Recrowd: Una Rivoluzione nell'Investimento Immobiliare In Un Mondo di Opportunità

Milano, 08 Settembre 2023- Recrowd, una piattaforma all'avanguardia nel crowdfunding immobiliare, sta ridefinendo il concetto di investimento nel settore immobiliare.

Fondata nel 2018 da un team di giovani imprenditori innovatori, Recrowd ha rapidamente guadagnato riconoscimenti come punto di riferimento nel mercato, diventando la prima piattaforma italiana di crowdfunding immobiliare, offrendo nuove prospettive agli investitori di tutti i livelli.

Diversificazione Accessibile: Investimenti per Tutti

Recrowd sta aprendo nuovi orizzonti nell'ambito degli investimenti immobiliari, offrendo opportunità accessibili e diversificate.

Grazie alla sua piattaforma all-inclusive, Recrowd collega investitori di ogni tipo a società immobiliari, permettendo a chiunque, anche con risorse davvero limitate (si parte da €250), di partecipare attivamente al mercato immobiliare.

Selezionare il Futuro: Scelta Attenta dei Progetti

Una delle caratteristiche distintive di Recrowd è la sua attenta selezione dei progetti immobiliari.Ogni progetto viene vagliato attentamente da società terze esperte del settore, garantendo che solo le opportunità di investimento di alta qualità e potenziale siano messe a disposizione degli investitori.

Questa cura e grande attenzione nella selezione delle operazioni immobiliari offre una piattaforma affidabile con un elevato potenziale di rendimento (circa del 10% su base annua)

Crescita Sostenibile: Affrontare le Sfide con Successo

Dal 2018, anno della sua fondazione, Recrowd ha dimostrato una crescita costante e resilienza anche in tempi di sfide.

Con oltre 157 operazioni finanziate all’attivo, l'azienda ha dimostrato di essere in grado di gestire operazioni in modo prudente, mantenendo una reputazione impeccabile e zero operazioni in default.

Rivoluzione Digitale: Nuove Frontiere per gli Investimenti Immobiliari

Recrowd è un catalizzatore di innovazione nel settore immobiliare, offrendo un’alternativa digitale all'investimento tradizionale.

Partendo dall'idea di massimizzare il potenziale dei conti correnti italiani, Recrowd ha sviluppato una piattaforma che offre rendimenti competitivi e apre nuove opportunità di investimento.

Credibilità e Trasparenza al Primo Posto

La fiducia degli investitori è la spina dorsale di Recrowd. Attraverso valutazioni esterne da parte di un team di esperti e una partnership strategica con il gruppo Gabetti, Recrowd offre sicurezza e credibilità, mantenendo un alto standard di trasparenza e affidabilità.

La fiducia guadagnata presso gli investitori è un punto di forza distintivo di Recrowd, riflessa anche nelle recensioni positive che si possono trovare e leggere su Trustpilot. La piattaforma Recrowd adotta inoltre valutazioni esterne da parte di altre società sulle stesse operazioni immobiliari, fornendo ulteriori garanzie di trasparenza e sicurezza.

Verso Nuove Mete: Ambizioni Globali

Recrowd mira a portare il proprio modello di investimento in tutto il continente europeo. Questa ambizione riflette l'impegno dell'azienda nel continuare a guidare il cambiamento e l'innovazione.

Contribuire al Benessere Sociale e Culturale

Recrowd va oltre l'aspetto finanziario e non si limita solo a creare opportunità di investimento. Ha infatti dimostrato un impegno sociale e culturale, contribuendo al benessere delle comunità attraverso progetti di riqualificazione, contribuendo a restituire valore e dignità a strutture in decadenza, creando nuove opportunità lavorative e restaurando il patrimonio architettonico.

Esempi tangibili sono il restauro di un ex hotel nel Bresciano e Palazzo Savonarola nel fiorentino trasformando luoghi una volta in rovina in risorse preziose per la collettività.

Apertura e Diversità: Il Futuro degli Investimenti Immobiliari

Recrowd è in prima linea nell'offrire opportunità di investimento che superano le limitazioni tradizionali.

Con una mentalità aperta e inclusiva, l'azienda sta ridefinendo il panorama degli investimenti immobiliari, aprendo le porte a un futuro di possibilità e diversità.

Informazioni su Recrowd:

Recrowd è un pioniere nel campo del crowdfunding immobiliare, offrendo opportunità di investimento innovative e accessibili.

Fondata nel 2018, l'azienda si è guadagnata un ruolo di primo piano nel ridefinire il mondo degli investimenti immobiliari. Per ulteriori informazioni, visitare www.recrowd.it

