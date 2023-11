Nuovo stabilimento europeo e sostenibilità di EcoWater

MODENA, 09/11/2023 – Azienda nata nel 1925, EcoWater Systems si occupa della produzione di sistemi per il trattamento dell’acqua, come addolcitori e sistemi a osmosi inversa. Più precisamente, EcoWater progetta e produce il 95% delle componenti dei propri prodotti al fine di garantire un controllo totale (o quasi) sul processo di produzione e, conseguentemente, un’ottima qualità del prodotto finale. La stessa fabbrica, tra l’altro, è pienamente in linea con le recenti normative in vigore come, ad esempio, la ISO 9001:2015.

Un nuovo stabilimento in Europa

EcoWater Systems ha la sua principale sede produttiva negli USA, ma ha, di recente, aperto anche uno stabilimento produttivo in Europa, precisamente in Polonia a Dąbrówka.

L’azienda ha riconosciuto l’importanza di soddisfare la crescente domanda dei consumatori europei, di ridurre i tempi di consegna e migliorare l’efficienza logistica. La presenza di uno stabilimento in Europa non solo permette a EcoWater di accedere più agevolmente al mercato europeo in espansione, ma offre anche numerosi vantaggi per i consumatori, come la riduzione dei costi di spedizione e una maggiore flessibilità nella gestione della catena di approvvigionamento.

A tutto ciò si aggiunge anche la possibilità di ridurre il trasporto aereo e marittimo, fino a eliminarlo quasi del tutto, così da ridurre le emissioni di CO2. Il nuovo stabilimento EcoWater è dotato di pannelli fotovoltaici e di un sistema di illuminazione intelligente, nel pieno rispetto dell’ambiente ed in linea con la filosofia aziendale.

L’impegno nell’ecologia di EcoWater Systems

EcoWater è una tra le principali aziende produttrici di impianti per il trattamento dell’acqua impegnata costantemente a ridurre il proprio impatto ambientale: materiali e processi produttivi sono, ove possibile, eco-friendly.

Questo impegno per la sostenibilità è evidente in tutte le fasi della produzione. L’azienda ha inoltre aderito allo United Nations Global Compact, che coinvolge oltre 6.000 aziende provenienti da 135 paesi e promuove le migliori pratiche ecologiche.

Un’offerta diversificata per differenti esigenze

EcoWater ormai da anni si rivolge sia alle esigenze domestiche che a quelle industriali. Nello specifico l’addolcitore acqua è un particolare dispositivo che permette di abbattere la durezza dell’acqua contrastando gli effetti del calcare presente nella stessa. EcoWater commercializza varie “tipologie” di addolcitori che offrono diverse prestazioni e che sono pensati per rispondere alle esigenze di singole unità abitative, di interi condomini o di attività commerciali. Diverso dall’addolcitore è il depuratore dell’acqua domestico, ovvero un sistema di filtrazione e affinaggio dell’acqua da bere. Lo scopo del depuratore è infatti quello di migliorare le proprietà dell’acqua del rubinetto. In altre parole, il depuratore d’acqua installato sotto al lavabo della cucina permette di avere un’acqua buona e appena spillata e di eliminare l’acquisto di acqua in bottiglie di plastica. EcoWater offre anche soluzioni industriali, progettate per rispondere alle esigenze delle imprese e delle aziende che utilizzano l’acqua nei processi di produzione. Si tratta di impianti il cui scopo è quello di proteggere le attrezzature professionali (spesso molto costose) dagli effetti corrosivi del calcare.

L’offerta è quindi ampiamente diversificata e l’apertura di un nuovo stabilimento potrà velocizzare e facilitare l’acquisto da parte di privati e aziende in Europa.

Contatti:

Ecowater Systems Italia s.r.l.

Via G. Dalton, 48

41122 Modena (MO)

www.ecowater-systems.it