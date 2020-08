JA Solar fornisce i moduli PERC bifacciali doppio vetro per il più grande progetto di tetto NEM in Malesia

PECHINO, 5 agosto 2019 /PRNewswire/ -- JA Solar Co., Ltd, produttore leader nei prodotti fotovoltaici ad alta performance, ha annunciato di aver fornito moduli PERC bifacciali doppio vetro ad alta efficienza per l'impianto solare Goodyear da 2,5MW in Malesia. La centrale è il più grande impianto fotovoltaico a tetto ad oggi nell'ambito del programma NEM (Net Energy Metering), ed è anche di grande importanza per l'applicazione di moduli ad alta efficienza come anche per lo sviluppo delle energie rinnovabili in Malesia.

Il programma NEM (misurazione dell'energia netta) è uno dei più importanti progetti energetici in Malesia. Mira a sviluppare l'applicazione dell'energia solare per i settori industriale, commerciale e agricolo così come l'installazione di sistemi fotovoltaici a tetto per le case, promuovendo così l'uso su più vasta scala dell'energia solare nel paese. Il ministro malese all'Energia, Scienza, Tecnologia, Ambiente e Cambiamento climatico, Yeo Bee Yin ha presenziato alla cerimonia di completamento della centrale solare Goodyear da 2,5MW ed ha tenuto un discorso all'evento.

Situato a Shah Alam sulla costa occidentale della Malesia peninsulare, l'impianto è di proprietà della Goodyear, uno dei maggiori produttori mondiali di pneumatici. I moduli PERC bifacciali doppio vetro ad alta efficienza di JA Solar sono installati sul tetto dell'impianto Goodyear. L'energia solare generata dai pannelli ad alta efficienza può soddisfare l'11,5% del suo consumo energetico quotidiano.

I moduli PERC bifacciali doppio vetro ad alta efficienza di JA Solar racchiudono i vantaggi della tecnologia cellulare PERC bifacciale ad alta efficienza e la struttura del modulo a doppio vetro con un fattore di bifaccialità di oltre il 70%. I pannelli bifacciali doppio vetro di JA Solar hanno una straordinaria capacità di generazione di energia, performance a basse radiazioni e resistenza PID anche in condizioni meteo estreme, come alte temperature e umidità. TÜV Rheinland, autorevole istituzione per le prove, ha verificato che la resa energetica del modulo PERC bifacciale a doppio vetro di JA Solar è del 10,5% più alta di quella dei moduli mono convenzionali. Questo rappresenta una scelta eccellente per gli utenti, consentendo un attraente ritorno sull'investimento.

