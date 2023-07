Vieffetrade, la risposta per chi desidera arredare con gusto e risparmiare

Brugnera, 25 luglio 2023 - Vieffetrade, noto shop online dedicato all’arredo casa, ha appena lanciato una campagna di sconti su molti articoli, in occasione dei saldi estivi. Dal 15 al 31 luglio, infatti, è possibile acquistare prodotti per la casa beneficiando di uno sconto fino al 40%.

Il negozio online Vieffetrade offre un’ampia gamma di elettrodomestici e pezzi d’arredo per tutti i gusti e per ogni fascia di budget. Chiunque desideri aggiornare o sostituire vecchi mobili, complementi o elettrodomestici può acquistare modelli di nuove collezioni direttamente dal sito, dove è disponibile un’ampia scelta di marchi e modelli, per le più disparate esigenze.

I prodotti acquistati online, seguendo la procedura intuitiva e semplice indicata per ogni prodotto disponibile a catalogo, vengono spediti direttamente all’indirizzo indicato e recapitati in tempi brevi. In alternativa, chi vive in una delle province del Friuli-Venezia Giulia può optare anche per il ritiro presso la sede aziendale, a Brugnera.

I prodotti riportati nei cataloghi dello shop online sono facilmente reperibili grazie alla loro suddivisione in categorie, fasce di prezzo e caratteristiche tecniche.

Per poter individuare facilmente il modello che si cerca, infatti, basta semplicemente digitare il prodotto nella comoda sezione “ricerca”, oppure selezionare la categoria di riferimento tra Arredamento, Elettrodomestici, Elettronica, Cappe cucina, Lavelli, Rubinetteria cucina, Bagno, Casa e giardino e Clima.

Una volta aperta la pagina di riferimento, nella sezione laterale, è possibile spuntare tutte le caratteristiche specifiche relative al prodotto, dal prezzo alle dimensioni, dalla potenza alla classe energetica, dalla capacità all’ingombro. Per ogni categoria sono presenti molti modelli di prodotto, da quelli più classici e tradizionali, fino a quelli di ultima generazione, dal design accattivante e moderno, se si tratta di arredi, fino a quelli più automatizzati e sostenibili, se riferiti a elettronica ed elettrodomestici. Passando in rassegna i diversi prodotti si evince un’ampia gamma di brand tra cui scegliere e rientranti nelle più disparate categorie di prezzo.

In questo periodo, però, acquistare su Vieffetrade è più conveniente che mai, perché fino al 31 luglio è aperta la campagna di sconti, relativa ai saldi estivi, su molti prodotti presenti a catalogo.

Gli sconti variano in base al prodotto e alle sue caratteristiche, ma in alcuni casi possono arrivare fino al 40%.

Chi, ad esempio, desidera approfittare delle occasioni per arredare il proprio giardino e godere delle belle giornate all’aperto, può scegliere tra ben 1.406 prodotti, tra gazebi, lettini, salotti, ombrelloni e altre componenti per l’arredo esterno.

Le fasce di prezzo sono molto vaste e spaziano dal prodotto più economico al più costoso, dai semplici cuscini, venditi a 18 Euro, fino a interi salotti, oltre i 2.000 Euro.

Anche le percentuali di sconto variano sensibilmente da prodotto a prodotto, partendo da un minimo del 3% in meno, fino al 35%-40%.

Stesso discorso vale anche per le altre categorie di prodotto disponibili sul sito e tra cui scegliere per dare nuovo aspetto e una dotazione elettronica più moderna e aggiornata alla propria abitazione, senza spendere somme inaccessibili.

VieffeTrade Srl

Viale Europa 24/B - Z.I. Camol 33070 - Brugnera (PN) – Italy

info@vieffetrade.com

Telefono: 0434 185 6170