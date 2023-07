STL ha una forte redditività operativa e continua con la crescita dei clienti nel Q1 dell'anno fiscale 2024

COLUMBIA, S.C. e LONDRA e MILANO, 28 luglio 2023 /PRNewswire/ -- STL [NSE: STLTECH], azienda leader nel settore delle soluzioni ottiche e digitali, ha annunciato oggi i risultati finanziari* per il trimestre conclusosi il 30 giugno 2023. STL ha registrato ricavi per 185 milioni di USD e un solido portafoglio di 1332 milioni di USD nelle sue tre divisioni aziendali: Optical Networking, Global Services e Digital.

Nonostante le avversità globali, STL ha registrato una forte crescita del 42% per EBITDA sui dodici mesi sulla scia di un'incessante attenzione alle efficienze operative, mentre il PAT è aumentato di un impressionante 156%. La società ha anche mantenuto la redditività operativa con una percentuale costante di EBITDA di 15,4% nell'attuale trimestre.

Nonostante un calo del 3,4% nella domanda globale di OFC nella prima metà dell'anno di calendario 2023, STL ha mantenuto la propria quota di mercato globale (Cina esclusa) per questo settore dell'11%, il che ne conferma la reputazione di partner preferito per i suoi clienti. L'azienda ha continuato con la crescita nei propri principali mercati e attività, mantenendo al contempo come punto fermo la centralità e la redditività del cliente.

L'attività di Optical Networking si dimostra resiliente e mantiene la quota di mercato dell'OFC nonostante le avversità globali

Questo settore ha continuato a concentrare l'attenzione sulla centralità del cliente, sull'innovazione dei prodotti e sull'efficienza operativa, arrivando così a un EBITDA di 30 milioni di USD (~22%) nell'attuale trimestre, con un aumento del 53% sui dodici mesi. L'azienda ha intensificato la propria attenzione su EMEA, APAC e India, così da massimizzare il potenziale di crescita in tutti i mercati globali

L'attività dei Global Services prende lo slancio con una crescita rispetto al trimestre precedente dell'82% negli ordini

L'attività dei Global Services ha vinto progetti strategici in tutto il Q1 dell'anno fiscale 2024 sull'intero proprio portafoglio, con ordini per un valore di circa 57 milioni di USD. Alcuni successi degni di nota sono stati il lancio della fibra con un operatore privato di telecomunicazioni in India e un data center per un progetto di creazione e gestione con un'azienda leader nel settore pubblico. L'attenzione rimane rivolta ai servizi a valore aggiunto per migliorare il profilo dei margini e ottimizzare il coinvolgimento dei fondi.

STL Digital allunga il passo con oltre 20 clienti prestigiosi

Lo scorso trimestre STL ha annunciato la sua incursione nel settore dei servizi IT da mille miliardi di dollari con STL Digital. Questo trimestre STL Digital ha ottenuto un considerevole flusso di ordini per circa 43 milioni di USD, riportando un portafoglio di ordini aperti superiore ai 110 milioni di USD. Grazie ai più di 50 leader e oltre 950 consulenti, STL Digital è ben preparata a offrire soluzioni di altissimo livello ai propri clienti.

Come impulso alla neutralità carbonica entro il 2030 di STL, Morgan Stanley Capital International (MSCI) ha notevolmente migliorato il rating ESG di STL da BBB a A, confermando l'impegno di STL a favore della sostenibilità e della governance responsabile. Proseguendo con zelo i suoi sforzi sul campo, STL ha riferito di aver deviato oltre 225.000 tonnellate metriche di rifiuti, ridotto oltre 23.000 tonnellate metriche di tCO2e e di aver conservato oltre 675.000 metri cubi di acqua negli ultimi cinque anni.

Commentando le prestazioni del quarto trimestre dell'azienda, Ankit Agarwal, direttore generale di STL, ha dichiarato: «Nonostante le sfide globali continuiamo a promuovere la nostra presenza sul mercato e a perseguire la nostra ambizione di essere tra le 3 principali aziende di ottica al mondo. Ci concentriamo sulla crescita sostenibile e a lungo termine e puntiamo ad arrivare a un aumento dei ricavi dal 7% al 9% quest'anno finanziario, impegnandoci al contempo a un rapporto di debito netto/EBITDA inferiore al 2,5, così da rafforzare ulteriormente la nostra posizione finanziaria. Grazie un approccio proattivo e a un team eccezionale, accogliamo il futuro con ottimismo e rimaniamo pronti a cogliere nuove opportunità nel dinamico panorama del mercato.»

Dati finanziari consolidati

Dati finanziari* milioni di USD Q1 dell'anno fiscale 2023 Q1 dell'anno fiscale 2024 Crescita sui dodici mesi Ricavi 181 185 2 % EBITDA 20 29 42 % PAT 2 6 156 %

*Tutti i dati finanziari provengono da operazioni costanti

