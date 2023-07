Sorare lancia la partnership con Mangopay.

• Sorare, società globale di intrattenimento sportivo, ha stretto una partnership con Mangopay per lanciare il nuovo Cash Wallet, che consente a tutti gli appassionati di sport di sperimentare il Web3 con Sorare senza utilizzare criptovalute

• Prima nel suo genere, questa funzionalità consente ai manager di Sorare di connettersi in modo sicuro al proprio conto bancario, memorizzare i dati della carta di credito e depositare e prelevare denaro dai propri conti in USD, EUR o GBP, senza utilizzare ETH

• Questo rimuove le barriere comunemente associate alla tecnologia Web3 e migliora la user experience complessiva degli utenti di Sorare, preservando al contempo i vantaggi legati al collezionismo digitale (autenticità, commerciabilità e portabilità)

Parigi, 31 luglio 2023 - Sorare, la società globale di intrattenimento sportivo, ha stretto una partnership con Mangopay, il provider di infrastrutture di pagamento specifiche per piattaforme, per lanciare Cash Wallet, una nuova funzionalità che consente ai 5 milioni di utenti registrati di Sorare, quelli che nel gioco vengono chiamati manager, di effettuare pagamenti con valute “reali” (o valute fiat) come il dollaro USA (USD), l'euro (EUR) e la sterlina britannica (GBP). Un'importante pietra miliare sia per Sorare che per il settore Web3 in generale. A partire dall'inizio di agosto, Cash Wallet sarà disponibile per tutti gli utenti di Sorare come parte del Sorare Wallet System.

Sorare è nata all'intersezione tra collezionismo e fantasy sport, con un’innovativa proposta resa possibile dal Web3: gli utenti possono infatti possedere le carte digitali. L’ownership porta vantaggi unici agli utenti: monetizzazione delle carte digitali, possibilità di giocare con esse in diverse stagioni e partite, scarsità verificabile e autenticità. Sorare ha registrato una rapida crescita dal suo lancio nel 2018, collaborando con molti dei campionati e delle squadre più importanti del mondo, tra cui Premier League, MLB, MLS e NBA, e attirando icone dello sport come Lionel Messi, Serena Williams e Zinedine Zidane in qualità di investitori, ambasciatori e consulenti.

Sin dal lancio, Sorare ha lavorato per costruire un'esperienza senza barriere in cui milioni di appassionati di sport possano godere dei vantaggi delle carte digitali Sorare senza le frizioni comunemente sperimentate dai consumatori nuovi all’interno del Web3.

Grazie alla partnership con Mangopay per l'introduzione delle valute fiat, Sorare Cash Wallet elimina una delle principali barriere all'ingresso e rende più facile che mai per tutti i manager, sia quelli nuovi che quelli più esperti, provare il gioco di fantasy sport e il suo marketplace. L’innovativa e intuitiva soluzione consentirà agli utenti di connettere in modo sicuro il proprio conto bancario a Sorare, di memorizzare i dati della carta di credito e di depositare denaro direttamente nel Cash Wallet per acquistare e vendere carte, utilizzando valute ampiamente accettate come il dollaro USA, l'euro o la sterlina britannica. Questa funzionalità sarà gestita da Mangopay, fornitore di infrastrutture di pagamento per piattaforme e marketplace.

Il lancio della nuova funzionalità è l'ultimo passo della strategia a lungo termine di Sorare, che mira a far crescere la sua base di utenti, a creare la più grande comunità sportiva del mondo e a costruire il prossimo gigante dell'intrattenimento sportivo globale. Il lancio di Cash Wallet precede l'inizio della stagione calcistica europea, la Postseason MLB 2023 e la Stagione 2 di Sorare: NBA.

Nicolas Julia, CEO e co-fondatore di Sorare, ha commentato: "Sorare è stato costruito utilizzando la tecnologia blockchain perché crediamo che questa possa offrire agli appassionati di sport e ai fantasy gamer vantaggi unici sotto forma di autenticità comprovata, scarsità e portabilità. Tuttavia, le nuove tecnologie devono essere accessibili a tutti per poter esprimere appieno il loro potenziale. Il lancio di Cash Wallet è fondamentale per il nostro obiettivo di rendere Sorare il più semplice e user-friendly possibile per tutti gli appassionati di sport e siamo entusiasti di poter ora consentire ai manager di costruire le loro squadre e le loro collezioni utilizzando per la prima volta valute reali (o fiat)".

Romain Mazeries, CEO di Mangopay, ha dichiarato: "Come leader nel settore delle infrastrutture di pagamento, ci impegniamo a dare forma alla prossima era dei pagamenti. La nostra collaborazione con Sorare conferma questo obiettivo. Sorare, leader nel settore dello sport, del collezionismo e del gaming, vanta una traiettoria di crescita impressionante con oltre 5 milioni di utenti registrati. La collaborazione con Sorare non solo rafforza la nostra posizione strategica, ma apre anche la strada a progressi congiunti nelle soluzioni di pagamento, migliorando l'accessibilità alla loro innovativa piattaforma blockchain".

La funzione Cash Wallet, gestita da Mangopay, sarà disponibile per tutti i manager Sorare a partire dall'inizio di agosto. Per saperne di più su Sorare e provare la piattaforma, visitare il sito www.sorare.com.

Fonte: https://sorare.com/