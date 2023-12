NTT DATA al fianco di Carrefour con una soluzione innovativa per ottimizzare la strategia dei prezzi

Milano, 15 dicembre 2023 - Un migliore controllo della gestione dei prezzi in un contesto caratterizzato dall'inflazione e dal cambiamento delle abitudini dei consumatori. È quello che può fare Carrefour grazie a 4Price, la soluzione di gestione dei prezzi sviluppata da NTT DATA.

4Price supporta Carrefour nella definizione della strategia dei prezzi e nell’ottimizzazione dei processi per raggiungere i propri obiettivi in termini di marginalità e volumi di vendita. Basata su un motore di regole business e algoritrmi, la soluzione sviluppata da NTT DATA garantisce la definzione del miglior prezzo sulla base della tipologia di articolo e categoria sfruttando gli obiettivi di margine, l'indice di posizionamento dei competitor, i prezzi psicologici e la relativa sensibilità del cliente assicurando la coerenza dei prezzi tra formati e canali di vendita.

"Siamo soddisfatti della nostra collaborazione con NTT DATA. L'implementazione di 4Price ci ha permesso di ottimizzare le nostre strategie di prezzo e migliorarne l’efficienza, sempre mantenendo i margini e la competitività sotto controllo, il tutto in linea con i nostri obiettivi di business. Questa è una delle diverse collaborazioni virtuose su cui Carrefour investe e che ci permettono di offrire ai nostri clienti prezzi competitivi e coerenti su tutti i nostri canali di vendita” ha dichiarato Ettore Rivolta, Carrefour Italia.

“Siamo orgogliosi di aver collaborato con Carrefour, uno dei principali player del settore GDO nell'implementazione di 4Price per ottimizzare le strategie di pricing, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza operativa e garantire la coerenza dei prezzi su tutti i canali. La fiducia e la professionalità promosse durante questa collaborazione hanno svolto un ruolo fondamentale per il successo del progetto. Siamo grati a Carrefour per averci dato l'opportunità di partecipare a questa trasformazione digitale al fine di soddisfare al meglio le esigenze di un mercato altamente competitivo come quello del retail”, ha commentato Gloria Garattini, Product Manager di 4Price, NTT DATA.

Con 4Price, Carrefour gestisce la propria politica dei prezzi in 1.300 negozi, con 180 pricers e category, per 7 categorie di prodotto, su 380.000 articoli Carrefour Italia.

I fattori di successo della soluzione sono la flessibilità, l'adozione rapida e l'integrazione nell'ecosistema retail. 4Price può essere customizzato per soddisfare le esigenze specifiche del cliente e può riportare gli ultimi aggiornamenti normativi.

Su NTT DATA Italia

NTT DATA Italia è parte della multinazionale giapponese NTT DATA, uno dei principali player a livello mondiale nell’ambito della Consulenza e dei Servizi IT. Digitale, Consulenza, Cyber Security e System Integration sono solo alcune delle principali linee di business. La nostra missione è creare valore per i nostri clienti attraverso l’innovazione. NTT DATA conta su una presenza globale in oltre 50 paesi, più di 190.000 professionisti e una rete internazionale di centri di ricerca e sviluppo a Tokyo, Palo Alto e Cosenza. NTT DATA è presente in Italia con oltre 6000 dipendenti a Milano, Roma, Torino, Genova, Bologna, Treviso, Pisa, Napoli, Cosenza, Bari e Salerno.

Su Carrefour Italia

Carrefour Italia opera nel settore della grande distribuzione in Italia con una rete multi-formato di circa 1.500 punti vendita* in 19 regioni, di cui oltre 1.200 in franchising, nonché con servizi di spesa online e un approccio omnicanale in continuo sviluppo. Presente in Italia dal 1972, l’azienda è leader del franchising nella GDO, guidata da una piena focalizzazione sul cliente e da una costante propensione all’innovazione. Impegnata per valorizzare il Made in Italy agroalimentare, fa parte di Filiera Italia dal 2021 e nel 2022 ha favorito l’esportazione di prodotti italiani nel mondo per circa 1,1 miliardi di euro. Con l'obiettivo di favorire la transizione alimentare per tutti, porta avanti ogni giorno il programma “Act For Food”, per offrire un'alimentazione di qualità a prezzi accessibili e dal 2023 è diventata Società Benefit. Impiega oltre 12.000 persone nella propria rete di punti vendita diretti, cui si aggiungono circa 10.000 collaboratori e collaboratrici dei punti vendita in franchising. Nel 2023 ha ottenuto per il sesto anno consecutivo il riconoscimento di Top Employer.

*Il numero comprende anche i Master Franchising di Etruria Retail ed Apulia Distribuzione.

Per maggiori informazioni: www.carrefour.it Linkedin Twitter

Contatti Ufficio Stampa

Alessia Carpinelli Tricarico

Media Relations Manager - NTT DATA Italia

alessia.carpinelli.tricarico@nttdata.com

Eleonora Artese

Comin & Partners

eleonora.artese@cominandpartners.com

Ufficio Stampa Carrefour Italia:

Silvia Mocchetti

silvia_mocchetti@carrefour.com

APCO Worldwide

apco4carrefour@apcoworldwide.com

Elena Castellini

Carola Pintus