YouStart: “L’esperienza di acquisto si fa sempre più immersiva”

Gli acquisti online stanno diventando un’abitudine alla portata di tutti, la sfida ora è renderli più coinvolgenti ed esperienziali. YouStart permette alle aziende questa opportunità grazie all’innovazione tecnologica.

Roma, 7 novembre 2023. Sempre più persone sono abituate a cercare informazioni online e ad acquistare prodotti e servizi tramite l’e-commerce. Una pratica diventata alla portata di tutti, giovani e adulti di qualsiasi età, grazie anche allo sviluppo di sistemi sempre più avanzati e sicuri. La sfida ora è rendere gli acquisti online più coinvolgenti ed esperienziali. Oggi per un’azienda questa può essere la vera differenza per emergere sul mercato ed espandere il proprio business. Un risultato che si può ottenere grazie all’innovazione tecnologica e un’opportunità su cui non farsi trovare impreparati.

«Il futuro è far vivere la parte emotiva dell’esperienza di acquisto - spiegano Federico Di Condina e Tommaso Frante, fondatori di YouStart - Le tecnologie stanno avanzando, mentre il mercato della comunicazione e del marketing delle aziende si è saturato molto, perché le forme e le modalità restano troppo spesso le medesime. Sempre più aziende, invece, cercano di portare innovazione nei loro prodotti, sia in termini di vantaggi competitivi sia in termini di selling proposition, cercando di avvicinare di più il prodotto al cliente stesso. È quello che è successo negli ultimi anni con la nascita delle prime forme di vendita online e la diffusione dell’e-commerce su scala mondiale. A fine anni ’90 le prime piattaforme su questo mercato sono stati dei grandi marchi, principalmente retail. L’onda che vediamo è questa: se in quegli anni era singolare che si potesse fare un acquisto direttamente su uno schermo, oggi lo step successivo che desidera l’utente è di entrare “virtualmente” all’interno del negozio, direttamente da casa, per fare il suo acquisto. Allo stesso tempo anche l’azienda avrà l’esigenza di far accedere ai suoi prodotti e servizi quanti più utenti possibili e da ogni luogo si trovino».

In questo senso YouStart attribuisce grande importanza alla possibilità che store e negozi possano dotarsi di visori e specifiche app che consentano ai propri clienti di vedere in anteprima, come se già fosse vero, il prodotto finale. «Si pensi, ad esempio, ai negozi che vendono cucine: con questa tecnologia potranno permettere ai clienti di configurare la propria cucina, scegliendo accuratamente il modello, materiale, colore, armonizzandola con il resto della casa. Tutto ciò ha un grande vantaggio competitivo, perchè permette di ridurre l’incertezza di acquisto prevenendo modifiche o addirittura resi».

Queste rivoluzionarie esperienze completamente immersive offrono al consumatore una vera e propria città virtuale dove entrare, conoscere, interagire e crescere. Tutto ciò attraverso la realtà aumentata, sviluppata specificatamente per le aziende. «È importante specificare che non stiamo parlando di Metaverso - sottolineano Federico Di Condina e Tommaso Frante - C’è una differenza sostanziale: il Metaverso è uno spazio virtuale che sottintende la blockchain, al contrario YouStart offre un servizio che si basa su un’economia reale e da la possibilità all’utente di acquistare un prodotto e un servizio in una forma immersiva ed esperienziale attraverso i classici metodi di pagamento. Oggi la forma più pratica per un’azienda è creare un’esperienza immersiva individuale, assolutamente fattibile grazie alle innovazioni tecnologiche sul mercato».

Sono due le soluzioni di esperienze 3.0 di e-commerce che diventeranno sempre più comuni nei prossimi anni: la prima permette all’utente di vedere un prodotto o un servizio indossando un visore interattivo, mentre la seconda si avvale di un sito web tradizionale visibile su ogni device, come smartphone o computer, con la possibilità di creare un ambiente virtuale in cui, ad esempio, si “entra” effettivamente in un negozio. I settori a cui è rivolto questo sistema di comunicazione possono essere molteplici. «In questo momento stiamo lavorando in particolare con aziende che si occupano di automotive, navale, arredamento, design, fashion e retail in generale. Altri settori hanno iniziato a scommettere su queste innovazioni, puntando proprio sulla configurazione del prodotto finale così come lo cerca il cliente. Stiamo lavorando particolarmente anche con il mondo della formazione, ad esempio le Università telematiche, portando lo studente a fare vivere una forma di apprendimento più immersiva e più vivida».

Federico Di Condina e Tommaso Frante, under 30 con una carriera già consolidata nel mondo delle startup, sono i fondatori di YouStart, un’azienda di successo con sede a Roma che offre servizi di consulenza finalizzati a costruire nuove forme di comunicazione in molti settori di business. La forza di YouStart è il team di sviluppo specializzato nella realtà virtuale e aumentata, composto da professionisti con un’età dai 30 ai 50 anni e con un importante background lavorativo. La visione dei giovani Federico Di Condina e Tommaso Frante si unisce ad un team di esperienza per costruire il futuro della vendita online.

