre 800 macchinari e ben 100 linee di riempimento a regime, Sterline e Income hanno formalmente ufficializzato la nascita di Steriline Asia Pvt. Ltd, con l’obiettivo di consolidare la propria presenza in un mercato, quello indiano, con ampie prospettive di crescita.

Così recita il comunicato, ufficialmente diffuso lo scorso 3 giugno, avallato dalle firme del direttore commerciale di Steriline s.r.l. Federico Fumagalli e del Managing Partner Vishesh Parekh:

“L'industria farmaceutica indiana sta vivendo attualmente un momento di forte trasformazione tecnologica. Steriline e INCOME si impegnano, nel loro ambito, a rimanere all'avanguardia, offrendo soluzioni che rappresentino un ottimo rapporto qualità-prezzo, progettate specificatamente per soddisfare le necessità dei nostri clienti in India.”

Continua il comunicato:

“Si tratta di un percorso naturale, che ha condotto Steriline e INCOME a mettere a sistema le loro competenze per migliorare ancor più il presidio del mercato indiano, con l’obiettivo di ridurre i tempi di reazione alle necessità di un’industria in progressiva evoluzione”.

INCOME, da piccola realtà locale ad azienda multi-prodotto di caratura internazionale

INCOME, per oltre un trentennio, ha rappresentato per il mercato indiano una delle principali realtà attiva nella vendita di macchinari e sistemi di imballaggio per il settore farmaceutico. Fondata nel 1987 come piccola azienda costituita per rappresentare i produttori locali, si è evoluta negli anni in una compagnia multi-prodotto, con una marcata attitudine alla distribuzione di soluzioni a valore aggiunto per tutti i propri clienti.

Specializzata nella fornitura di tecnologie adattate alle specifiche esigenze dei committenti, INCOME ha costantemente investito su una filosofia aziendale marcatamente orientata alla soddisfazione del cliente, destinando interi team di progetto al supporto e al coordinamento del ciclo di vita dell’ordine, dalla sua prima acquisizione fino alla definitiva consegna dello stesso, garantendo pieno affiancamento tecnico al cliente – spesso anche con disponibilità 24 ore su 24 – in tutte le fasi più delicate: dalla prima installazione alla messa in opera, fino al collaudo e all’avviamento dell’impianto.

Inevitabile di conseguenza che INCOME e Steriline abbiano optato per la definitiva formalizzazione di una partnership strategica che ha da sempre riconosciuto nella filosofia Customer First il proprio comun denominatore.

Steriline Asia Pvt. Ltd: prospettive del settore farmaceutico in India

La produzione totale del settore farmaceutico indiano sembra indirizzata a crescere in misura superiore al 6% anche per il 2023, sulla scia del completamento della campagna di vaccinazione contro il Covid-19, ma soprattutto in virtù del rinvigorimento delle terapie mediche non direttamente attribuibili al virus, e alla crescita del volume delle esportazioni di farmaci generici.

E se per un verso i farmaci generici continuano a rappresentare circa il 70% della produzione totale, la recente pandemia ha spinto le case farmaceutiche indiane ad aumentare in modo significativo i loro investimenti in Ricerca e Sviluppo. In particolare, come conseguenza delle tangibili difficoltà di approvvigionamento riscontrate nel corso del 2020, un gran numero di aziende farmaceutiche ha intrapreso un percorso di crescita della produzione interna di principi attivi farmaceutici (API), con l’obiettivo di allentare la propria dipendenza dal mercato cinese. Contestualmente, pur non essendosi ancora riportato ai livelli pre-pandemia, anche il volume delle importazioni ha registrato una prima ripresa, tanto da orientare il governo locale verso un importante piano decennale di incentivi, annunciato proprio per supportare la produzione locale.

A fronte di uno scenario tanto dinamico, la partnership tra Steriline e INCOME, scaturita nella recente costituzione della Steriline Asia Pvt. Ltd, con sede a Mumbai, garantirà nuove e future opportunità di sviluppo, tanto su scala globale quanto a livello locale, considerato peraltro che quello indiano, per Steriline, rappresentava già uno dei principali mercati di riferimento nel contesto della fornitura di macchinari per il riempimento asettico di farmaci iniettabili.

La presenza di Steriline nel mondo e nel continente asiatico

Tramite la nascita di Steriline Asia Pvt. Ltd, l’azienda comasca capillarizza ulteriormente la propria diffusione nel mondo, per quanto la presenza in Europa resti ancora quella maggiormente radicata, con ben 11 rappresentanze in 20 Paesi differenti.

Con la nuova presenza in India, il continente asiatico diventa però l’area territoriale più estesa, presidiata da dealers con sedi in Giappone, Taiwan, Korea, Singapore, Cina, Vietnam, Indonesia, Bangladesh e Tailandia.

Steriline si conferma quindi un punto di riferimento per tutti i mercati internazionali del primary packaging farmaceutico, con oltre 40 distributori nei 5 diversi continenti.

Informazioni di contatto

Steriline S.r.l. e Steriline Asia Pvt. Ltd

website: www.steriline.it

LinkedIn: https://it.linkedin.com/company/steriline-srl