Trade Republic festeggia il suo 5° compleanno con 4 milioni di clienti e lancia una nuova carta con un premio Saveback dell'1% su ogni pagamento

MILANO, - EQS Newswire - 9 gennaio 2024 - A cinque anni dal lancio, Trade Republic cresce fino a diventare il più grande broker europeo e la principale piattaforma di risparmio. Attualmente, 4 milioni di clienti in 17 Paesi investono con Trade Republic, per masse amministrate totali di circa 35 miliardi di euro. Pur inoltrando ai clienti i tassi di interesse della BCE, attualmente pari al 4% annuo, Trade Republic ha chiuso l’esercizio 2023 con un utile netto. Oggi, in occasione del suo quinto compleanno, Trade Republic apre la lista d'attesa per la sua nuova carta Visa, che unisce spesa e risparmio. Per ogni pagamento con carta, i clienti ottengono un premio Saveback dell'1% automaticamente investito nei propri piani di accumulo. Inoltre, è possibile arrotondare automaticamente i propri pagamenti e investire il resto in un titolo a scelta.

"Negli scorsi cinque anni, 4 milioni di persone hanno iniziato a mettere a frutto i propri risparmi con noi. Oggi Trade Republic amministra 35 miliardi di euro. Questo ci rende una delle banche più importanti al servizio di una intera generazione di giovani risparmiatori in Europa", afferma Christian Hecker, co-fondatore di Trade Republic. "Con la carta Trade Republic, i clienti possono gestire con noi un ulteriore aspetto della porpria vita finanziaria. Ogni atto di spesa diventa un atto di risparmio. In questo modo chiunque, a prescindere dal proprio reddito, può avviare un piano di accumulo e iniziare a costruire il proprio futuro. In occasione del nostro quinto compleanno, questa è una tappa fondamentale della nostra storia".

In occasione del proprio compleanno, Trade Republic lancia la sua più grande innovazione di prodotto finora: la carta Trade Republic. La carta unisce perfettamente spesa e risparmio. I clienti possono utilizzare la carta di debito per pagamenti online e in negozio. Per ogni pagamento con carta, si ottiene un premio Saveback dell'1%, investito automaticamente in un piano di accumulo a scelta. Inoltre, la carta consente di arrotondare i pagamenti e investire il resto in un titolo a scelta.

"Trade Republic coniuga in modo unico gli acquisti quotidiani con gli investimenti. La partnership tra Trade Republic e Visa garantisce che ogni pagamento con carta contribuisca alla creazione di ricchezza", afferma Albrecht Kiel, Regional Managing Director Visa Central Europe.

A differenza di molte banche, la carta Trade Republic non prevede canoni di abbonamento mensili. I clienti possono scegliere tra una carta Mirror o una carta Classic a fronte di un costo di emissione una tantum, oppure creare una carta virtuale gratuita. Tutte le carte offrono gli stessi vantaggi e consentono prelievi illimitati e gratuiti in tutto il mondo; su importi inferiori a 100 euro viene applicata una commissione di un euro. Da oggi i clienti sia nuovi che esistenti possono iscriversi a una lista d'attesa per la nuova carta. Le carte saranno disponibili per i clienti nei prossimi mesi.

"Con le nostre nuove carte, riduciamo l'ostacolo all'investimento principale per i giovani italiani: la capacità di risparmiare abbastanza da garantirsi una pensione serena. Purtroppo, meno di un italiano su due è in grado di risparmiare una qualsiasi somma di denaro alla fine del mese. Ma il 98% di loro possiede almeno una carta di debito o di credito. Con le rivoluzionarie funzionalità Saveback e Round Up, permettiamo a chiunque di investire pagando la spesa o acquistando un regalo per i propri cari. Per la prima volta nella storia, non è più necessario scegliere se spendere o investire", afferma Emanuele Agueci, Regional Manager Italia, Irlanda e Baltici di Trade Republic.

Negli scorsi cinque anni, Trade Republic è diventato il più grande broker europeo e la principale piattaforma di risparmio. Recentemente ha ricevuto una licenza bancaria completa dalla BCE. Nel frattempo, Trade Republic ha generato utili netti nell'ultimo esercizio finanziario (conclusosi il 30 settembre 2003) e nell'ultimo anno solare, nonostante abbia inoltrato ai propri clienti l'attuale tasso di interesse della BCE del 4%. "Trade Republic è indipendente e possiede una licenza bancaria completa, dispone di una tecnologia bancaria tra le più innovative in Europa, di ampi finanziamenti da parte di investitori leader globali ed è profittevole. Con le nostre soluzioni di brokerage, l’interesse sulla liquidità e la carta Trade Republic, forniamo ad oggi la migliore offerta finanziaria per clienti al dettaglio in Europa. Su queste basi, continueremo a costruire una delle realtà finanziarie più importanti d'Europa", afferma il co-fondatore Christian Hecker.

Website I FAQ I Instagram

Emanuele Agueci

press-it@traderepublic.com

Trade Republic

Trade Republic