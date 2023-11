Prestiti agevolati per progetti sostenibili, con BluLend nasce un nuovo strumento di welfare aziendale

17 novembre 2023. L’aumento delle richieste di credito, i tassi di interesse elevati e la diminuzione del potere d’acquisto hanno innescato una spirale negativa per le finanze delle famiglie italiane. In questo quadro sono sempre di più le imprese che decidono di mettere a disposizione dei propri dipendenti strumenti di welfare aziendale a sostegno del reddito e della capacità di spesa dei propri collaboratori.

Un nuovo modello di credito inclusivo, etico e sostenibile, è quello proposto da BluLend, una startup innovativa nata a Bologna dall’iniziativa di imprenditori e professionisti esperti nei settori tecnologico, finanziario e legale, che vogliono diffondere un progetto di Corporate Social Responsibility e Welfare e che può contare già importanti aumenti di capitale, l’ultimo dei quali a dicembre 2022, per una somma complessiva di oltre 1,25 milioni di euro. BluLend, che da maggio 2023 fa parte del network di startup di Almacube, l’innovation hub dell’Università di Bologna e di Confindustria Emilia Area Centro, è una piattaforma digitale di social lending che abilita le aziende a concedere prestiti ai propri dipendenti, eliminando gli intermediari che compongono la catena finanziaria tradizionale. In questo modo permette alle aziende di supportare i progetti più importanti e quelli ESG (environmental, social, governance) dei propri dipendenti, migliorando la loro sostenibilità finanziaria attraverso prestiti personali sostenibili a tassi calmierati per finalità di sviluppo personali, familiari e della comunità (in ambito green, per lo studio dei figli, per cure e salute, etc..).

«BluLend rappresenta la soluzione tecnologica di innovazione sociale che, grazie ad un sistema unico e innovativo di prestiti aziendali, consente alle aziende di sostenere direttamente i propri collaboratori e le loro famiglie nelle fasi salienti della loro vita» dichiara Karl Boehm, Ceo di BluLend. «BluLend, integrando importanti principi di ESG, migliora il benessere sociale e riduce le disuguaglianze finanziarie dei collaboratori creando un clima di coesione e fiducia. BluLend è un progetto inclusivo da poter inserire nel proprio Bilancio Sociale, funzionale alla Direttiva sul Reporting Societario di Sostenibilità (CRSD) che introduce l'obbligo di rendicontazione ESG a partire dal 2024 e fa parte ufficialmente dell’Un Global Compact».

BluLend e Almacube

BluLend nasce come progetto di innovazione sociale e da quest’anno è stata accompagnata nel suo percorso di crescita imprenditoriale da Almacube, l’innovation hub dell’Università di Bologna e Confindustria Emilia Area Centro. L’incubatore e acceleratore ha affiancato la startup bolognese tramite consulenza e l’offerta di servizi on demand.

«BluLend rappresenta un ottimo esempio di startup che ha sviluppato un modello di business virtuoso, in grado di rispondere a tematiche ad alto impatto sociale attraverso una soluzione innovativa» dichiara Andrea Barzetti, amministratore delegato di Almacube. «Almacube crede in questo progetto per la validità dell’idea sviluppata e per l’elevato valore del suo team».

Le imprese che decidono di scegliere BluLend non solo concedono ai propri dipendenti prestiti a tassi calmierati con minimi oneri amministrativi, ma favoriscono anche numerosi progetti ESG in linea con gli obiettivi ONU dell’Agenda 2030.

Tutte le informazioni su BluLend su :www.credito-welfare.blend.tips