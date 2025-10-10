Eightco Holdings Inc. ($ORBS) espande la sua visione strategica alle imprese

L'azienda annuncia il lancio di una nuova iniziativa per portare l'autenticazione nelle imprese, offrendo una soluzione ai problemi di fiducia e verifica su larga scala

Eightco fungerà da livello di autenticazione e fiducia globale su cui le aziende fanno affidamento

L'azienda è supportata da un gruppo selezionato di investitori strategici e istituzionali, tra cui: BitMine (BMNR), MOZAYYX, World Foundation, Wedbush, Coinfund, Discovery Capital Management, FalconX, Kraken, Pantera, GSR, Brevan Howard e altri ancora

EASTON, Pennsylvania, 10 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) ha annunciato oggi il lancio di un nuovo programma pilota incentrato sul miglioramento dell'autenticazione per le aziende basata sull'IA. L'iniziativa identificherà e svilupperà approcci innovativi per affrontare le sfide emergenti in materia di identità e verifica man mano che le aziende adottano l'intelligenza artificiale su scala sempre più ampia.

Attraverso investimenti strategici e partnership, oltre a una tesoreria Worldcoin unica nel suo genere, Eightco sta guidando lo sviluppo di un quadro di riferimento universale per l'identità e l'autenticazione digitale.

"Con migliaia di miliardi di dollari investiti nell'IA, la mancanza di un'autenticazione scalabile in grado di identificare le persone è diventata una sfida aziendale critica", ha affermato Dan Ives, presidente di Eightco Holdings Inc. ($ORBS). "Nell'ultimo mese, abbiamo ricevuto segnalazioni da numerosi fornitori di tecnologie aziendali che sono alla ricerca di soluzioni di identità sicure e verificabili mentre aumentano i carichi di lavoro e le applicazioni di IA. Il nostro nuovo programma aiuterà le aziende ad analizzare le funzionalità di Single Sign-On e i percorsi di verifica in questo panorama digitale in espansione. Siamo entusiasti di collaborare con partner tecnologici che affrontano queste sfide, poiché l'autenticazione e la fiducia sono alla base della visione strategica a lungo termine di Eightco."

INFORMAZIONI SU EIGHTCO HOLDINGS INC.Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) supporta e sviluppa tecnologie che sono parte integrante del futuro dell'autenticazione, della verifica e della Proof of Human (PoH) attraverso i suoi investimenti strategici e le sue partnership, tra cui la prima strategia di tesoreria Worldcoin nel suo genere. In un mondo sempre più agentico, Eightco punta a raggiungere una base universale per l'identità digitale.

Dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali nell'accezione definita nella legge del 1995 Private Securities Litigation Reform Act. Tutte le dichiarazioni contenute nel presente comunicato stampa, ad eccezione di quelle relative a fatti storici, potrebbero essere considerate di natura previsionale. Termini quali "pianifica", "si aspetta", "sarà", "prevede", "continua", "espande", "progredisce", "sviluppa", "crede", "guida", "obiettivo", "può", "rimane", "progetta", "prospettive", "intende", "stima", "potrebbe", "dovrebbe" e altre parole e termini di significato ed espressione simili sono intesi a identificare dichiarazioni previsionali, sebbene non tutte le dichiarazioni previsionali contengano tali termini. Le dichiarazioni previsionali si basano sulle attuali convinzioni e ipotesi della dirigenza, che sono soggette a rischi e incertezze e non costituiscono garanzia di risultati futuri. I risultati effettivi potrebbero differire sostanzialmente da quelli contenuti in qualsiasi dichiarazione previsionale a causa di vari fattori, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: la capacità di Eightco di mantenere la conformità con i requisiti di quotazione continua del Nasdaq; costi, oneri o spese imprevisti che riducono le risorse di capitale di Eightco; l'incapacità di Eightco di raccogliere capitale adeguato per finanziare la propria attività; l'incapacità di Eightco di innovare e attrarre utenti per i prodotti di Eightco; un impatto negativo della legislazione e regolamentazione future sugli asset digitali; e il cambiamento delle posizioni pubbliche e governative in relazione alle attività di mining di risorse digitali. Considerati tali rischi e incertezze, si consiglia di non fare eccessivo affidamento su tali dichiarazioni previsionali. Per un esame di altri rischi e incertezze, e altri fattori importanti, ognuno dei quali potrebbe far sì che i risultati effettivi di Eightco differiscano da quelli contenuti nelle dichiarazioni previsionali, consultare i documenti depositati da Eightco presso la Securities and Exchange Commission (la "SEC"), inclusa la relazione annuale sul modulo 10-K depositata presso la SEC il 15 aprile 2025. Tutte le informazioni contenute nel presente comunicato stampa sono aggiornate alla data della sua pubblicazione e Eightco non si assume alcun obbligo di aggiornare tali informazioni o di annunciare pubblicamente i risultati di eventuali revisioni di tali dichiarazioni per riflettere eventi o sviluppi futuri, salvo quando richiesto dalla legge.

