Quadcode Markets dà il benvenuto agli utenti europei

Gli utenti in Europa possono accedere al trading CFD per azioni, valuta estera, materie prime, indici e altri strumenti attraverso una comoda piattaforma proprietaria.

LIMASSOL, Cipro, 16 giugno 2023 /PRNewswire/ -- Quadcode Markets fornisce ora i propri servizi di trading ai clienti dell'Unione Europea. La piattaforma di trading proprietaria di QCM ha ottenuto riconoscimenti per il suo design strutturato, la leggerezza nelle prestazioni e la navigazione intuitiva. I trader possono accedere a oltre 300 asset, con cui fare trading tramite CFD; sono comprese azioni, coppie di valute, materie prime e altri strumenti.

Presentazione di Quadcode Markets Features

Espandendosi in Europa, QCM mira ad affermarsi come partner fidato per i trader europei e a offrire un'esperienza di trading innovativa.

Informazioni su Quadcode Markets

Quadcode Markets è una piattaforma di trading online che offre una vasta gamma di strumenti finanziari ai trader per fare trading tramite CFD. Impegnata a portare innovazione tecnologica e raggiungere la soddisfazione dei clienti, Quadcode Markets offre un ambiente di trading facile da usare per i trader dell'area SEE. Quadcode Markets rispetta i più elevati standard normativi e si impegna a fornire eccellenza in tutti gli aspetti dei propri servizi.

Licenza: CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission)

Avvertenze sul rischio e disclaimer:i CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio elevato di perdita rapida del denaro a causa della leva finanziaria. Il 76% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro nel fare CFD trading con questo fornitore. Occorre valutare se si è compreso come funzionano i CFD e se ci si può permettere di correre il rischio elevato di perdere denaro.

Le informazioni sulle prestazioni passate non sono un indicatore affidabile delle prestazioni future.

Possono verificarsi restrizioni sulla leva finanziaria a seconda della situazione del cliente e/o della giurisdizione. Occorre essere consapevoli che le perdite possono essere ampliate a causa della naturale leva finanziaria dei prodotti trattati e che le perdite potrebbero superare i fondi depositati.

Il rendimento potenziale è l'importo che verrà accreditato sul conto in caso di successo dell'operazione.