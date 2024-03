Enabot presenta ROLA PetPal e ROLA PetTracker, creando legami indissolubili tra animali domestici e proprietari

ORLANDO, Florida, 20 marzo 2024 /PRNewswire/ -- Enabot è entusiasta di annunciare il lancio ufficiale delle sue ultime innovazioni nella tecnologia per animali domestici: ROLA PetPal e ROLA PetTracker.

In sei anni, Enabot è emersa come leader nella robotica familiare con la sua acclamata serie EBO. EBO X ha vinto il CES Innovation Awards Honoree 2023, dimostrando la dedizione dell'azienda all'eccellenza e all'ingegno. Enabot si prepara a fare un altro grande passo nel 2024 lanciando la serie ROLA, una nuova linea di dispositivi high-tech su misura per il tuo animale domestico. Con questo lancio, Enabot cambierà ancora una volta il paradigma della robotica, introducendo soluzioni più intelligenti per il tracciamento degli animali domestici che soddisfano le esigenze in evoluzione dei proprietari di animali domestici in tutto il mondo.

ROLA PetPal: gioca in remoto con i tuoi animali domestici, sempre e ovunque.

ROLA PetPal è dotato di funzionalità essenziali di sicurezza e intrattenimento, tra cui fotocamere ad alta definizione, mobilità in tutta la casa, ricarica automatica e riconoscimento degli animali domestici, basate sull'intelligenza artificiale. Segna anche un audace progresso nel monitoraggio degli animali domestici con la rivoluzionaria tecnologia di comunicazione vocale bidirezionale in tempo reale. Addestra semplicemente il tuo animale domestico a premere il pulsante di chiamata di facile accesso di PetPal. Tutto qui! Riceverai un "ciao" direttamente sul tuo telefono. ROLA PetPal è inoltre dotato di giocattoli interattivi e di un distributore automatico di snack, così i tuoi amici saranno sempre intrattenuti ovunque tu sia.

I giocattoli interattivi di ROLA PetPal, tra cui il play stick, il gioco laser e la palla rotolante, offrono un divertimento senza fine. Con il distributore di snack telecomandato, basta un clic per premiare i tuoi animali domestici in tempo reale. Inoltre, l'app ROLA offre 9 azioni e 7 effetti sonori che garantiscono intrattenimento 24 ore su 24.

ROLA PetPal offre servizi di abbonamento Cloud+, offrendo una riproduzione cloud 24 ore su 24, 7 giorni su 7, avvisi intelligenti e vlog giornalieri di animali domestici, per un'esperienza utente senza pari.

La fotocamera integrata di ROLA PetPal consente agli utenti di diventare partecipanti attivi nel mondo dei loro animali domestici. Che si tratti di monitorare il tempo di gioco, offrire parole di conforto o snack da remoto, la serie ROLA PetPal propone agli utenti una connessione perfetta ovunque si trovino. Va oltre il semplice monitoraggio per fornire rassicurazione e compagnia che trascendono l'ansia da separazione.

ROLA PetPal di base ha un prezzo di € 239. Per ulteriori dettagli e per usufruire dei prezzi riservati ai primi acquirenti visitare il sito www.enabot.com.

ROLA PetTracker: guarda il mondo attraverso gli occhi del tuo animale domestico.

ROLA PetTracker si distingue dai tradizionali localizzatori di animali domestici grazie a una fotocamera integrata che cattura le avventure del tuo animale domestico in tempo reale. Che si tratti di scattare foto, registrare video o trasmettere in diretta sui social media, questi sono momenti che verranno catturati e condivisi per sempre.

Sfruttando GPS, LBS, tracciamento delle immagini e posizionamento di suoni e luci, ROLA PetTracker ti consente di seguire la posizione e il percorso del tuo animale domestico in tempo reale. La funzione Safety Fence costruisce una recinzione virtuale e invia un avviso istantaneo se il tuo animale domestico la supera. Inoltre, grazie al codice QR e al pulsante SOS, i buoni samaritani possono contattare immediatamente gli utenti se un animale domestico si perde.

La parte migliore è che l'intero vicinato può essere coinvolto: l'app ROLA crea un social network per animali domestici, in modo che gli utenti possano connettersi con altri appassionati di animali domestici. Progettato per comodità, ROLA PetTracker è facile da configurare, smontare e ricaricare.

Il prodotto è disponibile al prezzo di € 99; per ulteriori informazioni e per usufruire dei prezzi riservati ai primi acquirenti, visitare il sito www.enabot.com

A proposito di Enabot

Enabot è stata fondata nel 2018 a Shenzhen, in Cina, con una visione audace: la ricerca, lo sviluppo e la promozione di robot domestici, o homebot. La nostra massima priorità è dare maggiore potere alle famiglie attraverso tecnologie all'avanguardia.Il concetto del brand Enabot , Always Together (Sempre insieme), esprime la nostra direzione come impresa orientata alla tecnologia che mira a servire decine di milioni di famiglie moderne.In poche parole, vogliamo promuovere l'unità familiare e la felicità attraverso una compagnia lungimirante e high-tech.

