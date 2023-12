Romantica e affascinante, l’Antica Trattoria Poste Vecie offre un percorso culinario indimenticabile tra i sapori tipici veneziani

Venezia, 4 dicembre 2023 - L’Antica Trattoria Poste Vecie, celebre ed esclusivo ristorante veneziano, situato all’interno della storica cornice del mercato del pesce, permette ai propri ospiti di intraprendere un percorso culinario indimenticabile fra i sapori tipici della tradizione. In passato sede dell’ufficio postale cittadino, rappresenta il luogo perfetto per concedersi una cena romantica, in un clima denso di sensazioni e di riferimenti all’Antica Serenissima.

Nell'offerta culinaria dell'Antica Trattoria Poste Vecie si trovano piatti tipici della tradizione veneziana, prevalentemente di pesce, preparati con ingredienti freschissimi. Tra le specialità proposte dal ristorante di pesce Venezia vi sono il rinomato baccalà mantecato, la granceola e le seppie alla veneziana, oltre a una varietà di altre prelibatezze. È possibile assaporare anche altri piatti stagionali, come le moeche e le ostriche rosa del delta del Po.

A ciò si unisce anche uno speciale menù degustazione, costantemente aggiornato in base alla stagionalità, che permette di intraprendere un autentico viaggio fra tradizione e innovazione. Le diverse pietanze sono accompagnate da un'ampia selezione di vini, sia locali che nazionali.

L’Antica Trattoria Poste Vecie Sorge all'interno di una cornice unica. Infatti, è situata in un locale storico, dove un tempo sorgeva l'ufficio postale. Sulle pareti è semplice ammirare lettere, bolle di trasporto e monete della Serenissima, cimeli che riportano immediatamente nel passato. Vi sono, inoltre, due antichi caminetti, dove una volta i vecchi proprietari cucinavano il bisato sull'ara.

Il ristorante accoglie il cliente in due esclusive sale. La prima è la Sala dei vizi, così denominata per la presenza di affreschi che rappresentano i sette vizi capitali dipinti dal Cherubini. La seconda, invece, è la Sala delle missive. Qui, nel 1500, i corrieri dell’Antica Serenissima smistavano la posta da distribuire nella città lagunare.

Nella stagione estiva è disponibile anche un meraviglioso giardino, ricavato da una corte tipica veneziana, all'ombra di una vite selvatica. Gli ospiti si troveranno immediatamente immersi nell'atmosfera tipica della città, potendo osservare da vicino la frenetica attività del mercato del pesce. In inverno, inoltre, il giardino si trasforma in una sala riscaldata che, grazie ad un'apposita finestra, non fa perdere il contatto con la pescheria.

Accedendo al sito ufficiale di questo ristorante romantico Venezia, all'indirizzo www.postevecie.com, i clienti possono scoprire i diversi servizi offerti e tutti gli eventi in programmazione. Ad esempio, sono già disponibili i menù per la Vigilia di Natale 2023, per Capodanno 2024 o le proposte per la Cena San Valentino Venezia.

Infine, oltre ad offrire esperienze culinarie irripetibili, l’Antica Trattoria Poste Vecie presenta ulteriori iniziative. Propone servizi di Banqueting e Catering, a misura di ogni necessità e organizza delle Cooking Class, speciali lezioni con lo chef del ristorante, in cui i partecipanti potranno imparare a lavorare il pesce e la pasta fresca. Mentre per sorprendere il proprio partner, il pacchetto romantico di coppia rappresenta l’opzione perfetta.

