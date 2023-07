Truist comunica i risultati del secondo trimestre 2023

CHARLOTTE, Carolina del Nord, 20 luglio 2023 /PRNewswire/ -- Truist Financial Corporation (NYSE: TFC) ha comunicato in data odierna i risultati registrati nel secondo trimestre 2023. Gli investitori possono accedere alla teleconferenza in diretta sugli utili dichiarati per il secondo trimestre 2023 alle ore 08:00 ET di oggi tramite webcast o per telefono nei seguenti modi:

Il comunicato stampa sugli utili, la presentazione agli investitori, comprendente un prospetto di riconciliazione dei parametri non-GAAP, e il Riepologo dei risultati finanziari trimestrali per il secondo trimestre 2023 di Truist, con rendiconti finanziari dettagliati, sono disponibili sul sito web di Truist dedicato alle Relazioni con gli investitori all'indirizzo https://ir.truist.com/earnings. Una registrazione della teleconferenza sarà disponibile sul sito web per 30 giorni.

Informazioni su Truist

Truist Financial Corporation è una società di servizi finanziari che si adopera allo scopo di sostenere e migliorare il singolo individuo e la collettività. Truist detiene una posizione di leadership in numerosi mercati statunitensi in forte crescita e offre un'ampia gamma di prodotti e servizi attraverso attività bancarie al dettaglio, servizi bancari per piccole imprese, servizi bancari per il settore commerciale, servizi bancari per le aziende e investment banking, assicurazioni, gestione patrimoniale e crediti specializzati. Truist, la cui sede generale si trova a Charlotte nella Carolina del Nord e il cui patrimonio totale ammontava a 555 miliardi di dollari al 30 giugno 2023, è annoverata tra le 10 maggiori banche commerciali degli Stati Uniti. Truist Bank, membro della FDIC. Per maggiori informazioni visitare Truist.com.