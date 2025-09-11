Eightco Holdings Inc. chiude un collocamento privato da 270 milioni di dollari come prima strategia di tesoreria di Worldcoin (WLD)

Dan Ives, noto esperto di tecnologia e intelligenza artificiale e analista di Wall Street, rivestirà la carica di Presidente del consiglio di amministrazione

In un mondo sempre più agentico, World fornisce una "Proof of Humanity" (PoH) fondamentale

"Se riusciremo nella nostra missione, World potrebbe diventare la più grande rete di persone reali online, cambiando radicalmente il modo in cui interagiamo e operiamo su Internet" ha affermato Sam Altman

La transazione è stata guidata da MOZAYYX con un investimento strategico di BitMine Immersion (BMNR) e la partecipazione di World Foundation, Discovery Capital Management, GAMA, FalconX, Kraken, Pantera, GSR, Coinfund, Occam Crest, Diametric, Brevan Howard, Wedbush e altri

EASTON, Pennsylvania , 11 settembre 2025 /PRNewswire/ -- (NASDAQ: OCTO) ("Eightco Holdings Inc." o la "Società") ha annunciato oggi la chiusura del suo collocamento privato da 270 milioni di dollari, annunciato di recente, volto a implementare la strategia di tesoreria Worldcoin, la prima del suo genere.

La transazione è stata guidata da MOZAYYX con la partecipazione di un elenco di investitori istituzionali del massimo livello, tra cui World Foundation, Discovery Capital Management, GAMA, FalconX, Kraken, Pantera, GSR, Coinfund, Occam Crest, Diametric, Brevan Howard, Wedbush e altri. BitMine Immersion (NYSE AMERICAN:BMNR) ha effettuato un investimento di 20 milioni di dollari .

"Da quando abbiamo annunciato il collocamento privato, abbiamo osservato un enorme interesse per OCTO e Worldcoin", ha affermato Dan Ives, il neo-nominato Presidente del consiglio di amministrazione. "La Proof of Humanity è il prossimo passo fondamentale nella rivoluzione dell'intelligenza artificiale e World si trova in una posizione privilegiata per garantire la fiducia, la verifica e l'autenticazione di cui il mondo ha bisogno, ora che l'IA è sempre più integrata in ogni aspetto della nostra vita."

I proventi del collocamento privato saranno utilizzati dalla Società per acquisire e detenere Worldcoin (WLD) come asset di riserva di tesoreria, continuando al contempo a concentrarsi sulle operazioni aziendali principali. Sebbene la tesoreria possa detenere anche contanti ed Ethereum (ETH) come asset di riserva secondari, l'attenzione sarà rivolta a Worldcoin.

La Società ha inoltre annunciato che il ticker su Nasdaq per le azioni ordinarie della Società cambierà in "ORBS". A partire da giovedì 11 settembre 2025, le azioni ordinarie della Società saranno quotate al Nasdaq con il nuovo ticker "ORBS". La Società non intraprenderà altre azioni societarie che incidano sui diritti delle azioni ordinarie in circolazione e non è richiesta alcuna azione da parte degli azionisti in relazione alla modifica del ticker.

Il mondo crea un sistema di Proof of Humanity con conoscenza zero (ZK), in modo che le informazioni umane di una persona non vengano memorizzate sulla blockchain. La tecnologia proprietaria di scansione dell'iride Orb di World è stata progettata per rispondere alle sfide future in materia di sicurezza e identità, offrendo un percorso verso un'identità digitale universalmente affidabile e gettando le basi per la prossima generazione di affidabilità, verifica e scambio economico online.

Gli Orb costituiscono la spina dorsale hardware di Worldcoin: verificano l'unicità degli esseri umani, distribuiscono equamente i token e creano un sistema di identità digitale affidabile. World sarà la piattaforma di verifica leader per i consumatori di tutto il mondo.

RF Lafferty & Co., Inc. ha agito in qualità di agente di collocamento esclusivo relativamente al collocamento privato.

Cantor Fitzgerald & Co. ha agito in qualità di consulente finanziario dell'investitore principale, MOZAYYX.

Moelis & Company LLC ha agito in qualità di consulente finanziario di BitMine Immersion Technologies (BMNR).

Winston & Strawn LLP ha agito in qualità di consulente legale dell'investitore principale, MOZAYYX.

Graubard Miller ha agito in qualità di consulente legale della Società.

Lucosky Brookman LLP ha agito in qualità di consulente dell'agente di collocamento.

L'offerta e la vendita dei titoli summenzionati sono state effettuate tramite un collocamento privato in base a un'esenzione dall'obbligo di registrazione del Securities Act del 1933, come modificato (il "Securities Act"), ai sensi dell'articolo 4(a)(2) del Securities Act e/o del Regulation D promulgato ai sensi dello stesso, e delle leggi statali applicabili in materia di titoli. Di conseguenza, i titoli offerti nel collocamento privato non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti se non in conformità a una dichiarazione di registrazione valida o a un'esenzione applicabile dall'obbligo di registrazione del Securities Act e delle leggi statali applicabili in materia di titoli. Contemporaneamente all'esecuzione degli accordi di acquisto dei titoli, la Società e gli investitori hanno stipulato un accordo sui diritti di registrazione in base al quale la Società ha accettato di depositare una dichiarazione di registrazione presso la Securities and Exchange Commission (la "SEC") per registrare la rivendita delle azioni ordinarie da emettere o distribuibili in relazione all'offerta.

Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto di tali titoli, né vi sarà alcuna vendita di questi titoli in alcuno Stato o altra giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita risulti illegale prima della registrazione o qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di tale Stato o altra giurisdizione.

INFORMAZIONI SU EIGHTCO HOLDINGS INC.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: OCTO) si impegna per lo sviluppo delle sue filiali, composte da Forever 8, una piattaforma di gestione e capitale di inventario per venditori di e-commerce, e Ferguson Containers, Inc., un fornitore di soluzioni complete di produzione e logistica per rispondere alle esigenze di prodotti e imballaggi, attraverso la gestione strategica e gli investimenti. Inoltre, la Società è attivamente alla ricerca di nuove opportunità per ampliare il proprio portafoglio di soluzioni tecnologiche incentrate sull'ecosistema dell'e-commerce attraverso acquisizioni strategiche. Grazie a una combinazione di strategie innovative e di un'esecuzione mirata, Eightco si impegna a creare un valore e una crescita significativi per le società del suo portafoglio e per i suoi azionisti.

Dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali nell'accezione definita nella legge del 1995 Private Securities Litigation Reform Act. Tutte le dichiarazioni contenute nel presente comunicato stampa, ad eccezione di quelle relative a fatti storici, potrebbero essere considerate di natura previsionale. Termini quali "pianifica", "si aspetta", "sarà", "prevede", "continua", "espande", "progredisce", "sviluppa", "crede", "guida", "obiettivo", "può", "rimane", "progetta", "prospettive", "intende", "stima", "potrebbe", "dovrebbe" e altre parole e termini di significato ed espressione simili sono intesi a identificare dichiarazioni previsionali, sebbene non tutte le dichiarazioni previsionali contengano tali termini. Le dichiarazioni previsionali si basano sulle attuali convinzioni e ipotesi della dirigenza, che sono soggette a rischi e incertezze e non costituiscono garanzia di risultati futuri. I risultati effettivi potrebbero differire sostanzialmente da quelli contenuti in qualsiasi dichiarazione previsionale a causa di vari fattori, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: la capacità di Eightco di mantenere la conformità con i requisiti di quotazione continua del Nasdaq; costi, oneri o spese imprevisti che riducono le risorse di capitale di Eightco; l'incapacità di Eightco di raccogliere capitale adeguato per finanziare la propria attività; l'incapacità di Eightco di innovare e attrarre utenti per i prodotti di Eightco; un impatto negativo della legislazione e regolamentazione future sugli asset digitali; e il cambiamento delle posizioni pubbliche e governative in relazione alle attività di mining di risorse digitali. Considerati tali rischi e incertezze, si consiglia di non fare eccessivo affidamento su tali dichiarazioni previsionali. Per un esame di altri rischi e incertezze, e altri fattori importanti, ognuno dei quali potrebbe far sì che i risultati effettivi di Eightco differiscano da quelli contenuti nelle dichiarazioni previsionali, consultare i documenti depositati da Eightco presso la Securities and Exchange Commission (la "SEC"), inclusa la relazione annuale sul modulo 10-K depositata presso la SEC il 15 aprile 2025. Tutte le informazioni contenute nel presente comunicato stampa sono aggiornate alla data della sua pubblicazione e Eightco non si assume alcun obbligo di aggiornare tali informazioni o di annunciare pubblicamente i risultati di eventuali revisioni di tali dichiarazioni per riflettere eventi o sviluppi futuri, salvo quando richiesto dalla legge.

