Qonto lancia la nuova sezione Finanziamenti per soddisfare le esigenze delle PMI italiane

●L'obiettivo: fornire ai clienti Qonto accesso alle offerte di finanziamento in questo incerto clima economico

●Accanto a October, storico alleato di Qonto nel campo dei finanziamenti, sono già presenti sulla piattaforma due nuovi partner: ViceVersa e faicredit

●Questo lancio per Qonto è un ulteriore passo verso la trasformazione in soluzione finanziaria aziendale all-in-one

Milano, 8 settembre 2023 - Qonto, la soluzione di business finance management leader in Europa, annuncia il lancio della nuova piattaforma di finanziamento. La nuova sezione “Finanziamenti” consente ai clienti di trovare i migliori partner del settore, selezionati con cura da Qonto, per rispondere alle loro esigenze di finanziamento. Tre partner hanno già aderito alla piattaforma: lo storico alleato di Qonto October, oltre a ViceVersa e faicredit. Il lancio rappresenta per Qonto un ulteriore tassello nel percorso per diventare una soluzione finanziaria aziendale all-in-one PMI e professionisti in Europa.

Grazie a questa nuova sezione, i clienti italiani sono in grado di sfogliare le offerte dei partner nell’area dei finanziamenti selezionati da Qonto per supportare le esigenze dei propri clienti. Qonto fornisce al partner selezionato un'autorizzazione sicura per accedere alle informazioni dell'account del cliente, in modo che possa elaborare in pochi clic la richiesta di finanziamento. Se la domanda viene approvata, i fondi verranno depositati direttamente sul conto Qonto. Grazie a questa novità, i clienti Qonto non solo hanno accesso a più offerte di finanziamento, ma risparmiano anche tempo grazie ad una procedura fluida, che riduce gli inserimenti manuali.

Le necessità di finanziamento dei clienti Qonto sono molto varie, per questo l’azienda ha deciso di selezionare e integrare partner con offerte complementari, rispondendo alle esigenze di finanziamento della maggioranza dei clienti. Con le diverse offerte dei partner, i clienti Qonto in Italia hanno ora la possibilità di accedere a diverse tipologie di finanziamento, potendo contare su flessibilità in termini di importo e periodi di rimborso.

Il lancio della sezione finanziamenti è un primo passo finalizzato a offrire a PMI e professionisti strumenti di finanziamento diversificati e adatti alle loro necessità. Qonto si impegnerà non solo ad ampliare i partner presenti nella sezione, ma anche a sviluppare ulteriori prodotti e servizi in questa direzione. Al momento la sezione include:

-October: è la fintech europea specializzata nel business lending che consente alle imprese di ricevere fondi direttamente da prestatori privati e investitori istituzionali in modo complementare alle banche. October ha finanziato 4000 imprese per un miliardo di euro, sostenendo aziende in ogni fase della loro crescita e creando centinaia di migliaia di posti di lavoro.

-Viceversa: Fintech che ha sviluppato un’innovativa growthplatform che aiuta le imprese a consolidare il proprio business in maniera sostenibile, con investimenti basati sull’analisi dei dati relativi al potenziale di crescita dell’azienda.

-Faicredit: una società fintech B2B specializzata nell'analisi dei dati Open Banking tramite Intelligenza Artificiale e nell'automazione del credito.

Mariano Spalletti, Managing Director di Qonto in Italia ha commentato: “Siamo felici di poter fornire ai nostri clienti delle soluzioni di finanziamento, grazie alla collaborazione con i partner October, ViceVersa, e faicredit. Siamo consapevoli che l’accesso ai finanziamenti rappresenta una vera e propria necessità per le PMI di ogni settore, e con il lancio della nuova piattaforma continuiamo ad ampliare la nostra offerta di servizi finalizzati a rispondere alle necessità dei clienti locali e a sviluppare soluzioni ad hoc per supportare le PMI italiane nel loro percorso di crescita”.

Sergio Zocchi, CEO October Italia, ha aggiunto:“L’embedded lending è un trend per il mercato finanziario e una realtà quotidiana per October. Con l’offerta integrata nell’app Qonto, October ha reso disponibili alle PMI finanziamenti istantanei in pochi click. Siamo felici di proseguire questa partnership con Qonto, collaborando insieme a beneficio delle imprese e dell’intero settore finanziario”.

Matteo Masserdotti, Co-founder e Ceo di Viceversa: “Siamo entusiasti che Qonto abbia deciso di utilizzare la nostra soluzione di embedded finance, Bridge, che consente di installare la nostra tecnologia all'interno di qualunque piattaforma. Attraverso questa integrazione i clienti dei nostri partner potranno accedere a capitali per la crescita online della propria attività, in modo veloce e flessibile.Questa partnership dimostra come sia possibile creare valore aggiunto per i clienti finali, anche tra aziende fintech, creando un circolo virtuoso in cui tutti ottengono un vantaggio dalla crescita online dei business finanziati”.

Giorgio Fiorentino, Co-Founder & Head of Business di Faicredit: "Siamo entusiasti di questa partnership con Qonto e di mettere i servizi di faicredit a disposizione dei loro clienti. Questo accordo rappresenta un importante passo avanti nella realizzazione dei nostri obiettivi strategici, in quanto ci consente di offrire soluzioni smart di finanziamento ai professionisti e alle PMI italiane. Siamo orgogliosi di poter così contribuire allo sviluppo del tessuto produttivo del nostro Paese, mettendo al centro le aziende e i loro progetti di business."

Qonto

Qonto è la soluzione di gestione finanziaria aziendale leader in Europa. Qonto semplifica la gestione del business a 360°, dalle operazioni bancarie e finanziarie quotidiane alla contabilità e alla gestione delle spese. Con il suo prodotto semplice e innovativo, il servizio clienti altamente reattivo e i prezzi trasparenti, Qonto supporta PMI e professionisti nella loro crescita. Fondata nel 2017 da Steve Anavi e Alexandre Prot, Qonto conta 400.000 clienti business in quattro mercati (Francia, Italia, Germania e Spagna) e un team di 1.300 talenti a Parigi, Berlino, Milano, Barcellona e Belgrado. Dalla sua fondazione, Qonto ha raccolto un totale di 622 milioni di euro da Valar, Alven, European Investment Bank, Tencent, DST Global, Tiger Global, TCV, Alkeon, Eurazeo, KKR, Insight Partners, Exor Seeds e Gaingels per sostenere le sue ambizioni di crescita globale. Qonto è stato inserito dal governo francese nell'indice Next40, che riunisce le 40 scale-up più promettenti in Francia con il potenziale per diventare un leader globale. Per maggiori informazioni: Sito web, Media Kit

Per informazioni:

press.it@qonto.com