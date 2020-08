JA Solar ha fornito i moduli per il più grande impianto ad energia solare con PERC bi facciali a doppio vetro nella Corea del Sud

PECHINO, 12 luglio 2019 /PRNewswire/ -- JA Solar Holdings Co., Ltd., produttore leader mondiale di prodotti fotovoltaici con elevate prestazioni, ha annunciato che fornirà tutti i moduli PERC bi facciali a doppio vetro per il più grande impianto ad energia solare nella Corea del Sud. Il progetto servirà a promuovere in maniera significativa l'utilizzo dei moduli PERC bi facciali a doppio vetro e lo sviluppo delle energie rinnovabili nel mercato sudcoreano.

Nel dicembre 2018, JA Solar è stata una delle prime aziende di FV ad ottenere una certificazione del prodotto da parte della Korea Standards Association (KS) per i suoi moduli PERC bi facciali doppio vetro. La certificazione garantisce che i prodotti JA Solar soddisfano gli standard nazionali nella Corea del Sud, incrementando la competitività e il riconoscimento del marchio dell'azienda nel mercato locale. I moduli PERC bi facciali a doppio vetro di JA Solar possono aumentare ulteriormente il rendimento energetico dell'impianto fotovoltaico e abbattere efficacemente LCOE, rendendo più accessibile ai clienti della Corea del Sud impegnati nella riduzione del costo del terreno i prodotti di energia solare ad elevata efficienza.

Il progetto situato in Gangjin Gun, Corea del Sud, comprende due impianti da 2.4 MW costruiti in due parti. La prima parte è stata completata e collegata all'impianto con successo. L'impianto solare impiega i moduli PERC bi facciali doppio vetro di JA Solar, che utilizzano l'elevata efficienza della tecnologia delle celle PERC bi facciali e la struttura doppio vetro del modulo con un fattore bi facciale al 70% e oltre. I moduli bi facciali doppio vetro di JA Solar possiedono una migliore capacità di generazione energetica, una prestazione con migliore riduzione di radiazioni e una resistenza PID. Inoltre, possono essere largamente utilizzati negli ambienti più critici (come deserto, lungomare, ecc.) e in condizioni meteorologiche estreme (tra cui alte temperature, alto tasso di umidità, ecc.). TÜV Rheinland, un'autorevole istituzione di collaudo, ha verificato che la resa energetica del modulo PERC bi facciale a doppio vetro di JA Solar è del 10,5 % superiore a quella dei moduli mono convenzionali, il che può effettivamente garantire l'affidabilità del sistema della centrale elettrica e il ritorno sull'investimento per i clienti.

Jin Baofang, Presidente e Amministratore Delegato di JA Solar ha dichiarato, "Il mercato della Corea del Sud è molto interessato nei moduli solari ad elevata efficienza. Per rispondere alla crescente domanda dei suoi clienti, JA Solar continuerà a concentrarsi sulla R&S e sulla produzione di moduli FV altamente performanti. La nostra succursale nella Corea del Sud è anche impegnata a fornire un servizio eccellente per rispondere alle esigenze dei clienti locali, oltre ad espandere la nostra presenza e a contribuire allo sviluppo del settore solare nella regione."