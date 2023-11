Work Secure, per il secondo anno consecutivo è parte della classifica Leader della crescita 2024 de Il Sole 24 Ore

Milano, 29 novembre 2023. Attiva nel settore da oltre 15 anni, Work Secure è un’impresa italiana che, con passione e dedizione, offre al proprio pubblico un’ampia selezione di prodotti e servizi dedicati alla sicurezza sul lavoro. A conferma dell’impegno e della professionalità del suo team, infatti, è stata inserita per il secondo anno consecutivo nell’importante classifica “Leader della crescita 2024”, de Il Sole 24 Ore e Statista.

Ormai giunta alla sesta edizione, “Leader della crescita 2024” è la lista che include le 500 aziende italiane, sia quotate in borsa che private, che hanno ottenuto la maggiore crescita di fatturato nel triennio 2019-2022.

L’edizione 2024 ha raggiunto un record di oltre 1.000 partecipazioni, a dimostrazione del notevole interesse da parte delle aziende italiane. La classifica finale, stilata a seguito di una complessa procedura di ricerca e analisi, ha visto includere al suo interno proprio Work Secure, grazie ad un tasso di crescita del fatturato del 24,86% nel periodo preso in esame.

Una proposta completa, con soluzioni e servizi a misura delle aziende

Per ciò che riguarda la proposta dell’e-commerce, accessibile all’indirizzo www.worksecure.it, include oltre 10.000 alternative, espressione di quei brand che rappresentano un prestigioso punto di riferimento nel settore. Alcuni esempi? Coval Safety – Idee Cocco, Irudek, Guide Gloves, Dunlop Boot s, PVS, Univet, Sip Protection, Skylotec, U-Power, Diadora scarpe e Portwest.

I prodotti disponibili online, invece, sono concepiti per fornire protezione e totale sicurezza. Sono infatti dedicati ad ogni ambito lavorativo: industria elettrica ed elettronica, settore boschivo, ferroviario e non solo. Tra le opzioni, possiamo ricordare calzature e stivali antinfortunistici, kit per il pronto soccorso aziendale, mascherine monouso, cuffie antirumore, imbracature, ma anche guanti e salopette antitaglio.

Nel catalogo digitale di Work Secure è presente un’ampia selezione di abbigliamento, che spazia dalle felpe ai pile, dai giubbotti ai pantaloni. Si tratta di articoli personalizzabili a seconda delle proprie necessità, scegliendo fra diverse tecniche: stampe serigrafiche o in colorprint, applicazioni termosaldate, patches, ricami e scudetti amovibili.

Per fornire al proprio pubblico un’esperienza completa, sotto ogni punto di vista, l’impresa italiana offre anche un ampio ventaglio di servizi. Innanzitutto, è un centro autorizzato per la revisione, la riparazione e la taratura dei dispositivi rilevatori Gas Alert. Effettua, inoltre, ispezioni e revisioni periodiche dei DPI anticaduta di terza categoria. Si tratta di strumenti essenziali, che andrebbero controllati almeno con cadenza annuale.

Gli acquisti online si realizzano in pochissimi passaggi. È prevista l’opzione di spedizione a costo zero e le consegne sono effettuate da corrieri affidabili, in tempi brevi. Ordinando entro le 12:00, infatti, la merce parte già in giornata con corriere espresso.

Terminano l’esperienza sullo store digitale diverse modalità di transazione, garanzia di totale protezione e sicurezza. L’utente può scegliere tra PayPal, carta di credito, opzioni rateali, bonifico bancario e contrassegno.