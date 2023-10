Professionecasa, Antonio Giannini: "Mola di Bari località sempre più ricercata dagli investitori stranieri

Il responsabile dell'agenzia immobiliare racconta le ragioni della crescita nelle compravendite internazionali

Mola di Bari, 27 ottobre 2023 - Mola di Bari sta vivendo una crescita senza precedenti nell'interesse degli investitori stranieri. La cittadina costiera pugliese, con la sua autenticità intatta e una posizione strategica invidiabile, sta attirando sempre più l'attenzione di coloro che desiderano investire nelle bellezze del sud Italia e in particolar modo in Puglia, regione che negli ultimi anni ha saputo conquistare ampie fette del mercato turistico. “Mola di Bari è una vera e propria gemma nascosta della Puglia, situata a pochi chilometri dalle più famose località turistiche come Polignano a Mare e Monopoli. La sua posizione ideale, con vista su uno dei tratti più rinomati dell'Adriatico, rende questa città il luogo perfetto per coloro che cercano una combinazione di tranquillità e comodità”, spiega Antonio Giannini, titolare dell’agenzia immobiliare Professionecasa. L’agenzia fondata da Giannini si è affermata negli anni, diventando punto di riferimento per il territorio di Mola di Bari, grazie all’attenzione minuziosa rivolta alla clientela e al servizio funzionale offerto nel corso della compravendita, seguendo sia venditori che acquirenti per tutto l'iter che porta al rogito, restando di supporto anche successivamente. Dalle affascinanti dimore nel centro storico alle ville con vista panoramica, Professionecasa offre una vasta gamma di proprietà, con gli investitori stranieri che possono contare su un servizio completo, che include consulenza legale e assistenza nel processo di acquisto. “L'autenticità di Mola di Bari è rimasta intatta grazie all'assenza del turismo di massa che ha colpito altre destinazioni italiane. La città — racconta Giannini — offre agli investitori stranieri l'opportunità unica di possedere una proprietà in un ambiente idilliaco, senza dover affrontare i prezzi elevati che si trovano in altre mete turistiche più rinomate. Inoltre — ricorda il titolare dell'agenzia — la sua prossimità a Bari, con un'ottima connessione tramite strade e ferrovie, la rende facilmente accessibile da altre parti d'Italia e del mondo”. Con anni di esperienza nel settore immobiliare pugliese, Antonio Giannini e il suo team offrono una conoscenza approfondita del mercato locale e una vasta rete di contatti per soddisfare le esigenze degli acquirenti internazionali anche grazie alla partnership con Professione Casa, unica realtà franchising presente a Mola di Bari. Il network immobiliare offre una rete internazionale di contatti con le agenzie straniere, aprendo la porta a un vasto pubblico di potenziali acquirenti a livello globale. Una collaborazione che ha dimostrato essere una mossa strategica e vincente per Professionecasa, consentendo all'attività di Giannini di proporre le case in vendita non solo al mercato locale e nazionale, ma anche agli investitori esteri. In un momento in cui la Puglia sta emergendo come destinazione d’investimento di prima classe, l'ascesa di Mola di Bari garantisce l'interesse di investitori di ogni nazionalità, che grazie all'agenzia Professionecasa realizzano i loro sogni in questa incantevole parte d'Italia.

CONTATTI: https://www.professionecasa.it/agenzia/mola-di-bari