Un altro grande successo per B2BIG® Live 2023

La quinta edizione del più grande evento italiano dedicato al marketing B2B si è chiusa a Bologna

Bologna, 23/10/2023 - Un altro sold-out per B2BIG Live® e grande soddisfazione tra i partecipanti della quinta edizione dell’evento, che si è tenutoa Bologna e organizzato da B2BIG®, la prima Academy italiana specializzata nel Marketing B2B.

B2BIG Live®si riconferma l’evento di riferimento in Italia per il marketing delle PMI del B2B. Nei due giorni di lavori, Andrea Zucca e Nevio Zucca, co-founders di B2BIG®, hanno condiviso il palco con ospiti ed esperti che hanno fornito alle centinaia di PMI presenti spunti, indicazioni e strumenti concreti per favorire la loro crescita attraverso il marketing.

“Il successo di questa e di tutte le passate edizioni di B2BIG® Live – dice Andrea Zucca – testimonia che le piccole e medie imprese italiane stanno iniziando finalmente a comprendere quanto sia importante avere i giusti strumenti per far crescere il proprio business ma soprattutto quanto fondamentale sia apprenderli da chi il marketing lo applica quotidianamente. Il nostro impegno è quello di dare alle PMI quello di cui hanno bisogno: contenuti al passo con i tempi e facili da comprendere, ma anche strategie collaudate, efficaci e applicabili già da subito.”

Il tema del 2023, “BRAND E LODE: non c’è alternativa a diventare un brand”, è stato lo spunto per portare all’attenzione delle PMI l’importanza di essere riconoscibili su un mercato iperconcorrenziale, ma anche di comprendere e padroneggiare non solo le leggi del marketing e della comunicazione, ma anche le innovazioni tecnologiche, come quelle legate all’Intelligenza Artificiale.

“Il grande entusiasmo che si crea ogni anno attorno a B2BIG® Live, con feedback positivi da tutti gli addetti del settore e dal mondo imprenditoriale italiano– racconta Nevio Zucca – si riflette in una maggiore competenza delle PMI in termini di marketing strategico e operativo. Per questo è necessario alzare sempre di più l’asticella, e noi lo facciamo offrendo percorsi formativi continuamente aggiornati e molto approfonditi sui temi più rilevanti per dare davvero alle imprese una marcia in più”.

In attesa dell’edizione 2024 di B2BIG® Live, è possibile per imprenditori e manager continuare a formarsi con B2BIG®, la prima academy del marketing B2B con un palinsesto formativo altamente specifico: www.b2big.it

