WD SALT, Margherita di Savoia (BT): “SOS ghiaccio e neve su strada, pronta consegna di sale industriale per disgelo”

Margherita di Savoia - Barletta, 18 dicembre 2023. Ghiaccio e neve sono un vero e proprio incubo per gli automobilisti, rappresentando un fattore di pericolo anche per chi cammina a piedi. Prevenire la formazione del ghiaccio su strade e marciapiedi, mediante lo spargimento di sale, è essenziale per garantire la sicurezza della viabilità nei periodi critici della stagione fredda.

“Il ghiaccio riduce notevolmente il coefficiente di attrito sulla superficie stradale, aumentando gli spazi di frenata dei veicoli in transito in maniera molto significativa. Gli interventi di salatura delle strade sono finalizzati proprio a ridurre questi pericoli, spiega Francesco Valerio titolare, insieme a Ruggiero Valerio, della WD Salt. “Grazie al sale il punto di congelamento dell’acqua viene abbassato, evitando così che si trasformi in ghiaccio. In previsione di importanti cali della temperatura, proprio per evitare disagi e rischi, intervengono i mezzi spargisale in forma preventiva al fine di evitare la formazione di ghiaccio in punti nevralgici o pericolosi per la viabilità. La salatura in presenza di neve viene invece eseguita in caso di precipitazioni che determinino la formazione di manto nevoso. Queste attività di manutenzione invernale delle strade sono finalizzate a garantire, sempre ed ovunque, il massimo livello di sicurezza stradale”.

WD Salt, con sede a Margherita di Savoia in provincia di Barletta- Andria-Trani, proprio a ridosso della salina naturale più grande d’Europa, opera nell’ambito della fornitura di sale marino industriale, salgemma industriale e per disgelo stradale da ben tre generazioni. Nel corso degli anni l’azienda ha acquisito sempre maggiore esperienza e competenza nel settore del sale, ‪investendo risorse in ricerca e sviluppo e per garantire la massima efficienza e sostenibilità nella produzione del sale da disgelo, implementando rigorosi controlli di qualità e contribuendo così alla tutela dell'ambiente.‬ Grazie ad un sistema di logistica strutturato WD Salt garantisce un servizio di pronta consegna h24 in casi di emergenza meteorologica, servendo con professionalità: Autostrade per l’Italia, Anas, Enti pubblici ed aziende private su tutto il territorio nazionale.‬

“Grazie alla vicinanza alla nostra preziosa ed unica salina offriamo un prodotto naturale di qualità, in grado sia di prevenire la formazione di ghiaccio che di rimuovere la neve, senza additivi chimici dannosi per l’ambiente e la salute umana”, sottolinea Ruggiero Valerio. “Il nostro successo è frutto del connubio tra il nostro legame con il territorio ‪e l’impegno costante per migliorare la qualità dei nostri prodotti e servizi.‬ Affidabilità e tempestività, soprattutto in situazioni di emergenza, con assistenza pre e post vendita sono il valore aggiunto che ci consente di mantenere costante nel tempo la piena soddisfazione dei nostri clienti. Grazie ad un consistente stoccaggio nei due magazzini di Margherita di Savoia e Piacenza, siamo in grado di garantire disponibilità di sale stradale, alla rinfusa ed in sacchi da 25 o 1500 chilogrammi, anche nei periodi di alta stagione, assicurando evasione tempestiva degli ordini e consegne in tempi rapidissimi. Siamo orgogliosi che la nostra attività ruoti attorno ad un prodotto che viene dalla natura e che ci tramandiamo da generazioni con passione ‬

