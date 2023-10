Pagamenti: Marqeta e Scalapay uniscono le forze per offrire il Buy Now Pay Later in tutta Europa

Marqeta continua la sua crescita in Europa annunciando una nuova partnership con Scalapay, il principale fornitore di BNPL del Sud Europa con oltre cinque milioni di clienti.

Milano, 17 ottobre 2023 - Marqeta (NASDAQ : MQ), piattaforma globale per l'emissione di carte di pagamento, ha annunciato oggi una nuova partnership con Scalapay, il principale fornitore di Buy Now, Pay Later (BNPL) del Sud Europa, per sfruttare la piattaforma di Marqeta per l'emissione di carte sia online che in negozio. In base a un accordo esclusivo di cinque anni, Marqeta emetterà carte virtuali per tutte le transazioni online dei clienti Scalapay e fornirà carte per le transazioni effettuate in loco, creando un'esperienza di pagamento più fluida sia per i merchant che per i consumatori.

Il BNPL continua a essere al centro dell'interesse dei consumatori a livello globale così come in Italia. Infatti, secondo le evidenze emerse dall'Osservatorio Innovative Payments della School of Management del Politecnico di Milano presentato quest’anno a marzo, questo è tra i servizi correlati al pagamento che stanno destando sempre più interesse tra i consumatori. La sua crescita ha caratterizzato il 2021 e si è confermata anche nel 2022 con le transazioni BNPL che hanno raggiunto i 2,3 miliardi di euro (+253% rispetto all’anno precedente), contribuendo in maniera significativa all’incremento generale dei pagamenti digitali.

La flessibilità della piattaforma Marqeta migliora ulteriormente l'esperienza di acquisto offerta da Scalapay. Sfruttando l'innovativa funzione Just-in-Time Funding di Marqeta, una volta che un consumatore Scalapay è approvato per il suo prestito e completa un acquisto, una carta virtuale viene istantaneamente creata e finanziata per l'esatto importo del prestito. Questa carta può essere immediatamente utilizzata per i pagamenti sia online che in negozio attraverso un portafoglio digitale e tramite le casse o i POS standard, ampliando così in modo esponenziale il numero di partner in cui i clienti possono finanziare i loro acquisti.

"Siamo costantemente alla ricerca di nuovi modi per sfruttare le moderne tecnologie di pagamento con l'obiettivo di creare un'esperienza fluida per i nostri clienti. L'acume tecnico e la piattaforma scalabile di Marqeta sono per noi elementi fondamentali per supportare i nostri brand partner a creare esperienze di acquisto migliori per i loro clienti", ha dichiarato Simone Mancini, CEO di Scalapay.

Primo unicorno fintech italiano, Scalapay ha registrato una crescita significativa dalla sua fondazione nel 2019 e ha raccolto oltre 727 milioni di dollari di finanziamenti fino ad oggi. Con oltre 5.000 negozi e 7.000 punti vendita fisici, i prodotti "paga in 3 o 4 rate" di Scalapay raggiungono più di 5 milioni di utenti in tutta Europa. I merchant Scalapay hanno registrato un aumento del 48% del valore medio degli ordini, un aumento della conversione dei carrelli e una riduzione dei tassi di abbandono. Inoltre, Marqeta contribuirà ad accelerare l'onboarding dei merchant riducendo l'attrito nel punto vendita e creando un'esperienza più veloce e fluida per i loro clienti finali.

"Abbiamo visto che la domanda di pagamenti flessibili da parte dei clienti continua a crescere e siamo orgogliosi di poter supportare Scalapay nella creazione di esperienze di acquisto più fluide per i loro utenti e nell'aiutare i loro merchant ad aumentarne l'adozione", ha dichiarato Jeff Parker, SVP e Managing Director, International di Marqeta. "Con l'aumentare delle aziende che adottano nuove opzioni di checkout, siamo ben posizionati per continuare la nostra crescita in Europa e lavorare a stretto contatto con i nostri clienti per fornire servizi di pagamento innovativi e di alta qualità".

Marqeta

La moderna piattaforma di emissione di carte di Marqeta consente ai suoi clienti di creare carte di pagamento personalizzate e innovative. La piattaforma di Marqeta, alimentata da API aperte, offre ai clienti la possibilità di creare esperienze di pagamento più configurabili e flessibili, accelerando lo sviluppo del prodotto e democratizzando l'accesso alla tecnologia di emissione delle carte. La sua moderna architettura fornisce un accesso immediato a un'infrastruttura di pagamento altamente scalabile e basata su cloud che consente ai clienti di lanciare e gestire i propri programmi di carte, emettere carte e autorizzare e regolare le transazioni. Marqeta ha sede a Oakland, in California, ed è certificata per operare in 40 paesi in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni, visitare www.marqeta.com, Twitter e LinkedIn.

Scalapay

Scalapay è la piattaforma leader del Buy Now, Pay Later nel Sud Europa che sta trasformando il modo in cui più di 5 milioni di utenti acquistano online e in negozio, consentendo loro di fare acquisti in 3 o 4 rate, senza interessi. La nostra missione è quella di dare ai nostri oltre 5.000 commercianti e 7.000 negozi fisici la possibilità di offrire ai loro clienti esperienze di acquisto magiche con marchi come Veralab, Douglas, Patrizia Pepe, Twinset, Alpitour, Best Western e altri ancora. Per maggiori informazioni, visitate il sito www.scalapay.com.

