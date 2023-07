Posizionamento del marchio e rebranding, a chi rivolgersi

Parma, 20/06/2023 - Il packaging ha un'influenza significativa sulla scelta dei consumatori. L'80% degli acquirenti ritiene che il design del packaging sia un fattore determinante nella loro decisione d'acquisto. Ma sappiamo cosa porta alla realizzazione di quella determinata confezione? Cosa avviene prima?

Ci inoltriamo nel mondo del Marketing strategico: strategie di Brand, Branding, ReBranding, partendo sempre dal Brand Positioning. Per le aziende diventa essenziale avere una strategia di branding nel fare marketing prima e, successivamente, attraverso la confezione. L’obbiettivo fondamentale è distinguersi, uscire dai paragoni, essere comprato per una certa motivazione e/o peculiarità per non rimanere uno tra i tanti in scaffale.

La soluzione a questo problema è scegliere il partner giusto a cui affidarsi. Un’agenzia specializzata sulle strategie di branding e rebranding finalizzate alla confezione. L'agenzia Packaging in Italy, grazie al servizio di consulenza strategica e Brand Positioning, è in grado di generare un packaging iconico e riconoscibile per posizionare il prodotto nella mente dei consumatori.

Dal rebranding al packaging design: ricollocare il marchio sul mercato

L'arte del confezionamento costituisce un portale per accedere al prodotto e alla percezione delle sue caratteristiche. Per non trascurare il design del packaging del proprio brand è necessario affidarsi a professionisti del settore. Il team di Packaging in Italy si occupa di sviluppare strategie di brand utilizzando un sistema scientifico certificato dalla Trout & Partners, riconosciuto a livello mondiale per garantire l'affidabilità e il successo di una presentazione del prodotto.

Per un marchio storico è fondamentale rimanere al passo con i tempi e avvalersi di un packaging design in linea con le aspettative dei clienti. Sono molte le realtà che affidano a Packaging in Italy la responsabilità di aggiornare o cambiare parzialmente o totalmente l’identità di marca di un prodotto, in gergo tecnico: occuparsi del Rebranding, con l’obiettivo ben preciso di ricollocare il marchio sul mercato.

Il Rebranding non si limita ad aggiornare l'aspetto visivo di un marchio attraverso il logo, i colori o l'imballaggio. È un processo complesso che coinvolge la percezione del marchio, i suoi valori e la qualità dei prodotti o servizi offerti. Richiede grande esperienza e strategie mirate, si tratta di una parte delicatissima del brand, molto più complicata del branding stesso.

Case history: il rebranding del marchio Grana Padano

Il disciplinare della DOP più venduta al mondo, il Grana Padano, è stato oggetto di una completa revisione da parte di Packaging in Italy. Un progetto di Rebranding ambizioso, che è stato sottoposto alla supervisione del ministero a Roma e successivamente approvata dall'Unione Europea a Bruxelles. Il Grana Padano è un prodotto che vanta una storia di oltre mille anni e il consorzio esiste dal 1954.

Stefano Berni, direttore generale del Concorzio Tutela Grana Padano, ha riconosciuto la professionalità di Packaging in Italy, capace di identificare le soluzioni migliori di Rebranding per aiutare i consumatori a fare chiarezza sul valore e sulle caratteristiche del brand Grana Padano, un’operazione strategica indispensabile dopo l’avvento sul mercato di prodotti “similari”. La stessa professionalità è stata dimostrata per guidare questo processo di restyling nei vari incontri utili al confronto con i centri decisionali del consorzio.

L’importanza della sinergia tra Packaging Design e Brand Identity

Il packaging rappresenta un potente mezzo di comunicazione che deve essere in linea con l'identità dell'azienda, trasmettere informazioni in modo chiaro e coerente con i valori del brand. La progettazione del packaging presso Packaging in Italy si concentra sull'individuazione degli aspetti unici e distintivi del prodotto, in modo da renderli riconoscibili e facilmente comunicabili al potenziale acquirente.

Per costruire un'identità di marca riconoscibile e duratura, è essenziale adottare una strategia di posizionamento del brand in sinergia con un packaging design personalizzato, in grado di catturare l'attenzione del consumatore.

Un buon progetto di packaging design deve rispondere alle linee guida stabilite dalla strategia di comunicazione e dal brand positioning, è così che nasce il Packaging Positioning®. In questo modo si riuscirà a comunicare la personalità del marchio attraverso materiali, forme, immagini, testi e colori e a differenziare il prodotto dalla concorrenza, rivolgendosi direttamente al proprio target di riferimento. Il risultato sarà un aumento delle vendite e della brand awareness del proprio marchio.

Packaging Positioning® di cosa si tratta

Packaging in Italy è l’agenzia specializzata nel Brand Positioning finalizzata al ReBranding e al Branding, Da oltre venticinque anni Michele Bondani, il fondatore, inizia a lavorare in questo settore. Nel 2013 nasceva la Packaging in Italy, come la prima agenzia specializzata nel packaging design in Italia, successivamente 2015 si estende il pensiero con il Packaging Positioning. Oggi il metodo, è diventato un marchio registrato in tutta Europa, nel 2016 Bondani scrive un libro sull’argomento chiamandolo “Packaging Positioning – Vinci la Guerra sullo Scaffale”, con la prefazione di Jack Trout. Il padre del Brand Positioning afferma che il Packaging Positioning è un passaggio fondamentale per ogni azienda ed è l’estensione del suo pensiero sulla confezione, oltre a conferire allo stesso Michele Bondani l’affiliazione in esclusiva per tutto il territorio italiano della Trout & Partners Global Leaders in Strategic Positioning

Grazie allo studio della strategia di marketing e al suo sviluppo grafico, si cerca di comunicare tramite la confezione le motivazioni di vendita o di acquisto del singolo prodotto. Il punto di partenza è il Brand Positioning, mettendolo in leva sul Packaging nasce e si sviluppa così il Packaging Positioning.

Il processo di posizionamento o riposizionamento è attuato attraverso un metodo scientifico basato su numeri. Una strategia composta da diverse tecniche di marketing, dallo studio del singolo mercato -prodotto- concorrenza, alla struttura differenziante del packaging, dalla ricerca del naming, al colore corporate. A testimonianza dell’efficacia di tale metodo riportano tante case history, con esempi tangibili come questi:

“Adottare scelte estetiche che hanno perfettamente collocato la nostra linea di prodotti nel presente, senza cancellare i quasi 150 anni di storia della famiglia Auricchio.- riporta Alberto Auricchio:- Il packaging attuale proposto da Packaging In Italy è stato in grado di rispondere con precisione alle esigenze del mercato. “

“Una sfida impegnativa, - quella affidata da Paluani S.p.A. - rifare le confezioni dei prodotti di punta, il Pandoro e il Panettone Classico. Packaging in Italy ha interpretato perfettamente il briefing, restituendo una proposta in grado di comunicare in modo nitido e moderno i valori del brand. A dimostrazione di questo ci sono i risultati della campagna natalizia 2016, Paluani ha guadagnato 1,3 punti di quote di mercato con una crescita a valore di circa il 40% sia sul segmento del Pandoro che del Panettone Classico.”

