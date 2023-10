Piramal Pharma Limited annuncia i risultati consolidati per il secondo trimestre e la prima metà dell'anno fiscale 2024

MUMBAI, India, 29 ottobre 2023 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Limited (PPL), (NSE: PPPLHARMA) (BSE: 543635), azienda farmaceutica leader a livello globale, ha annunciato oggi i risultati consolidati per il secondo trimestre (Q2) e la prima metà dell'anno (H1) terminato il 30 settembre 2023.

Dati finanziari consolidati (in crore INR) Dati Q2 anno fiscale 2024 Q2 anno fiscale 2023 Crescita su base annua Q1 anno fiscale 2024 Crescita trimestrale Proventi da attività operative 1.911 1.720 11 % 1.749 9 % CDMO 1.068 940 14 % 898 19 % Medicinali generici complessi per ospedali (GCO): 589 562 5 % 617 -5 % Prodotti di cura per consumatori indiani (CCI): 256 227 13 % 239 7 % EBITDA 315 219 44 % 171 85 % Margine EBITDA 16 % 13 % 10 % PAT 5 -37 -99 Margine PAT 0 % -2 % -6 %

Punti salienti per Q2 e H1 dell'anno fiscale 2024

Nandini Piramal, presidente di Piramal Pharma Limited, ha dichiarato: "Abbiamo registrato una buona performance nella prima metà dell'anno finanziario con una crescita dei ricavi del 14% accompagnata da oltre 300 punti base di miglioramento del margine EBITDA. La nostra attività CDMO è tornata in crescita a metà strada tra il 13 e il 16 % con continui flussi di ordini, in particolare per offerte differenziate e lavoro legato all'innovazione. La nostra espansione della capacità per i prodotti di anestesia per inalazione sta progredendo e intendiamo capitalizzare sulla sana domanda nel mercato globale. La nostra attività di prodotti di cura per consumatori indiani sta producendo una crescita costante guidata dai nostri marchi più importanti. Storicamente il nostro H2 è sempre stato migliore dell'H1, sia in termini di ricavi che di redditività. Ci aspettiamo che anche quest'anno finanziario si svolga una tendenza analoga, più specificamente nel Q4.

Durante il trimestre, abbiamo inoltre completato con successo l'emissione riservata e utilizzato i ricavi per ridurre il nostro debito. Sul fronte ESG abbiamo lanciato il nostro rapporto sulla sostenibilità per l'anno fiscale 2023 e ci siamo inoltre presi come obiettivo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 42% rispetto all'anno fiscale 2022 entro l'anno fiscale 2030.

Ci auguriamo di continuare col nostro slancio nell'anno fiscale 2024 e di concludere l'anno finanziario con prestazioni solide".

Punti salienti per il Q2 dell'anno fiscale 2024 CDMO (organizzazione di sviluppo e produzione su contratto): - Slancio continuo dell'afflusso degli ordini nel Q2 dell'anno fiscale 2024 - più del 40% di ordini (sviluppo e nuovi ordini commerciali) ricevuti nella prima metà dell'anno fiscale 2024 rispetto prima metà dell'anno fiscale 2023. - Buona visibilità della crescita dei ricavi per l'anno fiscale 2024 spinta da una migliore esecuzione e da una sana domanda della nostra offerta differenziata. I recenti afflussi di ordini hanno avuto un quoziente più elevato di lavoro legato all'innovazione, con una buona percentuale di ordini di produzione commerciale per molecole su brevetti - Contributo dei ricavi da offerte differenziate cresciuto a 19% CAGR dall'anno fiscale 2021 all'anno fiscale 2023, che ha contribuito a circa il 37% dei ricavi da CDMO nell'anno fiscale 2023 - Miglioramento sui dodici mesi della domanda per la nostra attività di API generica - Miglioramento della redditività della nostra attività CDMO grazie alla crescita dei ricavi, al mix favorevole di ricavi, alla normalizzazione dei costi delle materie prime e alle iniziative di ottimizzazione dei costi - Prima pietra miliare di fatturato ottenuta dallo stabilimento ampliato Grangemouth nel Q2 dell'anno fiscale 2024. Questa espansione rafforza la nostra presenza nel mercato degli anticorpi coniugati - Mantenere la nostra esperienza di qualità – Cinque stabilimenti (Digwal, Pithampur, Riverview, Sellersville e Lexington) che contribuiscono a circa il 50% dei nostri ricavi da CDMO hanno chiuso con successo le ispezioni della FDA da novembre 2022 Medicinali generici complessi per ospedali (GCO): - Stiamo assistendo a una crescita costante della nostra attività di GCO principalmente a causa di un volume sano che ha determinato una crescita nei prodotti di anestesia per inalazione (AI) - Ampliamento le nostre capacità per soddisfare la crescente domanda di prodotti di AI. Inoltre, concentrazione sul miglioramento della produzione attraverso una maggiore efficienza operativa - Mantenimento delle nostre posizioni leader in Sevoflurano (quota di mercato 44%), siringa e fiala pre-riempita Baclofen (quota di mercato 76%) sul mercato statunitense (fonte: IQVIA Data MAT Q2 2023) - Costruire una pipeline di 28 nuovi prodotti che sono in varie fasi di sviluppo - Conclusione dell'ispezione della FDA statunitense presso lo stabilimento di Betlemme con due osservazioni. Entrambe le osservazioni riguardano il miglioramento del sistema e nessuna riguarda l'integrità dei dati Prodotti di cura per consumatori indiani (CCI): - 7 nuovi prodotti e 2 nuovi SKU sono stati lanciati durante il Q2 dell'anno fiscale 2024. Oltre 100 nuovi prodotti lanciati tra l'anno fiscale 2021 e l'l'anno fiscale 2023 - Prosecuzione dell'investimento nei media e nelle spese commerciali per promuovere la crescita dei marchi più importanti. Le spese promozionali durante l'H1 dell'anno fiscale 2024 sono state pari a 14% dei ricavi CCI - Marchi più importanti, Littles, Lacto Calamine, Polycrol, Tetmosol e I-range, crescita sui dodici mesi del 15% nell'H1 dell'anno fiscale 2024, il che ha contribuito al 42% delle vendite CCI - L'e-commerce è cresciuto sui dodici mesi di circa il 34% nel Q2 dell'anno fiscale 2024 e ha contribuito al 16% del fatturato per CCI. Ora siamo presenti su oltre 20 piattaforme di e-commerce, tra cui il nostro sito di vendita diretta al cliente -Wellify.in

Conto profitti e perdite consolidato (in crore INR) Dati finanziari dichiarati Dati Su base trimestrale Su base semestrale Q2 anno fiscale 2024 Q2 anno fiscale 2023 Variazione sui dodici mesi Q1 anno fiscale 2024 Variazione trimestrale H1 anno fiscale 2024 H1 anno fiscale 2023 Variazione sui dodici mesi Proventi da attività operative 1.911 1.720 11 % 1.749 9 % 3.660 3.202 14 % Altri redditi 49 46 6 % 38 28 % 88 118 -26 % Totale dei ricavi 1,961 1,766 11 % 1.787 10 % 3.748 3.320 13 % Costo dei materiali 638 664 -4 % 627 2 % 1.264 1.238 2 % Spese dei dipendenti 516 470 10 % 496 4 % 1.012 931 9 % Altre spese 492 413 19 % 494 0 % 986 844 17 % EBITDA 315 219 44 % 171 85 % 485 308# 58 % Spese di interesse 110 83 32 % 119 -7 % 228 145 57 % Deprezzamento 185 166 11 % 174 6 % 358 328 9 % Quota dell'utile netto degli associati 19 11 72 % 14 33 % 33 31 8 % Utile al lordo delle imposte 40 -19 NA -107 NA -68 -134 NA Imposte 35 11 212 % -9 NA 26 5 421 % Utile al netto delle imposte 5 -30 NA -99 NA -94 -139 NA Voci straordinarie 0 7 NA 0 NA 0 7 NA Utile al netto delle imposte considerando le voci di natura straordinaria 5 -37 NA -99 NA -94 -146 NA

# EBITDA dell'H1 per l'anno fiscale 2023 ha avuto un impatto una tantum sul margine di inventario di 68 crore Rs

Bilancio consolidato (in crore INR) Voci principali del bilancio patrimoniale Al 30 settembre 2023 31 marzo 2023 Capitale netto 7.758 6.773 Debito netto 3.823 4.781 Totale 11.581 11.555 Immobilizzazioni nette 9.038 8.887 Immobilizzazioni materiali 4.691 4.441 Immobilizzazioni immateriali, compreso l'avviamento 4.347 4.446 Capitale circolante netto 2.148 2.307 Altri asset# 395 361 Totale asset 11.581 11.555

#Altri asset comprendono investimenti e attività fiscali differite (nette)

Conferenza sugli utili per il Q2 e l'H1 dell'anno fiscale 2024

Piramal Pharma Limited terrà una videoconferenza per gli investitori/analisti il 30 ottobre 2023 dalle 9:00 alle 9:45(IST)per discutere i risultati del Q2 e dell'H1 per l'anno fiscale 2024.

I dettagli per collegarsi alla chiamata sono i seguenti:

Evento Luogo e ora Numero di telefono Videoconferenza il 30 ottobre 2023 India: 9:00 IST +91 22 6280 1461/+91 22 7115 8320 (numero principale) 1 800 120 1221 (numero verde) USA: 23:30 (fuso orario della costa orientale, New York) Numero verde 18667462133 Regno Unito: 3:30 (fuso orario di Londra) Numero verde 08081011573 Singapore: 11:30 (fuso orario di Singapore) Numero verde 8001012045 Hong Kong: 11:30 (fuso orario di Hong Kong) Numero verde 800964448 Accesso diretto con Diamond Pass™ Si utilizzi questo link per la registrazione preventiva, così da ridurre i tempi di attesa al momento di prendere parte alla conferenza: https://services.choruscall.in/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber=7 279153&linkSecurityString=28e77c0997

Informazioni su Piramal Pharma Ltd:

Piramal Pharma Limited (PPL), (NSE: PPPLHARMA) (BSE: 543635), offre un portafoglio di prodotti e servizi differenziati attraverso i suoi 17 stabilimenti globali di sviluppo e produzione e una rete di distribuzione globale in oltre 100 paesi. PPL include Piramal Pharma Solutions (PPS), un'azienda integrata di sviluppo e produzione a contratto, Piramal Critical Care (PCC), un'azienda di farmaci generici complessi per uso ospedaliero, nonché la divisione India Consumer Healthcare, che vende prodotti da banco. Inoltre, una delle società collegate di PPL, Allergan India Private Limited, è una joint venture con AbbVie Inc. ed è emersa come uno dei leader di mercato nel settore delle terapie oftalmologiche. Inoltre, PPL ha un investimento di minoranza in Yapan Bio Private Limited. PPL ha ricevuto un investimento di crescita strategica del 20% da parte di The Carlyle Group a ottobre 2020.

