Ufficio del Comitato Esecutivo del WMC: Anhui rafforza la capacità di innovazione scientifica e tecnologica per attrarre le imprese multinazionali

HEFEI, Cina, 24 settembre 2023 /PRNewswire/ -- Le multinazionali sono una forza importante nella costruzione di un'economia mondiale aperta. Nel pomeriggio del 20 settembre si è tenuto a Hefei l'incontro di matchmaking tra le multinazionali presenti alla Convention Mondiale della Manifattura 2023 (WMC). Da questo incontro sono nati 33 progetti di cooperazione con un investimento totale di 15,6 miliardi di RMB.

Volkswagen, Continental, NIO, Corning, Saint-Gobain e altre multinazionali continuano a espandere gli investimenti nell'Anhui; BEA, HSBC, Mizuho, Standard Chartered, Nanyang Commercial Bank e altre istituzioni finanziarie internazionali si sono successivamente insediate nell'Anhui. Secondo i dati, alla fine del 2022 più di 4.600 imprese finanziate dall'estero avevano messo radici nell'Anhui e 89 aziende straniere della Forbes Top 500 avevano aperto 180 imprese nell'Anhui, mentre le imprese finanziate dall'estero contribuivano al 23% delle importazioni e delle esportazioni dell'Anhui.

L'innovazione tecnologica è il biglietto da visita più bello dell'Anhui. Il primo satellite quantistico al mondo "Mozi", il primo "microscopio quantistico" commerciale e molti altri record mondiali sono stati realizzati nell'Anhui. Secondo le statistiche, l'Anhui ha 23,7 brevetti di invenzione effettivi ogni 10.000 persone. Con 121 università, 7074 istituti di ricerca scientifica e 324 scuole professionali, l'Anhui è anche ricco di risorse per l'innovazione. Le grandi installazioni scientifiche stanno formando dei cluster e i principali laboratori nazionali hanno fatto dei progetti nell'Anhui. La costruzione del Centro Scientifico Nazionale Comprensivo di Hefei procede a ritmo serrato e la Zona di Dimostrazione dell'Innovazione Nazionale Indipendente di Hefei-Wuhu-Bengbu si sviluppa rapidamente. In media, ogni giorno ci sono circa 11 imprese nazionali ad alta tecnologia in più.

Anhui è anche un'importante base manifatturiera in Cina, con tutte le 41 categorie industriali, di cui 14 industrie hanno un valore di produzione superiore a 100 miliardi di RMB, e la produzione di elettrodomestici, computer portatili e schermi LCD è leader nel paese. Sono in fase di costruzione circa 4 cluster industriali di livello trilione costituiti da una nuova generazione di IT, automotive e componenti, produzione di attrezzature, nuovi materiali, di cui l'industria automobilistica "top" ha raccolto 7 fabbriche di veicoli finiti, più di 1100 imprese di componenti e parti sono al di sopra della dimensione designata, l'esportazione di veicoli finiti con marchi indipendenti è la più alta in Cina.

Negli ultimi anni, l'integrazione dell' Anhui nel sistema della catena di approvvigionamento globale è stata efficace. Nei primi sette mesi del 2023, l'utilizzo effettivo di capitale straniero nelle industrie manifatturiere e high-tech dell'Anhui è aumentato rispettivamente del 33,7% e del 68,3%, con una quota del 52% e del 45,2%.

Nel frattempo, l'Anhui dispone di varie piattaforme aperte, tra cui la China (Anhui) Pilot Free Trade Zone, 21 zone di sviluppo nazionale, 7 porti aperti di prima classe, 5 zone franche globali, 11 parchi industriali di cooperazione internazionale dell'Anhui, 24 basi nazionali di trasformazione e potenziamento del commercio estero, nonché altre piattaforme di cooperazione economica e commerciale internazionale come il "Investment Tour nell'Anhui", il WMC, la Tavola rotonda del commercio di Haike e l'operazione di attrazione degli IDE "Anhui Going Global", che forniscono un forte sostegno all'apertura dell'Anhui verso il mondo esterno.

