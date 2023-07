Pagamenti digitali, nuova partnership strategica: Axerve integra la piattaforma PPaaS di Ingenico e migliora l'esperienza dei merchant

PARIGI e MILANO, 28 giugno 2023 /PRNewswire/ -- Ingenico, leader globale nelle soluzioni di accettazione dei pagamenti, annuncia una nuova collaborazione strategica con Axerve, realtà specializzata nell'accettazione dei pagamenti su tutti i canali sia fisici che digitali parte dell'ecosistema Fabrick, che sarà la prima azienda italiana ad implementare la piattaforma PPaaS (Payments Platform as-a-Service) di Ingenico.

PPaaS offrirà ad Axerve l'opportunità di ottimizzare i servizi offerti ai propri merchant, garantendo un'esperienza di onboarding più semplice, efficiente e veloce. La soluzione è brand-agnostic e permette di gestire in tempo reale, tramite un'unica piattaforma, tutti i dispositivi di pagamento connessi, i merchant e le transazioni effettuate.

Grazie a PPaaS, Axerve potrà monitorare il proprio parco terminali e ricevere diagnosi tempestive su eventuali problematiche tecniche, oltre ad una chiara visibilità del valore dei merchant. L'aspetto internazionale della piattaforma PPaaS, inoltre, consentirà ad Axerve di accelerare la sua espansione in nuovi Paesi e mercati.

Axerve accederà a una suite di applicazioni aziendali che aiuteranno i commercianti a gestire la propria attività in modo più efficiente e offrire nuove funzionalità ai propri clienti. La piattaforma funzionerà con i terminali di Ingenico e con terminali di terze parti, garantendo semplicità e coerenza.

Parte dell'ecosistema Fintech di Fabrick, Axerve fornisce soluzioni all'avanguardia per l'accettazione dei pagamenti a oltre 100.000 clienti. Con l'obiettivo di sfruttare il potenziale della piattaforma PPaaS, sta già esplorando attivamente nuovi casi d'uso come SoftPOS, che consente ai merchant di accettare pagamenti direttamente su uno smartphone.

"In qualità di leader nell'ecosistema dei pagamenti, ci affidiamo a Ingenico per aiutarci a supportare al meglio i nostri clienti nella gestione dei loro dati e dispositivi. La partnership con Ingenico ci permetterà di accelerare l'espansione internazionale, offrendo al contempo un eccezionale valore aggiunto ai merchant." ha dichiarato Alessandro Bocca, CEO di Axerve.

Commentando l'accordo, Giulio Montemagno, EVP di PPaaS per Ingenico, ha aggiunto: "Siamo molto lieti di lavorare con Axerve, che, come Ingenico, è un vero innovatore nel suo mercato. Axerve riconosce che il futuro dei pagamenti presso il punto vendita risieda nelle soluzioni basate su cloud, che possono garantire ad acquirers e merchant la flessibilità di cui hanno bisogno. Siamo orgogliosi che ritengano la piattaforma PPaaS di Ingenico il migliore modo per soddisfare le richieste dei loro esercenti e offrire loro i pagamenti e i servizi di cui hanno bisogno per gestire il loro business."

A proposito di INGENICO

Ingenico è il leader mondiale nelle soluzioni di accettazione dei pagamenti. In qualità di partner tecnologico di fiducia di esercenti, banche, acquirer, ISV, fornitori di servizi di pagamento e istituzioni finanziarie, i nostri terminali, le soluzioni e i servizi di livello mondiale consentono ai nostri clienti un agevole accesso all'ecosistema dei pagamenti. Con 45 anni di esperienza, l'innovazione è parte integrante dell'approccio e della cultura di Ingenico e ispira la nostra vasta e diversificata comunità di esperti che anticipano le tendenze e contribuiscono a plasmare l'evoluzione dei punti vendita in tutto il mondo. In Ingenico, la fiducia del cliente e la sostenibilità ambientale sono al centro di tutto ciò che facciamo. Ingenico.it

A proposito di AXERVE

Parte dell'ecosistema Fintech di Fabrick, Axerve si pone per oltre 100.000 mila clienti attivi, come partner per lo sviluppo del business aiutandoli a comprendere, anticipare e affrontare le esigenze del mercato grazie a soluzioni tecnologiche e innovative per il punto vendita e l'Ecommerce. Axerve li supporta a livello nazionale ed internazionale e in ogni singolo mercato, integra servizi a valore aggiunto per rispondere alle esigenze di negozi fisici e online con un'esperienza d'uso personalizzata, proponendo oltre 250 metodi di pagamento. L'offerta si compone di un'unica piattaforma per accettare ogni tipo di pagamento, da tutti i canali fisici e digitali, in modo chiaro, semplice e sicuro, attraverso gateway fisici e digitali, come POS, soluzioni Ecommerce, macchine Cashin. Attraverso la licenza di Istituto di Pagamento ricevuta da Banca d'Italia, Axerve può inoltre rispondere a tutte le esigenze in ambito di accettazione dei pagamenti, offrendo anche servizi a valore aggiunto, come la gestione di pagamenti con carta e metodi alternativi, unita alla possibilità di aprire conti di pagamento egli esercenti. Axerve Ecommerce Solutions vanta una solida leadership nei servizi di gestione dei pagamenti online in tutti i settori merceologici. Payment Orchestra™ inoltre fornisce un servizio proattivo e dedicato in grado di collegare esercenti e piattaforme di pagamento globali, per individuare le migliori soluzioni di pagamento in Italia e a livello internazionale, grazie a un'infrastruttura flessibile e intuitiva. www.axerve.com

