Plus Innovation, Bari: “Inn-Safe, la suite completa per attivare la cyber resilienza nelle PMI”

Aziende sempre più digitali diventano sempre più esposte ad attacchi hacker condotti sfruttando un arsenale tecnologico sempre più avanzato

Bari, 15 giugno 2023 - In piena transizione digitale la sicurezza informatica aziendale, o cyber security, è diventata un tema hot e quanto mai attuale, soprattutto nel Bel Paese. Inn-Safe è la piattaforma realizzata da Plus Innovation di Bari per implementare la cyber resilieza nelle PMI.

“La crescente diffusione della digitalizzazione, a sua volta accelerata dello smart working, ha generato una contaminazione tra sfera digitale privata e lavorativa, aumentando esponenzialmente la minaccia di attacchi informatici sempre più complessi ed in continua evoluzione: tecniche di phishing e virus, come ransomware, trojan horse e malware, sono ormai una routine nella comunità degli hacker”, spiega Alfredo Toglia, responsabile di cyber security di Plus Innovation. “Purtroppo le conseguenze collaterali di un attacco cyber vengono pericolosamente sottostimate, soprattutto dalle PMI, ma è bene sottolineare che l’economia dei cyber criminali non mira tanto alle dimensioni dell’azienda, quanto al guadagno che può ottenere dai suoi dati. E’ qui che entrano in gioco la Cyber Security e l’Information Security: INN-SAFE è una suite di servizi dedicata al raggiungimento del necessario paradigma di cyber security. Per contrastare questa forte espansione del cybercrime serve un approccio proattivo - ribadisce - le imprese devono, necessariamente, mettere in atto una strategia condivisa, che parta dal singolo e si estenda all’intero ecosistema aziendale; non è sufficiente acquisire soluzioni e tecnologie sicure o implementare misure di risposta alle minacce, occorre investire anche in ‘cultura del cambiamento’, attraverso un’adeguata formazione interna, appoggiandosi a realtà strutturate che abbiano le conoscenze e le capacità necessarie per affrontare l’innovazione in modo costruttivo”.

Plus Innovation di Bari promuove progetti di innovazione di processo e di prodotto accompagnando i clienti nel percorso di transizione digitale. Grazie all’esperienza e alla competenza maturata nel settore dei sistemi informativi, è in grado di offrire consulenza e servizi all’avanguardia affiancando le organizzazioni nella gestione del cambiamento con soluzioni integrate, flessibili ed innovative, coniugando le più avanzate tecnologie ai mutevoli processi di business.

“Nell’ambito del nostro piano di Cyber Security, con l’obiettivo di supportare le imprese su temi come la sicurezza dei dati e la gestione delle minacce cibernetiche” aggiunge Toglia, “ riteniamo che con l’obiettivo di valutare la vulnerabilità dei sistemi informativi sia di fondamentale importanza effettuare un assessment iniziale per inventariare l’hardware e il software esistenti, ma soprattutto per rilevare eventuali criticità in essere e/o potenziali, attività imprescindibile per costruire un piano strategico su misura, di mitigazione e monitoraggio. In linea con la strategia concordata con il cliente, verrà effettuata poi un’attività di patching per risolvere le vulnerabilità riscontrate. Offriamo inoltre soluzioni complete per il PAM - Privileged Access Management – che consentono alle organizzazioni di proteggere la propria infrastruttura e le proprie applicazioni e di operare con efficienza, mantenendo la riservatezza dei dati sensibili e dell’infrastruttura critica e proponiamo l’adozione di strumenti per la sicurezza perimetrale e l’endpoint detection and response, oltreché la fornitura di servizi di MDR per identificare ed eliminare in modalità proattiva eventuali minacce”.

